Sasha (20) uit Arnhem is in de race voor Beste Treinomroeper

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hajdú is nog steeds geïnteresseerd in diverse soorten treinen. "Elektrische, diesel en stoom", somt hij op. "De elektrische vind ik gaaf, maar mijn persoonlijke voorkeur ligt bij de getrokken trein met een locomotief."

De tweede reden om een gooi te doen naar Beste Treinomroeper is het omroepen zelf. "Ik speel graag met mijn stem", zegt Hajdú. In zijn vrije tijd neemt hij onder meer voice-overs op en monteert podcasts.

Toen hij de aankondiging van de wedstrijd las in de nieuwsbrief NS Weekly, bedacht Hajdú zich geen moment. "Het spreekt me aan om in de trein een leuke omroep te doen, het is een perfecte combi van die twee factoren."