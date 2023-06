Gedenkplek kankerpatiënten kort en klein geslagen

Een misdadige actie. Anders kan boswachter Vahid Dizdarevic de daad in het Wilhelminabos in Dronten niet omschrijven. Bijna alle glasplaten ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten op de gedenkplek in het bos zijn vernield. Van de 67 staan er nog maar twee overeind. 'Ik ken de verhalen van de mensen die hier komen'.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zeker vijftien seconden staat boswachter Vahid Dizdarevic als aan de grond genageld als hij deze ochtend in het Wilhelminabos in Dronten de gedenkplek voor kankerpatiënten aan een van zijn collega's wil laten zien. Bijna alle glasplaten die op de gedenkplek staan zijn vernield.

"Ik had letterlijk buikpijn bij de aanblik van al die vernielde platen. Ik was in shock, ik heb in mijn arm geknepen om zeker te weten dat dit geen droom was. Ik en de collega aan wie ik de plek wilde laten zien zijn weggereden en hebben de vernielingen gemeld bij HR.

Dizdarevic is sinds 2015 voor Staatsbosbeheer werkzaam in het gebied waar het Wilhelminabos onder valt. In al die jaren heeft hij nog nooit iets van vandalisme meegemaakt. De gedenkplaten stonden volgens hem op een mooie rustige plek. Maar wat hij maandagmiddag aantrof, kan hij alleen maar bestempelen als misdadig. De schade loopt volgens hem gemakkelijk richting de 100.000 euro.

"Het is duidelijk dat dit met grof geweld is gedaan. Die platen zijn 2,5 centimeter dik, daar kom je niet zomaar doorheen. Het is echt niet te bevatten. Wie doet nou zoiets. Ik ken de verhalen en het verdriet van de mensen die hier komen. Er stonden ook veel glasplaten voor kinderen. Het is echt misdadig."

Vahid Dizdarevic op archiefbeeld, hij is sinds 2015 werkzaam in het gebied in Dronten. Foto: Staatsbosbeheer

Duizenden namen

Wie doet nou zoiets? Die vraag hebben ze zich bij KWF Kankerbestrijding ook veel gesteld. Woordvoerder Annebel Schipper komt net samen met twee collega's terug van de plek. Ze wilden met eigen ogen zien wat er gebeurd was nadat ze vanmiddag al foto's van de vernielingen hebben ontvangen.

"Totaal in shock, dat waren wij inderdaad ook. Het was meteen overduidelijk dat dit met opzet is gedaan. Van de 67 platen waren er nog maar twee heel. Wie doet nou zoiets? Die vraag hebben wij elkaar ook meermaals gesteld. Wij vinden het dan ook belangrijk om dit verhaal te delen. In de hoop dat de daders gepakt worden, maar ook om nabestaanden van de overledenen voor wie hier een glasplaat stond van dit vreselijke nieuws op de hoogte te brengen."

Op de glasplaten stonden de namen van duizenden mensen die zijn overleden. De gedenkplek werd eind vorige eeuw aangeboden door Staatsbosbeheer en de Stichting Nationale Boomfeestdag aan de toen vijftigjarige KWF Kankerbestrijding.

KWF gaat aangifte doen bij de politie. Vanwege privacyredenen hangen er geen camera's op de plek. Of de daders gepakt worden is dan ook de vraag. Ook of en op welke manier de gedenkplek en glasplaten in de oude staat hersteld gaan worden is nog niet bekend. "Daar gaan we de komende tijd over nadenken. We zijn nu vooral door de gebeurtenis overvallen."