Euron redde zijn zwangere zus uit brandend huis

Doodsangsten heeft Euron Peguero-Ferreira uitgestaan. Terwijl de vlammen hoog uit de keuken kwamen en het huis zich vulde met ondoordringbare rook, lagen zijn zus en nichtje van twee jaar te slapen. 'Gelukkig werden ze wakker door mijn geschreeuw en konden ze via de zolder en het dak ontkomen.'

Het is een iconisch beeld van de brand van afgelopen zondag aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem, veelvuldig gedeeld op sociale media. Stapje voor stapje schuifelen een zwangere vrouw en haar dochtertje op het dak over de zonnepanelen. Op die manier ontkomen ze ternauwernood aan de vlammenzee.

Vier mensen moesten zondag naar het ziekenhuis, honderd woningen in de omgeving werden ontruimd. Een dag na de brand is de ravage in Arnhem goed zichtbaar. Vier van de acht huizen van het blok zijn al gesloopt. Met vier andere huizen moet mogelijk hetzelfde gebeuren. Alle bewoners moeten langdurig elders verblijven.

'Mijn moeder schreeuwt nooit'

Euron Peguero-Ferreira, bewoner van het huis aan de Van Kinsbergenstraat in de wijk Presikhaaf waar zondag een grote brand uitbrak. Foto: DG

De vrouw en het meisje die via het dak ontsnapten, zijn de zus en het tweejarige nichtje van Euron Peguero-Ferreira. Zij woonden samen met hun moeder en een neef in het huis van de brandhaard. "Ik lag nog te slapen toen mijn moeder keihard begon te schreeuwen. Mijn moeder schreeuwt nooit. Dus toen wist ik dat er wel iets aan de hand moest zijn", zegt Peguero-Ferreira.



In zijn slaapkamer hing al een rooklucht, maar de ernst van wat zich in de keuken afspeelde drong nog niet tot hem door. In alle rust deed hij zijn slaapkamerraam open. Daarna ging hij pas naar beneden. "Ineens zag ik geen hand voor ogen meer. Alleen nog maar zwart. Ik ademde rook in. Met een T-shirt voor mijn mond ben ik naar beneden gegaan."

De rook had de weg naar boven geblokkeerd

Zijn moeder en neef hadden zich via de voordeur in veiligheid gebracht. De vlammen sloegen toen al uit de keuken. Toen Peguero-Ferreira zich realiseerde dat zijn zus en nichtje nog lagen te slapen, had de rook de weg naar boven al geblokkeerd. Er was geen doorkomen meer aan.



"Mijn zus en haar dochtertje slapen aan de achterkant, dus daar ben ik naartoe gerend. Ik ben op een kliko geklommen en daarna op een airco en heb vandaar naar mijn zus geschreeuwd. Gelukkig werd ze wakker, maar ze kon niet meer naar beneden."



De enige mogelijkheid voor moeder en dochter was de zolder. Het luik naar de zolderetage had de verstikkende rook tegengehouden. Via het zolderraam zijn ze naar buiten het dak opgekropen. Haar neef rende intussen naar de buren twee huizen verder en bonkte daar op de deur.

Naar boven gerend

"De vrouw schrok enorm, want die wist nog niet wat er aan de hand was. Ik ben meteen naar hun zolder gerend. Mijn zus en nichtje waren al bijna bij het zolderraam. Daar pakte ik eerst mijn nichtje bij de benen en gaf haar over aan de buurman. Ik weet niet waar ik de kracht vandaan haalde, maar toen ik mijn zus vastpakte, wist ik dat ze gered was. Met alles wat ik in me had heb ik haar naar binnen getrokken."



Dat er van hun huis niets meer over is, vindt Peguero-Ferreira verschrikkelijk, maar hij is zielsgelukkig dat zijn familie de vlammenzee heeft overleefd. Voor de zekerheid zijn ze zondag naar het ziekenhuis gebracht. "We slapen nu in een hotel en over een paar dagen krijgen we een huis waar we langer kunnen wonen. We hebben niks meer."

Van Kinsbergenstraat de dag na de brand. Foto: Gerard Burgers

De helft van de acht huizen gesloopt

De helft van de acht woningen aan de Van Kinsbergenstraat is gesloopt. Stanley Kappen woont in het deel dat er nog staat, maar hij zal mogelijk nooit meer in zijn huis kunnen wonen. "Eerst gaan ze onderzoeken of het veilig genoeg is en dan kunnen mijn familie en ik terugkeren om te kijken of er nog bruikbare spullen of kleding zijn. Ze gaan nu op zoek naar een andere woning", vertelt Kappen.

Hij begrijpt niet dat een relatief kleine keukenbrand voor zo'n ravage kon zorgen. Woningcorporatie Portaal en de brandweer kunnen daar nog weinig over zeggen. Wel is duidelijk dat aaneengesloten vlakken met zonnepanelen het blussen van de brand hebben bemoeilijkt.

Waarom zoveel moeite om de brand te blussen?

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid in Schaarsbergen gevraagd onderzoek te doen. "De centrale vraag is waarom de brandweer zoveel moeite heeft gehad om de brand te blussen. Maar ook welke lessen hieruit getrokken kunnen worden."

Marcouch benadrukt dat de brand een 'onvoorstelbare impact' heeft voor alle betrokkenen en de bewoners van de wijk Presikhaaf. "Op zo'n moment zie je ook dat de buurtbewoners er voor elkaar zijn, dat jongeren zich inzetten voor de slachtoffers. Het is een opluchting dat iedereen het heeft overleefd."