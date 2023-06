Concert at Sea én dichte brug zijn garantie voor lange files

Fred en Marjon zitten al met hun camper in Zeeland voor Concert at SEA. Zij zijn de drukte voor, maar de kans is groot dat vanwege de afgesloten Haringvlietbrug vele andere festivalbezoekers en overige weggebruikers de komende dagen op onder meer de A16 in een lange file richting het zuiden belanden. 'Neem extra water mee voor onderweg.'

Het driedaagse festival op de Brouwersdam begint donderdag en trekt jaarlijks rond 100.000 bezoekers. Een groot deel van hen rijdt normaal over de A29 en de Haringvlietbrug naar Goeree-Overflakkee en vervolgens richting Zeeland. Al dat verkeer uit noordelijke richting moet nu kiezen tussen de Moerdijkbrug of de Haringvlietdam (N57).

'Erg druk'

De organisatie van Concert at SEA waarschuwt bezoekers om hun reis vooraf goed te plannen en ruim op tijd te vertrekken. 'Tijdens het festival zal het erg druk zijn in deze regio, mede door de afsluiting van de A29 vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug', schrijft de organisatie op haar website. De hoofdrijbaan van de N57 is ter hoogte van de Brouwersdam tijdens het festival gesloten voor verkeer in beide richtingen, maar verkeer kan er wel over de parallelweg.

Fred van Helsland (54) en Marjon Kesselaar (51), trouwe bezoekers van het festival, hebben het zekere voor het onzekere genomen. Maandag reden ze alvast met hun camper naar strandpark de Zeeuwse Kust in Noordwelle. "We hebben meerdere redenen om vroeg te gaan. We kunnen zo mooi de drukte voor zijn, maar we hebben ook met het mooie weer een paar extra lekkere dagen", zegt Marjon, samen met Fred eigenaar van garagebedrijf Autofer in Barendrecht. "Ach, en ik kan hier ook werken. Vanochtend heb ik al twee auto's gekocht."

Duitse toeristen

Op de A16 staan lange files sinds de Haringvlietbrug dicht is. Uitgerekend deze week is er extra verkeer vanwege Concert at SEA. Foto: ANP

Het verbaast haar wel dat niet veel meer festivalgangers al in Zeeland zijn. "Het is nog heel rustig", zegt ze. "Ik zie nu vooral nog Duitsers. Ik had eigenlijk verwacht dat meer bezoekers van Concert at SEA hier al zouden zijn. Wij zijn via Hellevoetsluis hiernaartoe gereden. Het was al een hel op de weg. Dat komt ook door de vele Duitse toeristen die naar Zeeland gaan. Ik ben bang dat mensen die de komende dagen richting Zeeland gaan wel een probleem hebben."

Vorige week, op de tweede dag van de afsluiting van de brug, ging het mis in Brabant. Door een dodelijk ongeluk met een motor moest de A17 bij Klundert worden afgesloten, waardoor de weg richting Dordrecht urenlang dicht moest. Afgelopen vrijdag was het flink raak in zuidelijke richting. De A16 tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug liep helemaal vast. De vertraging liep op tot anderhalf uur.

Samen reizen

Verkeerskundigen van Rijkswaterstaat en de organisatie van Concert at SEA staan nauw met elkaar in contact, zegt woordvoerder Arjanne van der Bijl van Rijkswaterstaat. Ze verwacht dat al dat extra verkeer voor meer overlast en files op de weg zorgen. "Het wordt druk", zegt ze. "Wij informeren actief. We raden iedereen aan om eerder te vertrekken, goed de verkeersinformatie te checken en als het kan samen te reizen. Daarbij wordt het warm weer, dus het advies is ook om extra water en wat eten mee te nemen voor onderweg."

Rijkswaterstaat waarschuwde voor de afsluiting van de Haringvlietbrug al dat ernstige verkeersoverlast onvermijdelijk zou zijn. De noodzakelijke renovatie van de Haringvlietbrug, die nog tot augustus duurt, gebeurt namelijk deels buiten de schoolvakantie. Wat de afsluiting van de Haringvlietbrug tot nog toe precies voor impact heeft gehad op de verkeersafwikkeling, kan Van der Bijl nog niet zeggen. "We hebben daarvoor nog onvoldoende data."