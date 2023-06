'Nederland biedt te weinig bescherming tegen intimidatie Marokkaanse regering'

De Nederlandse overheid moet Marokkaanse-Nederlanders die kritiek uiten op de Marokkaanse regering beter beschermen. Uit vrees dat Rabat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugneemt, zwijgt Nederland over de mensenrechtensituatie in het Noord-Afrikaanse land. En dat heeft ook gevolgen voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat zegt Abdou Menebhi, voorzitter van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo), een informatiecentrum voor mensen met een Marokkaanse achtergrond. Emcemo houdt maandag in Amsterdam een conferentie over de staat van de mensenrechten in Marokko.

"Het gaat vooral op het gebied van vrijheid van meningsuiting niet goed. Als je kritiek uit op het regime in Rabat, zeker als je journalist of activist bent, is de kans groot dat je wordt opgepakt", zegt Menebhi. Hij noemt de naam van de Belgische-Marokkaan Ahmed El Bourtkiz, die volgens Menebhi vorige maand door een rechtbank in Casablanca tot vier jaar cel is veroordeeld. "Deze man woonde nota bene in Amsterdam. Op sociale media uitte hij kritiek op het beleid van de Marokkaanse regering. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Toen hij eerder dit jaar naar Marokko ging, werd hij opgepakt en vastgezet. De lange arm van Rabat is overal, ze houden iedereen in de gaten."

Niet meer terug naar het moederland

Menebhi's verhaal wordt bevestigd door mensenrechtenactivist Habib El Kaddouri. "Heel wat mensen uit onze gemeenschap durven niet meer naar hun moederland uit vrees dat ze worden opgepakt. De repressie is zeker na het neerslaan van de protesten in het Rifgebergte (noorden van Marokko, red.) in 2017 toegenomen. Mensen keerden zich tegen de achterstelling van deze regio en machtsmisbruik door de autoriteiten. Ze hoopten dat het protest leidde tot meer aandacht voor het gebied. Dat er meer werk zou komen, beter onderwijs en meer zorg. Maar zes jaar later is de werkloosheid nog steeds hoog en hebben vooral jongeren geen zicht op een beter perspectief. Ze verlaten massaal dit gebied en trekken vooral naar Europa", vertelt El Kaddouri.

De hardere opstelling van Rabat heeft volgens Menebhi te maken met de controle die koning Mohammed VI wil houden over het land. "De elite wil haar macht niet kwijt. Zeker als het economisch minder gaat, kun je kritiek verwachten. Maar dit wordt steeds minder getolereerd uit angst dat het protest te groot wordt." Emcemo vindt dat Nederland zich harder moet opstellen als het gaat om het respecteren van onder meer vrijheid van meningsuiting. "Den Haag mag niet accepteren dat Marokkaanse-Nederlanders die openlijk kritiek spuien, worden geïntimideerd, gemolesteerd en soms dus ook worden vastgezet. Daar moet onze regering zich tegen uitspreken. En deze mensen moeten worden beschermd door onze overheid. Er gebeurt nu veel te weinig."

Emcemo stelt verder dat Nederland eerst veel kritischer was over de mensenrechten in Marokko, maar dat de regering in het openbaar niet meer spreekt over de mensenrechtensituatie. "Dat heeft met de geheime deal te maken die Nederland in 2021 sloot met Marokko. Hierdoor worden gedwongen uitzettingen van asielzoekers naar Marokko weer mogelijk. Voorwaarde is wel dat Nederland het onderwerp mensenrechten niet meer op de agenda zet. Wij noemen dat chantage", zegt Emcemo-voorzitter Menebhi.

Demonstratie voor de vrijlating van Omar Radi. Deze Marokkaanse onderzoeksjournalist werd twee jaar geleden tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Hij zou volgens Marokko hebben gespioneerd voor Nederland. Dit werd door zowel Radi als ons land ontkend. Critici stellen dat Radi vastzit vanwege zijn kritische verhalen over het regeringsbeleid. Foto: ANP

Rutte op bezoek in Marokko

Premier Mark Rutte bezoekt komende woensdag Marokko. Hij wordt ontvangen door regeringsleider Akhannouch. De twee spreken onder meer over het aantrekken van de economische banden tussen beide landen én over het terugdringen van migratie. "We hoeven geen enkele illusie te hebben dat onze premier het onderwerp mensenrechten zal aansnijden in Rabat. Dat gebeurde vorige week ook niet toen Rutte in Tunesië was en dat hoeven we nu helaas ook niet te verwachten. Deze premier is vooral bezig om manieren te vinden om het aantal migranten op korte termijn terug te dringen en dan zijn mensenrechtenschendingen kennelijk een stuk minder belangrijk", aldus PvdA-Kamerlid Kati Piri. Piri is maandag ook een van de sprekers tijdens de conferentie.

Een woordvoerder van premier Rutte wil alleen kwijt dat het onderwerp mensenrechten onderdeel is 'van de bilaterale dialoog tussen Nederland en Marokko.' "In de brede relatie tussen beide landen kunnen alle terreinen en onderwerpen worden besproken. Ook mensenrechten."