Verslaafd in Enschede: de onzichtbare strijd met grote gevolgen voor velen

Een biertje drinken in het café, een spelletje spelen op de flipperkast of een melding op je mobiele telefoon bekijken. Voor velen een onschuldig vermaak. Maar er raken ook mensen aan verslaafd. Met vaak een onzichtbare strijd tot gevolg. Verslaving brengt schaamte en stigma met zich mee. 'Mensen wachten veel te lang met het zoeken van hulp.'

Verslaving: een ziekte die volop voorkomt in de samenleving, maar waar nog weinig over gesproken wordt. "De schaamte overheerst", aldus Tactus Verslavingszorg. In 2021 waren er in Nederland zo'n 55.000 mensen met verslavingsproblematiek die daarvoor aanklopten bij een hulpinstantie, zo blijkt uit onderzoek van Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Bij Tactus melden zich jaarlijks zo'n 1700 mensen uit Twente en de Achterhoek met verslavingsproblemen, voornamelijk betreffende alcohol, cannabis en cocaïne.

Maar het aantal mensen met een verslaving ligt waarschijnlijk hoger dan dat. Volgens Tactus komt dat door de incubatietijd van een verslaving: "Iemand met een verslaving beseft zich langere tijd niet dat hij of zij een probleem heeft. De verslavingszorg bereikt bijvoorbeeld nog geen 5 procent van de probleemdrinkers. Er is een groot gat tussen het probleem herkennen en daadwerkelijk hulp zoeken. Dat komt door het stigma en de schaamte die de verslaving met zich meebrengt. Veel mensen wachten daarom veel te lang met het zoeken van hulp."

Een verslaving gaat verder dan een xtc-pilletje in het weekend of 20 cent per klik op de flipperkast van het online casino. Het gaat niet om overmatig gebruik, maar om er compleet afhankelijk van zijn, er niet meer zonder kunnen. Mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. Ze verdraaien en verzwijgen om te krijgen wat ze willen. Ze doen alles om dat ene geluksstofje op te wekken: dopamine.

Wie een verslaving heeft, ervaart niet alleen de gevolgen daarvan, maar ook de stigmatisering eromheen. Een verslaafde is niet altijd het stereotype figuur van een alcoholist die zijn problemen wegdrinkt in het café of een junk in het park. Het kan je collega zijn, die bij het zien van een casinoreclame de eerste beste website bezoekt om een gokje te wagen. Of je beste vriend, die nachtenlang achter zijn computer aan het gamen is.

Verslaving wordt vaak geassocieerd met middelen als alcohol, roken en drugs. Niet geheel onterecht, want volgens cijfers van het LADIS is alcoholverslaving met 44 procent de meest voorkomende vorm. Cannabisgebruik komt daarna het meest voor. Maar verslaving kan ook op andere gebieden liggen zoals gamen, gokken en seks. Verslaving komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor. Bij jong en oud, bij zakenman en schoonmaker.

De opkomst van digitale technologie heeft geleid tot een nieuwe vorm van verslaving: de digitale verslaving. Eindeloos swipen in de zoektocht naar de perfecte match of slechts een paar klikken verwijderd zijn van de miljoenenjackpot in een online casino. Sinds het legaliseren van Nederlandse goksites hebben al 42.932 mensen zich ingeschreven in het cruks register, een landelijk register waarin spelers worden opgenomen die problemen hebben met gokken.

Snel rijk worden door al je spaargeld te investeren in cryptovaluta en aandelen, en vervolgens vervroegd met pensioen gaan? Het klinkt allemaal even verleidelijk, maar is vaak te mooi om waar te zijn.

Achter de verslaving

De komende weken besteedt deze krant met verschillende verhalen aandacht aan verslaving. In de serie 'Achter de verslaving' delen mensen met een verslavingsverleden hun verhaal. Mensen die jarenlang hun grootste geheim verborgen hielden, uit schaamte en angst voor de reactie van de buitenwereld. Verslavingszorginstelling Tactus uit zorgen over de toenemende populariteit van online gokken onder jongeren. En wanneer is het gamen van je kind achter de laptop of spelcomputer problematisch?

