Kamperen in Nederland zit in de lift

Steeds meer Nederlanders én buitenlandse toeristen slaan hier graag hun tenten op. Maar het aantal plekken staat onder druk. Vakantieparken 'verstenen' in rap tempo. 'Het rendement op campingplekken is matig.' Zelfs in Zeeland, toch onze toeristenmagneet bij uitstek, zit de klad erin.

Branchevereniging Hiswa-Recron waarschuwt aan de vooravond van de zomervakantie voor een verdere afname van traditionele kampeerplekken. Het aantal veldjes waar je je tent, vouwwagen of camper kunt neerzetten neemt al jaren af, vaak om plaats te maken voor huisjes, waar veel meer geld mee kan worden verdiend. Terwijl toeristen de afgelopen jaren de romantiek van een 'basic' vakantie juist (her)ontdekken.

Vooral buitenlanders weten ons land zomer na zomer vaker te vinden. Sliepen gasten van over de grens in de zomer van 2013 samen nog 1,8 miljoen nachtjes op Nederlandse campings, afgelopen juli en augustus was dat getal met bijna de helft opgelopen tot 2,6 miljoen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Die stijging komt bijna helemaal op het conto van Duitse kampeerders, die elk jaar weer iets massaler koers zetten naar met name de Noordzeekust. Vorige zomer waren onze oosterburen goed voor iets meer dan 2 miljoen nachten op onze campings.

En ook Nederlanders slaan steeds vaker de haringen in eigen land in de grond. Na het dieptepunt in 2017, met maar 7,7 miljoen zomerse campingnachten binnen de grenzen, zit dat cijfer weer in de lift, de laatste jaren 'met dank aan' corona. Vorig jaar juli en augustus sliepen 'we' samen 9,8 miljoen nachtjes op Nederlandse campings.

Des te opvallender is het dat het aantal kampeerplekken de afgelopen tien jaar in bijna heel het land is gedaald. Zelfs in Zeeland, toch onze toeristenmagneet bij uitstek, zit de klad erin. Dat komt doordat campings bijna niet kunnen groeien, terwijl ze wel te maken hebben met steeds veeleisender gasten, zegt Geert Dijks, directeur van branchevereniging Hiswa-Recron.

"Kampeerplekken worden groter, omdat er grotere campers op moeten passen en omdat gasten zo meer privacy hebben", legt Dijks uit. "Campinggasten willen ook meer voorzieningen tijdens hun vakantie, ook daarvoor moet je plekken opofferen." Daar komt bij dat ondernemers naar hun verdiensten kijken: "Het rendement op campingplekken is aan de kust heel gunstig, maar voor de rest is het matig. Wil je je tent rendabel houden, dan kun je huisjes of stacaravans gaan verhuren."

Uitbreiden is zelden een optie, want veel kampeerterreinen zijn omringd door natuur. De prijs verhogen ook niet, zegt Dijks, "vanwege de doelgroep". De 'verstening' van Nederlandse vakantieparken is ondertussen duidelijk in de CBS-cijfers terug te zien: wat er de afgelopen tien jaar aan kampeerplekken is verdwenen, is deels omgezet in een stijging van het aantal stacaravans, bungalows en andere zomerhuisjes.

Die ontwikkeling gaat de komende jaren nog wel door, verwacht Dijks, met het rendement van campingeigenaren in het achterhoofd. Maar, waarschuwt hij: zet de kampeerder niet bij het grofvuil! "De verleiding om verder te verstenen is voor sommige ondernemers misschien groot, maar het is juist de kunst om op zoek te gaan naar de juiste mix. Campinggasten geven een bepaalde dynamiek aan een park, en bovendien loopt je bedrijf met meer soorten bezoekers minder risico. Als het even minder gaat met de huisjesverhuur, heb je altijd de kampeerders nog."

Terwijl vakantiechalets in sneltreinvaart uit de grond worden gestampt aan de Zeeuwse kust, is het aloude kamperen bezig aan een charmeoffensief. Met dank aan corona lijkt de Nederlandse camping populairder dan ooit: betaalbaar, dichtbij de natuur en met de luxe van vrijheid.

Vooruit, de scheerlijnen hangen nog wat slapjes en de vouwen zitten nog in het zeil. Maar hun tent staat en de luchtbedden liggen. Opgepompt en al. Natalie Brand rolt nog snel even een slaapzak uit op haar slaapplek voor de komende twee dagen. Dat is voor Linda Witkamp het sein om vier champagneglazen tevoorschijn te toveren. Van kunststof en kleurrijk, het blijft wel de camping. De vier vriendinnen uit het Brabantse Zevenbergen laten hun gezinnen twee dagen achter zich voor een weekendje aan de Zeeuwse kust.

Ze hoeven 50 meter verderop maar een poortje door en meteen lonkt het strand van Zoutelande. En dat in een weekend met tropische temperaturen. "Waarom zou je een duur vliegticket naar Zuid-Europa betalen als je hier dít hebt", wijst Natalie Brand naar de duinen die achter hun tent verrijzen. "Voor een prachtige zomer hoef je echt niet meer naar het buitenland."

Astrid Zimmermann (links) en Brigit Geurts zetten in Zoutelande de voortent aan hun caravan. "Je kunt de hele dag lekker rondwandelen in kleren waarin je normaal gesproken nooit gezien wil worden." Foto: Koen Verheijden

Teiltje vuile vaat

Het aloude kamperen is de laatste jaren aan een revival bezig, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Tegelijkertijd is Camping Janse in het Zeeuwse Zoutelande een zeldzaamheid geworden. Het is er eentje van het klassieke format. Zo'n camping waar de gasten na zessen op hun slippertjes en met hun teiltje vuile vaat richting de afwasbakken wandelen. Na 70 jaar - en drie generaties in de familie - is er nauwelijks iets veranderd. Natuurlijk, er is de automatische slagboom, overal op de camping heb je wifibereik en bij de toiletten hangt al wc-papier.

Maar als je maar lang genoeg 'een gewone, normale camping' blijft, blijk je vanzelf bijzonder te worden. Anno 2023 domineren hier aan de Zeeuwse kust namelijk de vakantieparken. De ene naar de andere camping is de afgelopen jaren opgekocht door grote recreatiereuzen als Europarcs of het Franse Capfun. Daarmee verdwenen ook in rap tempo alle plekken waar je met scheerlijnen en haringen aan de slag moest. Chalets hebben de toekomst in vakantieland: die kun je het hele jaar rond verhuren én voor een veelvoud van de kampeerplek-prijs.

Korte broek en sandalen

Niettemin blijkt uit cijfers van het CBS dat juist kamperen populairder dan ooit is. Over de charme van de camping hoef je Astrid Zimmermann en Brigit Geurts niks uit te leggen. "Weet je wat nu zo lekker is?", zegt Astrid glimlachend terwijl ze de voortent van hun caravan opzet. "Op de camping hoef je er nooit tiptop uit te zien. Je kunt de hele dag lekker rondwandelen in kleren waarin je normaal gesproken nooit gezien wil worden", wijst ze op haar korte broek en sandalen.

In Zoutelande zie je Duitse kentekens overal waar je kijkt, dat geldt ook voor de naastgelegen camping Weltevreden. Duitsers, zo blijkt uit cijfers, weten de Nederlandse campings meer dan ooit te vinden. Volgens Bernd en Marion Schneider heeft dat alles met corona te maken: "Vliegen kon toen niet, in de hotels zat je opgesloten. De enige plek met vrijheid was de camping om de hoek. En Nederland is voor ons om de hoek. Frisse lucht, dichtbij de natuur: in coronatijd hebben we herontdekt hoe fijn dat is."

En dan is er nog het financiële aspect. In tijden waarin de energie- en supermarktprijzen over de kop gaan, garandeert de camping een betaalbare vakantie. "Voor een chalet betaal je al snel het viervoudige van de prijs van een kampeerplek", weet Limburger Frans Bloem, die met zijn vrouw in Westkapelle is neergestreken. Dat is voor het stel vaste prik in het voorjaar. "Dan reden we in juni op de bonnefooi hier naartoe en dan had je altijd plek. Dat is de laatste jaren onmogelijk. We hebben dit jaar in maart geboekt en toen waren er nog maar drie plekken."

Bernd Schneider (recht) en tegenover hem zijn vrouw Marion zitten in Zoutelande met Manuel en Berenice. Foto: Koen Verheijden