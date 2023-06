Eigenaren tweede woningen voelen zich melkkoe van gemeente

Pieter van der Weijde voelt zich een melkkoe van de gemeente Schouwen-Duiveland. De forensenbelasting voor zijn vakantiewoning in Renesse is in zes jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook Roel Dunki Jacobs zag de belasting voor zijn tweede woning in Kortgene verdubbelen.

Pieter van der Weijde uit Krimpen aan de IJssel betaalde zes jaar geleden nog zo'n 600 euro forensenbelasting en moet dit jaar 1412 euro aftikken. Dunki Jacobs uit Heemstede zag zijn belasting in tien jaar tijd verdubbelen van 192 euro per jaar naar 388 euro. Een verhoging die volgens beide mannen niet in verhouding staat tot de stijging van de andere gemeentelijke belastingen. Die zijn in beide gemeenten maar weinig gestegen. Daarom voelen zij zich een melkkoe.

Een politieke slimmigheid van de gemeente, noemt Van der Weijde het. "Je houdt de belastingen voor inwoners gelijk en voor forensen, die geen stemrecht hebben, gooi je ze omhoog", zegt hij. Roel Dunki Jacobs uit Heemstede heeft een vergelijkbaar bezwaar. "Mijn grootste grief is eigenlijk dat zo'n grote groep eigenaren van vakantiewoningen niets te vertellen heeft over de belastingen. Wettelijk correct, maar toch."

Roel Dunki Jacobs. Foto: Privécollectie

Alleen voor tweede woning

Van der Weijde en Dunki Jacobs hebben allebei een vakantiewoning voor eigen gebruik. De woningen worden niet verhuurd. Ze betalen - net als ieder ander - gewoon alle gemeentelijke belastingen zoals OZB, rioolrecht of afvalstoffenheffing. En daar bovenop moeten ze forensenbelasting betalen. Dat is een belasting die alléén geldt voor mensen met een tweede woning die minimaal drie maanden per jaar ter beschikking is voor eigen gebruik. Deze belasting wordt door veel gemeenten gezien als een manier om deze huiseigenaren te laten meebetalen aan voorzieningen.

"Kijk", legt wethouder Adrie van der Maas van Noord-Beveland uit. "Wij krijgen voor iedere inwoner van onze gemeente geld vanuit het gemeentefonds. Maar dat geldt niet voor voor forensen. Die tellen niet mee. Dan vind ik het zeer billijk dat we forensenbelasting heffen. Want ook voor deze mensen moeten wij voorzieningen treffen en investeringen doen."

Eenvoudig vakantiehuis

Hoeveel forensenbelasting eigenaren moeten betalen verschilt van persoon tot persoon en van gemeente tot gemeente. De gemeenten zijn vrij hun tarieven vast te stellen. Wat voor iedereen hetzelfde is, is dat deze belasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Hoe duurder de woning, hoe hoger het tarief. Dunki Jacobs is al eens naar de rechter gestapt maar dat haalde niks uit. Hij vecht wel de WOZ-waarde van zijn woning aan. "Ons vakantiehuis is heel eenvoudig. We hebben niet eens verwarming. Maar de WOZ-waarde gaat omhoog als er in de buurt een huis duurder wordt verkocht. Ineens wordt het duur omdat de omgeving duurder wordt."

Ook van der Weijde heeft al bezwaar gemaakt bij de gemeente en is naar de rechter gestapt, maar dat haalde niets uit. "De rechter zegt dat de gemeente dit gewoon mag doen. Zeeland is een prachtig stuk Nederland, maar ik heb wel het idee: toeristen zijn welkom, als ze maar betalen."

Pieter van der Weijde: "Ik wil niet zielig doen, want wij zijn bevoorrecht met een eigen vakantiewoning, maar dit is gelegaliseerd onrecht" Foto: Sandra Schimmelpennink

Dat de gemeente de forens als melkkoe ziet, daar gaat wethouder Daniël Joppe van Schouwen-Duiveland niet in mee. "Dat is niet waar." Hij is van mening dat er iets anders aan de hand is. "Het kan zijn dat de woning van de heer Van der Weijde met veel meer dan 100.000 euro is gestegen en dat hij daardoor op een hoger bedrag uitkomt. Ik denk ook dat het in zijn geval gaat om een incident. Het gevoel van melkkoe kan ik niet wegnemen. Hij kan overigens wel bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van zijn woning en de aanslag zelf", zegt Joppe.

Meer belastingen verhoogd

Hij erkent dat Schouwen-Duiveland in drie jaar tijd het tarief voor de forensenbelasting stapsgewijs heeft verhoogd met 10 procent per jaar. "Maar wij hebben ook de toeristenbelasting en de onroerend zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen, dus voor recreatieondernemers, verhoogd. Daarmee zitten we meer in overeenstemming met het Zeeuwse gemiddelde", aldus de wethouder. Noord-Beveland heeft in de laatste jaren de tarieven voor de forensenbelasting juist iets verlaagd, maar door de sterke stijging van de waarde van de woningen is het bedrag dat de Dunki Jacobs moet betalen toch verdubbeld.

De meeste eigenaren van een vakantiewoning verdienen de forensenbelasting terug door hun woning te verhuren, maar dat wil Van der Weijde niet. Het gaat hem om het principe. "Toen wij ons huis kochten, was het een bouwval. Nu we het hebben opgeknapt, willen we er lekker zelf van genieten. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de forensenbelasting. De factor die wordt losgelaten op de WOZ kun je manipuleren en elk jaar veranderen. Elk jaar verhogen ze het maximum bedrag en dat doen ze alleen bij forensen. Dat kun je gewoon doen, want die kunnen niet stemmen. Dat vind ik niet fair. Ik wil niet zielig doen, want wij zijn bevoorrecht met een eigen vakantiewoning, maar dit is gelegaliseerd onrecht. Als er niet een keer iemand gromt, blijven ze aan de gang."