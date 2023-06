Waarom prijst Booking.com nepaanbiedingen aan?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes - en haalt verhaal. Dit keer: nepaanbiedingen van Booking.com.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als nachtreceptionist van een hotel maak je dingen mee die je ogen uit je oogkassen laten rollen. Zo heb ik een zomer gewerkt in een modern hotel in Antwerpen. In een gladgestreken wit overhemd en een zwarte pantalon reageerde ik op telefoontjes en de deurbel van het hotel.

Hotelgasten zijn van huis en hebben de behoefte zichzelf te laten gaan, hun eigen huisregels te laten varen en te veranderen in een ­volwassen kind van het hotelwezen. Zo mocht ik een sekswerker begeleiden naar een hotel­kamer waar een gast met halsband op bed kwispelend zat te wachten en deed ik een verhoor van een dronken vijftiger die niet meer wist of hij in het hotel sliep of dat zijn huis verplaatst was naar de locatie van het hotel.

Mijn baas waarschuwde me eens: hoe duurder de kamer, hoe gekker de wensen van de gast. "Aanbiedingen trekken de makkelijkste hotelgasten aan."

Ik weet niet of dat de reden is waarom er zoveel aanbiedingen op het platform Booking.com staan, maar je wordt er als hotelzoekende mee doodgegooid. Roodgekleurd en met een doorgetrokken streep, zodat je de originele prijs van de hotelovernachting ziet. De aanbiedingen kunnen 10 à 20 euro schelen. Het werkt op je boekingsdrang - dit is dé prijs, goedkoper kan niet! Maar dat laatste valt vies tegen.

Nepaanbieding

Hotelketen Carla in Barcelona biedt een hotelkamer aan op Booking.com voor één nacht in juni, afgeprijsd van 735 euro naar 440 euro. Het scheelt bijna de helft! Dit is te mooi om waar te zijn. Op de website van de keten zie ik dezelfde kamer aan­geboden voor 235 euro. Weer bijna de helft minder. En het is niet alleen op die datum, in andere maanden heeft de hotelkamer niet één keer 735 euro gekost. Een nepaanbieding van jewelste dus.

Het blijft niet bij dit ene voorbeeld. Hotel Vincci Mae heeft ook een aantrek­kelijke aanbieding op het hotelplatform. Voor één nacht in juni betaal je geen 554 euro voor de hotelkamer, maar 336. Boek je via de website van het Spaanse hotel zelf, dan betaal je voor dezelfde kamer 330 euro. Niet afgeprijsd, het standaard­bedrag. En daar staat voor de komende maanden de prijs van 554 euro nooit aangegeven.

Het ooit Nederlandse Booking.com, inmiddels in Amerikaanse handen, laat het met droge ogen op zijn platform gebeuren, terwijl het in 2019 met de Eurocommissaris van Con­sumentenzaken afspraken gemaakt heeft om transparanter te zijn over de aangeboden prijzen. Daarin stond expliciet dat prijzen van verschillende periodes niet vergeleken mogen worden om vervolgens de goedkoopste als korting te presenteren.

Maar handhaven ho maar.

'Accommodaties bepalen zelf hun prijzen, niet Booking.com,' laat het bedrijf me desgevraagd weten. Zij kunnen niet alle prijzen controleren. Wel zullen ze ­contact opnemen met hotelketen Carla. De uitkomst krijg ik niet te horen. Intussen zijn alle roodgekleurde aanbiedingen van het hotel verwijderd.

Hou je ogen dus liever in je oogkassen, check op Booking.com welke hotels er op je bestemming zijn en ga dan naar de website van het hotel om te boeken.