Edward van de Vendel wint vijftiende Zilveren Griffel

Zijn boek Misjka, over een dwergkonijn in een vluchtelingengezin, levert hem zijn vijftiende Zilveren Griffel op. Kinderen kunnen elk thema aan, zegt Edward van de Vendel. 'Als het verhaal maar grappig, spannend of lief is.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kinder- en jeugdboekenschrijver Edward van de Vendel (58) heeft zojuist zijn vijftiende Zilveren Griffel in de wacht gesleept. "Het is bijna gênant", zegt hij. Toch is hij er opnieuw heel blij mee. "Je zou kunnen denken: ze zullen zo langzamerhand wel klaar met me zijn. Maar nee. Dat maakt mijn vreugde alleen maar groter."

Ditmaal krijgt hij de prijs voor Misjka, een kinderboek voor zes- tot negenjarigen. Bijzonder is dat het boek naast een Griffel ook een Zilveren Penseel wint voor de illustraties van Annet Schaap, bekend van haar debuut Lampje. In totaal zijn woensdag twintig Zilveren Griffels en Penselen uitgedeeld (zie box).

Misjka gaat over een wit dwergkonijn dat bij een Afghaans-Nederlands vluchtelingengezin komt wonen. Het meisje Roya, haar oudere broers en hun vader luchten hun hart bij het dier. Ze vertellen over hun angstige vlucht uit Afghanistan en over hun moeizame start in Nederland.

Gelaagd

Een gelaagd boek, schrijft de jury: zesjarigen zullen vooral aanslaan op het spannende avontuur van het konijn dat wegloopt, terwijl iets oudere kinderen meer zullen meekrijgen van het schrijnende vluchtverhaal.

Het blijkt een waargebeurde geschiedenis. Van de Vendel leerde het gezin kennen in 2007. Over de toen zeventienjarige Anoush Elman schreef hij destijds de roman De gelukvinder, voor 15+. "Hij en ik hebben een hechte vriendschap ontwikkeld", zegt Van de Vendel. "Toen Anoush me later vertelde over dat ontsnapte konijntje waar ze met z'n vieren naar gingen zoeken, dacht ik: wat een spannend en grappig verhaal, daar zit een boek in. Anoush staat op de kaft als coauteur."

Het konijn moest centraal staan, maar tijdens het schrijven drong het vluchtverhaal zich toch weer op. De kinderen bleken hun weinige herinneringen aan de reis jarenlang te hebben weggestopt, omdat ze hun ouders niet wilden belasten. Foto's waren er ook niet, want die moesten ze onderweg verbranden van mensensmokkelaars. In het boek brengt Van de Vendel een aantal verloren beelden weer tot leven.



Wat voor hem vooropstaat, is niet zozeer het vluchtverhaal, maar 'de kracht en de warmte van het gezin'. "Ik bewonder hen", zegt hij. "Ik vind het geweldig hoe ze die vlucht van een half jaar met elkaar hebben overleefd. Ze laten zien hoe je lastige dingen in het leven samen aankunt. Dat is waar literatuur over gaat. Het is de bodem onder dit boek: Misjka is een familieboek, een gezinsboek."

Dieren oordelen niet

Dieren lenen zich goed voor kinderboeken, beaamt de schrijver. Ze zijn niet alleen aaibaar, maar staan ook voor onschuld en openheid, en ze oordelen niet. Daar komt bij dat kinderen bij hun huisdier de zorg nabootsen die ze zelf van hun ouders krijgen. "Je ziet er veel menselijkheid in terugkomen."

Het Afghaans-Nederlandse meisje Roya met haar dwergkonijn Misjka.



Illustrator Annet Schaap maakte ingetogen afbeeldingen bij het verhaal. Geen avontuurlijke scènes, maar persoonlijke portretten van de gezinsleden. Intuïtief voelde zij goed aan waar het boek om draait, zegt Van de Vendel. De jury roemt ook haar vernieuwende techniek: Schaap liet twintig plankjes zagen ter grootte van het boek en maakte daar de illustraties op. "Het voelt alsof er een diepere levenslaag onder zit", zegt Van de Vendel. "Het sluit prachtig aan bij de tekst."

Hij is absoluut niet bang om in een kinderboek een zwaar maatschappelijk thema te behandelen, maar zo'n thema moet dan wel zijn ingebed in een lekker verhaal. "Het moet grappig, spannend of lief zijn - liefst alle drie", zegt hij. "Dat is toch wat kinderen beweegt om een boek te gaan lezen."

De Zilveren Griffels en Penselen

De Zilveren Griffels en Penselen zijn de belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken. Ze worden door een vakjury toegekend aan de best geschreven en best geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. In totaal zijn er twintig prijzen, per leeftijdsgroep verdeeld over categorieën als informatief, poëzie en prentenboeken. De winnaars maken eind september kans op de Gouden Griffel of het Gouden Penseel. Vorig jaar werden voor het eerst ook Bronzen Griffels en Penselen uitgedeeld, de opvolgers van de voormalige Vlag en Wimpels. Voor de overzichtelijkheid zijn die prijzen vanaf dit jaar geschrapt. De volledige lijst Zilveren winnaars is te vinden op kinderboekenweek.nl.