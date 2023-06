Eindhoven overweegt fastfood en tabak te weren

Die toezegging deed wethouder Monique Esselbrugge (centrumontwikkeling, D66) dinsdagavond in een vergadering van de gemeenteraad waarin het over fastfoodketens ging. De Partij voor de Dieren (PvdD) wilde een oproep aan de raad voorleggen om te pleiten voor een verbod op nieuwe fastfoodrestaurants. Volgens de oppositiepartij zijn die er al meer dan genoeg in de stad.

Esselbrugge toonde begrip voor het pleidooi en gaf zelfs aan dat nog breder te willen trekken door ook meer grip na te streven op de vestiging van bijvoorbeeld tabakswinkels. "We willen in elk geval gaan onderzoeken wat er mogelijk is, hoe we in ons centrumbeleid diversiteit en kwaliteit kunnen stimuleren. Negatiever geformuleerd willen we kijken hoe we eentonigheid kunnen voorkomen in ons horeca- en winkelaanbod."