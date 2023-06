De jarenlange strijd van een opa en oma, die hun 4 getraumatiseerde kleinkinderen niet mogen zien

Ze willen hun kleinkinderen zien. Het liefst fysiek, desnoods via de telefoon. Een opa en oma uit Twente proberen al anderhalf jaar via gerechtelijke stappen om het contact met hun nageslacht op gang te krijgen. Maar instanties betwijfelen of dat wijs is. Een verhaal over een 'uitzonderlijke' zaak, maar een niet zo uitzonderlijk gemis. 'Dit overkomt jaarlijks duizenden grootouders.'

Nee, met hun dochter hebben ze geen contact meer. Daar hebben ze ook helemaal geen behoefte aan. Het is de grootouders uit Twente te doen om hun vier jonge kleinkinderen, in de leeftijd van 7 tot veertien jaar. De kleinkinderen die zij nu niet meer mogen bezoeken of zien, vanwege traumatische gebeurtenissen waarvoor hun moeder verantwoordelijk was. De kleinkinderen die ze zo missen en voor wie ze er willen zijn.

Al anderhalf jaar proberen ze via de rechter om een omgangsregeling met de drie jongens en het meisje te krijgen, tegen het advies van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming Overijssel in. Zij achten het beter dat opa en oma voorlopig buiten beeld blijven. Want de kinderen werden niet voor niets uit hun familiesituatie gehaald. Dat was nodig. Voor hun welzijn, hun toekomst en hun veiligheid.

Stressstoornissen

Het is december 2019 als de Jeugdbescherming Overijssel besluit om de drie jongens en het meisje uit huis te plaatsen, en ze in drie verschillende pleeggezinnen onder te brengen. Jarenlang hebben ze dan al onder hoge stress moeten leven. De kinderen zijn stelselmatig misbruikt en mishandeld, door hun moeder en haar partner, met als gevolg ontwikkelingsachterstanden, stressstoornissen en vertrouwensproblemen.

Hun adressen blijven tot op de dag van vandaag strikt geheim, ook voor familieleden, en dat is niet voor niets. De moeder en haar partner zien de oudste zoon als 'zondebok' voor hun problemen. Hij was nog geen tien jaar oud, toen ze hem met de dood bedreigden. Een strafrechtelijk onderzoek - onder meer daarnaar - loopt. Als ze erachter komen waar hij woont, zo stellen jeugdbeschermers, loopt de jongen een 'serieus veiligheidsrisico'.

Drempel voor grootouders hoog

Hoewel - naar schatting - jaarlijks duizenden grootouders om wat voor reden dan ook het contact met hun kleinkinderen verliezen, zijn gerechtelijke stappen om dat te veranderen 'uitzonderlijk', volgens een woordvoerder van de Jeugdbescherming Overijssel. Het komt bij hen zelden tot nooit voor. En dat heeft een reden.

Uit onderzoek blijkt dat grootouders in Nederland heel moeilijk een omgangsregeling met hun kleinkinderen krijgen na een contactbreuk. De drempel om naar de rechter te stappen is hoog, niet alleen vanwege de kosten en de mogelijke belasting voor het kind, maar ook omdat ze moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een 'nauwe persoonlijke betrekking'. Pas als dat lukt, buigt de rechter zich over zo'n verzoek.

Foto is maar momentopname

Af en toe oppassen? Een weekje logeren in de vakantie? Dat is niet voldoende. Er moet structureel, intensief contact zijn, iets wat zelfs met foto's niet altijd te bewijzen is, zo constateerden de onderzoekers op basis van interviews met experts en een studie van 28 van dit soort zaken. Want foto's zijn ook maar momentopnames, kan de tegenpartij aanvoeren. Lang verhaal kort: de lat voor bewijslast ligt hoog.

Maar dat gaat veranderen. In 2021 vroeg een Kamermeerderheid aandacht voor dit probleem. Vorige maand kondigde minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) een wetsverandering aan. Grootouders hoeven straks niet langer aan te tonen dat ze dicht bij het kind staan. De wet gaat er straks vanuit dat ze dicht bij het kind staan. Het is dan nog wel aan de rechter om te oordelen of een omgangsregeling in het belang van het kind is.

'We hebben er alles aan gedaan'

De Twentse opa en oma konden wél aantonen dat ze nauw betrokken waren. Vroeger pasten ze veelvuldig op en toen het leven van hun dochter instabieler werd, hebben zij er naar eigen zeggen 'alles aan gedaan om een stabiele factor te zijn'. Hun dochter en de kinderen hebben zelfs nog een tijd bij hen in huis gewoond.

Volgens de grootouders is het van wezenlijk belang dat er contact is met biologische familieleden, nu de ouders niet meer in beeld zijn. De jeugdbeschermers bepleitten het tegenovergestelde; juist door de grote rol die opa en oma in het leven van de kinderen hadden, zou het beter zijn om tijdens de traumatherapie uit beeld te blijven.

De rechtbank Overijssel zag dat ook zo en wees hun verzoek begin 2022 af, waarna de grootouders in hoger beroep gingen. En daar - bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - kregen ze begin deze maand deels waar ze op hoopten.

Tekeningen en kaartjes

Met dank aan het Leger des Heils, dat de voogdij over de kinderen heeft, hebben ze inmiddels af en toe contact met hun oudste kleinzoon. Ze hebben video's uitgewisseld en elkaar via videobellen gesproken. Van zijn vijf jaar jongere broertje hebben ze per post tekeningen, kaarten en foto's ontvangen, zij sturen hem brieven terug. Daar reageert hij goed op, maar daar blijft het voorlopig bij.

Drie keer per jaar een foto

Bij de twee jongste kleinkinderen bleken pogingen tot contact minder positief. Het meisje wist zich geen raad met kaarten en cadeaus, die negatieve herinneringen aan vroeger opriepen. Bij de jongen resulteerde een gesprek over zijn biologische familie in agressief, grensoverschrijdend gedrag. Het hof heeft bepaald dat voor hen de omgang met opa en oma, in welke vorm dan ook, op dit moment in strijd is met hun gezondheid.

Wel heeft het aan het Leger des Heils de plicht opgelegd om de grootouders ieder jaar rond de meivakantie, zomervakantie en met Kerst over hun welzijn te informeren. En hen een recente foto te sturen, zodat ze, al is het op afstand, kunnen zien hoe het met ze gaat.