Als Marco zijn huis uit moet ziet hij het niet meer zitten

Nog een jaar en dan moeten de laatste 36 vaste bewoners van Vakantiepark Arnhem vertrokken zijn. Voor Marco Besselink dreigt volgende maand al het doek te vallen. "Als ik naar een flatje moet dan hoeft het voor mij niet meer."

Het bladerdek van de naald- en loofbomen op Vakantiepark Arnhem zorgen op de zonnige voorjaarsdag voor verkoelende schaduwpartijen. Een appelvink stort zich op vogelvoer in een huisje dat Marco Besselink aan een tak heeft opgehangen. "Honderden vogels zie je hier dagelijks. Het geeft me de rust en ontspanning die ik nodig heb om het leven aan te kunnen."

De bewoner van het recreatiepark zit op een stoel voor zijn huisje. Voor hem staan twee tenten van campinggasten. Zij vertrekken binnenkort weer. Besselink blijft. Zijn vaste beheerderswoning is eigendom van Vakantiepark Arnhem. De vraag is voor hoe lang hij daar nog mag blijven.

Hij huurt het huisje van Peter Gillis

Als het aan parkeigenaar Peter Gillis ligt, mag hij tot in lengte van jaren het huisje huren. De ster van realitysoap Massa is kassa heeft in het verleden vaker onderdak verleend aan Arnhemmers die om verschillende reden uit hun huis waren gezet. Daarmee hielp hij niet alleen meer dan honderd Arnhemmers, maar ook de gemeente Arnhem.

De gemeente verwees jarenlang gezinnen en stellen die nergens terechtkonden naar Vakantiepark Arnhem. Permanent wonen op een recreatiepark is altijd verboden geweest, maar Arnhem zag het door de vingers. "Ik ben hier in 2015 gekomen. Door relatieproblemen kwam ik op straat te staan, zonder bezit. Ik ben hier terechtgekomen met medeweten van de gemeente. Ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan."

Onheilstijding uit Den Haag

Een jaar of vier konden Besselink en de andere permanente bewoners onbekommerd op het park wonen. Toen kwam de onheilstijding uit Den Haag, van de Raad van State. Een campinggast stoorde zich mateloos aan wat hij een 'dumpplaats voor sociale probleemgevallen' noemde.

De hoogste bestuursrechter van Nederland was het eens met de campinggast: Vakantiepark Arnhem was een recreatiepark, geen woonwijk. Het moest afgelopen zijn met gedogen. Maar in plaats van aanpakken stuurde Arnhem eerst nog enkele mensen naar het park. Daarna begon gestaag de uitreis van permanente bewoners.

"Ik begrijp de gemeente wel. Ik heb ook niets tegen de gemeente. Het probleem is dat de gemeente mijn situatie bekijkt vanuit een strikt juridische realiteit, ik vanuit de menselijke werkelijkheid. Ik zou het zo fijn vinden als de gemeente mijn situatie eens bekijkt vanuit mijn perspectief."

In een jaar tijd vader en zoon verloren

De vechtscheiding achtervolgt hem nog steeds. Zijn kinderen heeft hij al jaren niet gezien. In een jaar tijd is hij goede vrienden, zijn vader en zoon verloren.

"Je mag best weten, emotioneel zit ik aan de grond. 's Avonds denk ik vaak..." De grote man met het imposante hoofd staart ineens in de verte. Hij slikt een paar keer en gaat zachtjes verder: "Dan denk ik vaak: als ik morgen niet wakker word, dan heb ik rust. Ik verlang naar rust. Als het niet in deze wereld is dan maar in de volgende.

Eind juli staat hij bij de bestuursrechter tegenover de gemeente Arnhem. Zonder een advocaat. Die is begin dit jaar overleden. "Ik kan geen andere vinden. De een heeft geen tijd, de ander noemt mijn zaak kansloos. En na de rechtszaak? Geen idee. Dan weet ik het niet meer. Ik geef Tonnie van den Herik af en toe pakken koffie voor haar daklozenopvang. Na de uitspraak kon ik wel eens een vaste bezoeker worden van haar opvang."

Hij heeft nog een klein beetje hoop: zijn chalet heeft in tegenstelling tot de mobile homes op het park wél een woonbestemming. Maar dat houdt niet automatisch in dat hij er mag wonen.

'Even ergens anders wonen en dan terug'

"Je mag een bepaalde tijd recreëren op het park. Er zijn mensen die daarna een paar maanden even ergens anders gaan wonen en dan terugkeren. Dat zou ik ook kunnen doen. Natuurlijk. Maar dan heb ik nog geen rust. Moet ik elke keer verkassen, elke keer verstoppertje spelen."

En dat geldt ook voor de andere 36 vaste bewoners van het park, weet hij. Ook zij gingen ooit met medeweten van de gemeente permanent op het park gingen wonen. "Laat ze met rust. Er is woningnood. De gemeente heeft ze destijds toegelaten. Zorg voor een uitzonderingsregel."

Niet in aanmerking voor verlenging

Het antwoord van wethouder Paul Smeulders van Wonen laat aan duidelijkheid niets te wensen over. "Uiteindelijk moet iedereen eruit. De mensen die er wonen hebben al een last onder dwangsom gekregen de afgelopen jaren. Meneer Besselink heeft hier bezwaar tegen aangetekend en die procedure loopt nog", aldus een woordvoerder namens de wethouder.

In tegenstelling tot andere bewoners komt Besselink niet in aanmerking om nog een jaar op het park te mogen wonen. Alleen de mensen die meewerken aan een verhuizing naar een woning buiten het park hebben verlenging gekregen. "Meneer Besselink procedeert dus verder op de oude regeling en die gaat erover of hij wel of niet legaal op het park mag wonen. Hij vindt van wel. Het is nu aan de rechter om te besluiten of hij gelijk heeft."

Ook parkeigenaar Gillis is gevraagd naar de situatie rond Marco Besseling. Hij heeft niet gereageerd.