Is bestemmingsplan darkstores nog nodig met minder klachten?

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels bijna alle overlastgevende darkstores in de stad gesloten. Het onlangs aangenomen bestemmingsplan voor flitsbezorgers had wat betreft Volt en VVD dan ook minder streng gekund.

Alle darkstores van Zapp, Gorillas, Flink en Getir waren in 2022 samen goed voor 797 overlastmeldingen van omwonenden, blijkt uit cijfers van de gemeente. Wat opvalt is dat het gros van deze meldingen, 651 in totaal, door darkstores werd veroorzaakt die inmiddels gesloten zijn.

Het vaakst deden omwonenden melding van overlast bij locaties op de Da Costakade (Getir, 251 meldingen), het Zeeburgerpad (Zapp, 171), het Gerard Douplein (Gorillas, 107), het Van Limburg Stirumplein (Flink, 41), de Nassaukade (Flink, 43), de Fagelstraat (Zapp, 22), de Rijnstraat (Getir, 9) en de Daniël Stalpertstraat (Zapp, 7). Deze darkstores zijn inmiddels allemaal gesloten.

Dat is ook goed te zien in het aantal overlastmeldingen in de eerste vier maanden van dit jaar. Toen kwamen er nog 120 meldingen binnen. Daarvan waren er 102 afkomstig van omwonenden van de inmiddels gesloten vestiging van Getir op de Da Costakade en de darkstore van Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat. Over laatstgenoemde heeft de rechter gezegd dat die ook dicht moet. Het is dus aannemelijk dat het aantal meldingen van overlast nog verder zal dalen in de rest van het jaar.

Onlangs nam de gemeenteraad een speciaal bestemmingsplan voor flitsbezorgers aan dat de overlast nog verder moet beteugelen. Volgens dat bestemmingsplan mogen de distributiecentra van flitsbezorgers voortaan alleen nog op industrieterreinen gevestigd zijn en alleen nog bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Woongebieden zijn bij voorbaat uitgesloten. Voor veel van de darkstores die nu nog open zijn, is de toekomst daarmee onzeker geworden, zelfs als uit de cijfers blijkt dat ze weinig tot geen overlast veroorzaken.

Eerlijke kans

Het werpt volgens Volt-raadslid Juliet Broersen - die om de cijfers verzocht had - de vraag op of de flitsbezorgers nog wel een eerlijke kans krijgen. "Het nieuwe bestemmingsplan voor flitsbezorgers is er gekomen vanwege het aantal klachten, maar daar kan het nu niet meer over gaan", zegt ze. "Dat vind ik niet eerlijk voor ondernemers die er wel alles aan doen om hun bedrijfsvoering te verbeteren."

Broersen is dan ook 'benieuwd wat de wethouder zijn visie is nu hij deze klachten onder ogen heeft gezien'. "Volgens mij is wel duidelijk dat de beslissing voor het bestemmingsplan niet gebaseerd is op het aantal klachten", zegt ze.

Raadslid Myron von Gerhardt (VVD) zegt dat het 'een ideologische beslissing' van het college is geworden. "Het begon met overlast beperken en dat is gelukt. Dat laten deze cijfers zien. En daarmee bevestigen ze dat het niet meer om de overlast gaat. Ze willen gewoon geen flitsbezorgers in de stad hebben."

'Maatwerk waar het kan'

Volgens wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) was de overlast inderdaad 'aanleiding om beleid op te stellen om de vestiging van darkstores te kunnen reguleren'. Maar ook de 'impact op de omgeving' speelde volgens hem een rol.

"Het bestemmingsplan Darkstores en het beleidskader Darkstores maken heel helder wat het college verstaat onder flitsbezorging vanuit darkstores en op welke plekken, onder welke voorwaarden, dit toegestaan is", zegt Van Dantzig. "Dit geeft het college de mogelijkheid om te kunnen sturen op de vestiging van darkstores, op die plekken waar wél sprake is van goede ruimtelijke ordening, in plaats van na vestiging handhavend te moeten optreden."

Hij krijgt steun van Nienke van Renssen van GroenLinks. "De gemeenteraad moet zelfstandig een afweging maken over wat voor stad we willen zijn", zegt ze. "Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid moeten we darkstores alleen op locaties toelaten waar het kan. Dat is niet afhankelijk van het aantal overlastmeldingen."

Anne Wehkamp (D66) pleit 'voor maatwerk waar dat kan'. "En dat kan met dit bestemmingsplan", zegt ze. "Je blijft een enorm aantal verkeersbewegingen zien door flitsbezorgers. Dat is ook het concept van een darkstore. Daarom hebben we nu gekeken waar het wel kan en dat moeten we blijven doen. Als een darkstore geen overlast veroorzaakt voor de omgeving volgens de voorwaarden in het bestemmingsplan, dan kan die er zitten."

Algemeen directeur Florian Brunsting van Getir zegt dat het bedrijf heeft 'gemerkt dat onze aanpak om de overlast tot het absolute minimum terug te dringen, werkt'. "Maar het is fijn om ook externe validatie van de gemeente Amsterdam te krijgen. Uit de cijfers blijkt dat onze stadswinkels goed passen in de stad en niet meer overlast veroorzaken dan supermarkten of pizzabezorgers. We vragen de gemeente dan ook haar beleid niet te baseren op ideologische argumenten, maar op feiten: klachten zijn er nauwelijks. Dit betekent dat bestemmingsbeperkingen moeten worden opgeheven en handhavingsmaatregelen tegen onze huidige winkels moeten worden stopgezet."