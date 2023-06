Werkgevers lijden miljoenen tijdens werk aan Haringvlietbrug

Werkgevers in Noord-Brabant en Zeeland vrezen dat vertragingen op de snelweg hen deze zomer miljoenen euro's schade berokkenen. Werkzaamheden aan Haringvlietbrug en vervolgens de Heinenoordtunnel veroorzaken verkeersinfarcten van ongekende omvang.

"Alles staat stil. Niet alleen ons personeel, maar ook het transport." Op het Tilburgse hoofdkantoor van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland dringen de klachten dagelijks door, meldt woordvoerder Tijmen Bergen. Kritiek is er vooral op de planning en de afstemming van tal van werkzaamheden in de driehoek met Zuid-Holland.

Sinds de afsluiting van de Haringvlietbrug voor groot onderhoud, is met name de Moerdijkbrug het epicentrum van fors fileleed. Weggebruikers zoeken en vinden dezelfde alternatieven langs de Zeeuwse Damroute (N57) en in West-Brabant over de A16 en A17, maar ook andere wegen slibben dagelijks dicht. Aangrenzende dorpen en wijken ervaren daarvan de overlast.

'Ongecoördineerde opeenstapeling'

VNO-NCW vindt dat er te vaak meerdere klussen tegelijk worden uitgevoerd, waardoor de situatie op de snelwegen soms onbeheersbaar wordt. De kritiek geldt niet alleen voor Rijkswaterstaat, maar ook voor ProRail, provincies en gemeenten en met name voor het ontbreken van duidelijke afspraken over uit te voeren karweien.

"De ongecoördineerde opeenstapeling van al die werkzaamheden beperkt veel bedrijven ernstig in hun activiteiten. Dat doet ondernemers meer pijn dan nodig. Pijn die kan worden verzacht door al die werkzaamheden beter te spreiden", vinden de werkgevers.

"Na overleg zijn gelukkig nu de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel achter elkaar gepland. Maar in dezelfde periode wordt er ook gewerkt aan de Vlaketunnel, zoals afgelopen weekeinde, het spoor tussen Goes en Roosendaal, een aquaduct en enkele dijken. Overal worden bermen gemaaid en door asfaltwerk richting Liefkenshoektunnel slibt het ook dicht op het moment dat er aan de Westerscheldetunnel wordt gewerkt."

Zure appel

Zo'n opsomming leidt tot voorspelbare vertragingen, oordelen de werkgevers. Dat merken ook Erwin Lourier van het op- en overslagbedrijf Loodet aan grensovergang Hazeldonk en zijn transportcollega's. De huidige files veroorzaken praktische problemen, ongemak en extra kosten.

"Je kunt in de planning niet alles voor zijn, zeker niet als het overal plat ligt. Onze chauffeurs zijn veel langer onderweg, moeten soms hun wagens aan de kant zetten omdat ze zich aan het rijtijdenbesluit dienen te houden. Met als risico dat we te laat leveren, een fabriek zelfs stil kan komen te liggen en ons aansprakelijk stelt. Als dat gebeurt, kan ik nergens aankloppen voor compensatie."

Belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland ziet het probleem, maar vreest dat de ongeveer 5000 leden in het goederenvervoer 'door de zure appel heen moeten bijten'. "Deze werken zijn ruim tevoren aangekondigd en we zijn blij dát dit noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd, dát er wordt geïnvesteerd, want anders zijn de gevolgen desastreuzer", zegt woordvoerder Vincent Triest.

1,7 miljard euro schade

TLN vreest dat de economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op zowel wegen, vaarwegen als spoorwegen verder oploopt. Vorig jaar bereikte die volgens deze organisatie een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen.

De transportsector is middels TLN niet betrokken bij overleg en planning rondom infrastructurele werken die invloed op elkaar kunnen hebben. Werkgeversclub VNO-NCW heeft 'inmiddels wel constructief contact' met Rijkswaterstaat en provincies. Maar signaleert tegelijkertijd ook dat alle wegbeheerders en betrokken organisaties het samen beter zouden moeten doen. "Want dit soort ellende en obstructie op de wegen keert te vaak terug", oordeelt woordvoerder Bergen.

Wie de brede regie daarvan zou moeten oppakken, is nu niet helder. Onlangs bekritiseerde verantwoordelijk minister Mark Harbers met name ProRail vanwege gebrekkig overleg, maar volgens VNO-NCW Brabant Zeeland is dat niet voldoende. "Je moet nare verrassingen vermijden. Wat dat aangaat zouden wij niet alleen goed geïnformeerd, maar ook geraadpleegd willen worden."