Zorgmedewerkers redden het niet meer met salaris

Bijna de helft van de medewerkers die in de ouderenzorg werken, komt aan het einde van de maand geld tekort. Er zijn al zorgorganisaties die voor 20 procent van hun personeel een loonbeslag hebben. 'De zorg zal duurder worden, daar moeten we eerlijk over zijn.'

Zorgpersoneel van verpleeghuizen en in de wijkzorg hebben grote moeite om de financiele eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV onder bijna 2800 medewerkers. Negen van de tien proberen minder geld uit te geven. Slechts 13 procent houdt geld over om te sparen.

Met de hoge energieprijzen en dure boodschappen ziet FNV de geldproblemen van deze zorgmedewerkers toenemen. Bijna de helft komt niet uit, ze komen maandelijks 100 tot 400 euro tekort. "Het gaat niet zomaar om een paar tientjes die wel ergens vallen te bezuinigen", reageert FNV-bestuurder Bert de Haas. Gevolg: bijna een kwart van het zorgpersoneel zegt te bezuinigen op een bezoek aan de dokter of tandarts.

Boodschappen

Verzorgende Puck (27) uit Maastricht is blij dat ze regelmatig bij haar ouders kan aanschuiven voor de avonddis. "Dan kan ik zelf op de boodschappen besparen." Als alleenstaande moeder lukt het net om rond te komen. "Ik val heel erg terug op mijn ouders, zonder hen had ik het niet gered." Samen met haar zevenjarige zoontje woont Puck in een huurflat in Maastricht. Een koopwoning is in haar eentje niet op te brengen. Ze prijst zich gelukkig met haar ouders: ze kopen ook kleren voor haar zoontje, schuiven af en toe een extraatje toe voor een dagje uit en helpen Puck om af en toe op vakantie te gaan.

Grote uitgaven gaat ze zoveel mogelijk uit de weg. "Daar krijg ik stress van, ik ben dan bang dat ik niet uitkom." Laatst besloot de verzorgende van haar vakantiegeld een luifel voor haar balkon te kopen. De rekening: 270 euro. "Het was een rib uit mijn lijf."

Als alleenstaande moeder kan verzorgende Puck maar net rondkomen. Foto: Marcel van Hoorn

Minimumloon

In de ouderenzorg krijgt een flinke groep huishoudelijk medewerkers een salaris net boven het minimumloon. De grootste groep ouderenzorgmedewerkers is verzorgende; zij krijgen een bruto uurloon tussen de 13,30 en 17,90 euro. Een prijsstijging voelen ze direct in hun portemonnee. FNV kent zorgorganisaties die voor 20 procent van het personeel een loonbeslag hebben. "De problematiek is heel groot. Die mensen bouwen schulden op, dat is schokkend", aldus De Haas.

De vakbond eist een loonsverhoging van 15 procent. Vandaag zit FNV met de werkgevers om tafel voor verdere onderhandelingen. "Deze cijfers laten zien dat echt veel zorgpersoneel het niet redt met deze salarissen. En ja, als ze meer geld krijgen, zal de zorg duurder worden. Daar moeten we eerlijk over zijn", erkent de bestuurder. Om genoeg mensen in de ouderenzorg te houden, vindt FNV een salarisverhoging noodzakelijk. Terwijl in 2019 nog 38 procent ontevreden was over het salaris, ligt dat percentage nu op 93. "Dat is een gigantisch verschil."

Puzzelen

Verzorgende Puck verdient met een uurloon van rond de 17 euro iets meer. Met 3,5 dag per week houdt ze net genoeg over. Meer werken om meer te verdienen is voor deze zorgmedewerker geen optie. Nu al is het elke week puzzelen om de zorg voor haar zoon te regelen. De ene week werkt Puck vier dagen en mag ze om 8.30 uur beginnen, zodat ze de jongen zelf naar school kan brengen. De week erop maakt ze vervolgens zes dagen van 07.00 tot 15.00 uur. "Ik heb mijn zoon dan alleen op maandag thuis, de rest van de week slaapt hij bij mijn ouders of bij zijn vader. Ik kan hem niet naar school kan brengen", vertelt ze.

Omdat het mannetje al drie dagen naar de naschoolse opvang gaat, wil Puck hem niet ook nog vóór schooltijd moeten wegbrengen. "Dat worden wel hele lange dagen. Dat is voor zo'n kind ook niet leuk."

Zeker in de wijkverpleging is juist in de vroege ochtenduren of 's avonds veel werk. Als verzorgende helpt Puck ouderen in en uit bed, met douchen en aankleden, bij het aantrekken van steunkousen, medicijnen en andere verpleegkundige taken, zoals katheteriseren en injecteren. "Ik heb mazzel met mijn werkgever hoor. Die denkt veel met me mee. Maar als je alleen bent en een kind hebt, is het echt een geregel. Meer uren werken lukt helemaal niet."

Steeds meer ouderenzorgmedewerkers kunnen moeilijk rondkomen. Foto: ANP

Toeslagen

Bovendien levert meer werken Puck niets extra's op. Ze komt nu in aanmerking voor toeslagen voor zorg, huur en kinderopvang én een kindgebonden budget. Als haar salaris stijgt, raakt ze die toeslagen kwijt. "Ik ben echt geen type dat niet voor mijn geld wil werken. Helemaal niet. Maar het is nu al zo moeilijk om er met dit werk voor mijn zoon te zijn. Ik voel me soms als een tante voor hem. Dat veroorzaakt heel veel druk. Als ik er dan ook niets aan overhoud als ik meer ga werken..."

Tel daarbij op dat het gros van de zorgmedewerkers de werkdruk hoog vindt, zo blijkt ook uit deze enquête van FNV. 18 procent overweegt zelfs als zzp'er aan de slag te gaan. Het aantal werknemers dat bereid is om het werk neer te leggen is hoog: 45 procent wil staken, 35 procent overweegt het. De Haas: "Zorgmedewerkers vinden het heel moeilijk om te staken, want ze kunnen de ouderen die ze verzorgen niet alleen laten. We hopen dat werkgevers beseffen dat de nood echt hoog is."

Minder tijd

Ook Puck merkt dat ze steeds minder tijd heeft om even een praatje te maken met haar cliënten. "Als ik alleen steunkousen uit hoef te trekken, heb ik daar zeven minuten voor. Sommige mensen zijn eenzaam en willen hun verhaal kwijt. Maar als ik te lang blijf, moet ik dat bij iemand anders inlopen." Het maakt het werk er niet leuker op, vindt Puck.

Soms overweegt ze om iets anders te gaan doen. "Ik vind het heel vervelend om zo afhankelijk te zijn van mijn ouders, gun ze ook iets voor zichzelf. Mijn ouders noemen zichzelf opa en oma met een plusje. Ze zijn gelukkig dol op mijn zoon." Meer loon, zoals FNV wil, zou deze zorgmedewerker lucht geven. "Misschien kan ik dan meer bij mijn zoontje zijn", besluit ze.