Sommige verpleegkundige handelingen kunnen beter niet

Een verbeterde Beter Laten-lijst, met handelingen die niet effectief zijn, moet patiëntenleed voorkomen en extra tijd vrijmaken voor verpleegkundigen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wonden die na een operatie zijn dichtgemaakt, worden door een verpleegkundige vaak helemaal afgedekt. Maar als het aan de nieuwe Beter Laten-lijst ligt, gebeurt dit binnenkort niet meer. Wonden genezen vaak beter in de open lucht en het is makkelijker voor de verpleegkundige om te zien hoe de wond geneest als hij niet is ingepakt.

Er zijn nog meer overbodige handelingen gevonden

Op 1 juni werd de Beter Laten-lijst 2.0 gepresenteerd: een lijst met handelingen van verpleegkundigen waarvan is bewezen dat ze niet werken of die schade kunnen veroorzaken.

De lijst is in 2017 bedacht door Getty Huisman-de Waal, onderzoeker bij het Radboudumc. Hij is nu uitgebreid naar 67 handelingen. Door te kijken naar overbodige handelingen kan de lijst ongemak bij patiënten voorkomen, maar ook materiaalkosten verminderen en extra tijd opleveren.

Die tijdswinst is maar een paar minuten. "Maar het zijn handelingen die duizenden keren per dag worden uitgevoerd, dus dat heeft best veel impact", zegt Catharina van Oostveen, bestuurder van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Volgens haar winnen verpleegkundigen op deze manier ook tijd om bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan passende zorg.

En er zijn ook handelingen die beter kunnen

Er is ook de Beter Doen-lijst aan toegevoegd, met 414 handelingen die juist essentieel zijn. Daar staat bijvoorbeeld dat er meer aandacht moet worden gegeven aan valpreventie. Bijvoorbeeld door ouderen aan te sporen meer te bewegen en te oefenen met veilig opstaan vanuit een liggende of zittende positie. Volgens Huisman-de Waal kostten val-incidenten Nederland vorig jaar 1,2 miljard euro. In Zorgvisie zei ze: "Naast de torenhoge zorgkosten, voorkomt reductie van val-incidenten veel patiëntleed, achteruitgang en langdurige zorg."

De Beter Doen en Beter Laten-lijsten zijn nooit af. Er zijn volgens Van Oostveen nog veel zorghandelingen die nog onderzocht moeten worden. Het doel is om van de lijsten documenten te maken die constant geüpdatet worden als er nieuwe inzichten zijn.

"Je komt in een praktijk waar de grootste prioriteit is: zorg leveren. Er is niet altijd tijd en ruimte om te werken aan zorgverbetering." Daarom wil de V&VN meer inzetten op het opleiden van verpleegkundig onderzoekers: mensen die werken als verpleegkundige en tegelijkertijd onderzoek doen naar de praktijk.