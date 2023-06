Hoe de prille liefde tussen Máxima en Willem-Alexander ontlook

Koning Willem-Alexander (56) en koningin Máxima (52) komen dinsdag in Brussel aan voor hun driedaags staatsbezoek aan België. Voor Máxima wordt het een emotionele terugkeer naar de stad waar ze één jaar ondergedoken leefde. Over haar verblijf in de hoofdstad werd destijds bijzonder weinig informatie losgelaten. HLN-royaltywatcher Wim Dehandschutter prikt nu het mysterie door.

Als Máxima aan Brussel denkt, overvalt haar een gevoel van vrijheid. Zij heeft er net geen jaar gewoond, tussen mei 2000 en april 2001. Het was de overgangsperiode tussen haar incognito bestaan in Amerika en haar nieuwe leven in de schijnwerpers in Europa. Het laatste jaar dat ze nog enigszins anoniem was.

Toen ze Willem-Alexander leerde kennen in 1999, woonde Máxima Zorreguieta nog in New York, op acht uur vliegen van Schiphol. De geboren Argentijnse econome werkte daar bij Deutsche Bank - in een topfunctie als vicepresident 'institutionele verkoop'. Zodra haar relatie met Willem-Alexander officieel bevestigd werd door het Nederlandse koningshuis, vroeg ze overplaatsing naar het EU-kantoor in Brussel aan om dicht bij Willem-Alexander te zijn. En toch ver genoeg van Den Haag, zodat ze elkaar in alle rust beter konden leren kennen.

Naar de kapper op de Louizalaan

"Wáár ze precies heeft gewoond, hebben we nooit kunnen achterhalen, en het blijft tot de dag van vandaag een mysterie", zegt Joëlle Vanden Houden, destijds producer van het VTM-programma Royalty. "De media, zelfs de Nederlandse, lieten Máxima met rust. Er bestaan geen persbeelden van haar in Brussel. En de informatie was schaars. We wisten alleen dat ze voor Deutsche Bank werkte, maar niet eens in welke vestiging, wellicht die in Ukkel. En dat dat ze naar de kapper ging bij Maison Roger op de Louizalaan, waar ook Paola en Mathilde klanten waren."

Tijdens haar verblijf in België werd Máxima voorbereid op haar toekomstige leven in Nederland. Dus moest ze het Nederlands onder de knie krijgen. Daarom volgde ze een taalcursus in Spa, waar ook koningin Mathilde en - met wisselend succes - koningin Paola een cursus volgde.

Voor de warmbloedige Máxima was haar 'Brusselse periode' eveneens een afkoelingsperiode, om haar Zuid-Amerikaanse temperament af te zwakken. Tot dan bestond het beeld van een feestvierende latina, heupwiegend op de dansvloer, sigaret in de mond. Haar vurige karakter maakte haar direct populair, maar het hield ook een risico in voor een vrouw die tot koningin moest worden geboetseerd. Het keurslijf van een royal staat levenslust toe, maar geen uitbundigheid. In Brussel, tussen de grijze diplomaten en andere hoogwaardigheidsbekleders in maatkostuums en mantelpakjes, werd Máxima wat minder latina en meer calvinistisch.

'Hij deed zijn best in een verkeerd regime'

Er was bovendien wat uit te leggen: het omstreden verleden van haar vader Jorge Zorreguieta. In het Argentinië van eind jaren zeventig was hij staatssecretaris onder dictator Videla. De vraag was in welke mate vader Zorreguieta op de hoogte was van hoe tegenstanders van het regime werden gemarteld en verdwenen.

In Brussel maakte Máxima kennis met een man die een bepalende rol in haar verdere leven zou spelen: modeontwerper Edouard Vermeulen (66) van modehuis Natan, toen al bekend als hofleverancier voor Paola en Mathilde. "Ze kwam naar mijn winkel toen ze nog mademoiselle Máxima Zorreguieta heette. Ik herinner me dat ze twee outfits uitkoos. Een paar maanden later werd haar verloving met toenmalig prins Willem-Alexander bekendgemaakt", vertelt Vermeulen.

Dat was op 30 maart 2001. Toenmalig koningin Beatrix verkondigde het nieuws rechtstreeks op televisie, in het bijzijn van het pas verloofde paar. Bij haar officiële voorstelling verwierp Máxima de Videla-dictatuur. Ze verontschuldigde zich voor haar vader en verdedigde hem tegelijk: "Hij deed zijn best in een verkeerd regime." En voor een onhandige uitspraak over Videla zette ze Willem-Alexander lachend op zijn plaats: "Je was een beetje dom." Máxima deed dat in aardig Nederlands, waardoor ze veel lof kreeg voor haar talenkennis. Haar vader zou uiteindelijk niet naar het huwelijk komen.

Direct na de bekendmaking van de verloving verliet Máxima Deutsche Bank én verhuisde ze van Brussel naar Den Haag. Maar de band met Brussel is gebleven. Al is het maar omdat ze twee, drie keer per jaar komt shoppen bij haar favoriete modehuis Natan. Eén keer, in maart 2014, ging het echter mis. Op de terugweg van een winkelbezoek moest Máxima haar auto aan de kant van de E19 Brussel-Antwerpen zetten - ze was vergeten te tanken. Het nieuws bracht aan het licht dat ze vaak alleen naar Natan rijdt, en niet zoals verwacht met een privéchauffeur. "Dan onderhoud ik mijn rijvaardigheid", zei ze daar eens grappend over tegen Edouard Vermeulen. "En ik kan luisteren naar de muziek die ik wil en telefoneren met wie ik wil." Het is die vrijheid die ze het laatst ten volle ervaren heeft in Brussel, rond het jaar 2000.