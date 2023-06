Hagelstenen van centimeters groot op komst in Brabant

Het is misschien een van de laatste dingen die je verwacht: ijs dat uit de lucht komt vallen op een snikhete zomerdag. Toch waarschuwt Weerplaza dinsdag voor hagelstenen van 2 tot 3 centimeter groot. Hoe kan dat?

Tussen 16.00 en 21.00 uur geldt dinsdag code geel. Stevige onweersbuien bereiken dan het zuiden. Bij de buien kan veel neerslag in korte tijd vallen, plaatselijk kunnen zware windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen en er kunnen hagelstenen van een paar centimeter groot uit de lucht vallen.

In de zomer is hagel het laatste dat je verwacht, maar toch valt er soms ineens ijs uit de lucht op warme dagen. Zoals tijdens de hagelstorm in juni 2016, waarbij sommige stenen een diameter van 11 centimeter hadden. Inwoners spraken van 'hagelbombardementen', die zorgden voor een ravage in Zuidoost-Brabant.

Grotere hagelstenen in de zomer dan in de winter

Hoe ontstaat dit weerfenomeen? Voor hagel is inderdaad kou nodig. En die kou is er: bovenin de atmosfeer is de lucht vele malen kouder dan beneden bij de aardkorst. Daarbij kunnen buien in de zomer veel zwaarder uitpakken doordat de opwaartse luchtstroom sterker is en er veel waterdamp is, legt Wilfred Janssen van Weerplaza uit. Ook bevat warme opstijgende zomerse lucht meer waterdamp dan koude lucht.

De hoeveelheid energie is daardoor veel groter dan in de winter, waardoor hagelstenen in de zomer groter kunnen worden. In de winter zijn ze niet veel groter dan een centimeter, in de zomer soms wel meer dan tien.

Karakteristiek uiterlijk

Als daarbij onweer op komst is, ontstaat ijs makkelijker hoog in de lucht. De hagelstenen groeien in de opwaartse lucht, totdat de buienwolk ze niet meer kan vasthouden. Dan vallen ze naar beneden. De stenen smelten wel, maar zijn inmiddels zo groot geworden dat ze nog centimeters groot kunnen zijn als ze de grond bereiken.

De zomerse hagelstenen zijn te herkennen aan hun karakteristieke uiterlijk: ze hebben een soort jaarringen, ontstaan uit steeds nieuwe bevroren laagjes.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen dinsdag hinder ondervinden van de hagel, waarschuwt het KNMI. Het instituut heeft daarom code geel afgekondigd.