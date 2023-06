Longpatiënt Ab (80) slaapt altijd in de keuken

Hij heeft gewoon een slaapkamer in zijn seniorenflat. Maar daar krijgt Ab Teekens (80) steeds zo veel last van de hardnekkige zwarte schimmel op de muren, dat zijn dochter het bed naar de keuken heeft verplaatst. En hij is niet de enige. Ook zijn bejaarde buurtjes zijn ten einde raad.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Groene Hart. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vorige maand lag de tachtiger nog met een zware longontsteking op bed. Zijn vierde longontsteking dit jaar. Hij heeft het benauwd, vertelt Ab Teekens. Zijn puffer zit tussen zijn handen geklemd, die heeft hij hard nodig. Teekens is nog herstellende van alle longontstekingen in korte tijd én heeft astma en COPD, wat ademen zwaar maakt.

Teekens schrikt zich dan ook een hoedje als zijn dochter Wilma eerder dit jaar vol walging opmerkt dat de muur van de slaapkamer in zijn huurappartement in Reeuwijk vol zit met zwarte schimmelplekken. Ook op de kozijnen, het laminaat en de plinten zitten zwarte plekjes. "Ik heb geen idee hoe lang het er al zit en hoe lang ik daar dus al in sliep", zegt Teekens. Zijn dochters maken de hardnekkige schimmelplekken continu schoon, zijn schoonzoon belt en mailt met verhuurder Zorgpartners Midden-Holland.

De schimmel onder de vloer in de woning van Ab. Foto: AD

Maanden later is de situatie echter onveranderd, stelt Teekens. Een barometer in zijn gang geeft een luchtvochtigheid van 78 procent aan, dat ligt ver boven een gezond vochtgehalte. "Ze zouden er iets aan doen. Dat was in april. Er is een paar keer iemand komen kijken, daarna heb ik niemand meer gezien. Ja, ze hebben me aangeraden om alle ramen open te zetten voor de ventilatie. Maar welke ramen? In mijn slaapkamer zit geen raam en het raam aan de voorkant is eind vorig jaar dichtgeschroefd", zegt de Reeuwijker, die duidelijk buiten adem is.

Slapen in de keuken

Omdat het in zijn slaapkamer zó vochtig en schimmelig is, slaapt de tachtiger sinds een paar weken in de keuken. Zijn hoofd bijna op het aanrecht. "Het is dat ik mijn hondje heb en mijn puzzel, anders zou ik gek worden. Ik ben zo boos, benauwd en gestrest. Als ik dit had geweten, was ik hier nooit gaan wonen. Ik betaal achthonderd euro per maand om in de schimmel te leven en in de keuken te slapen."

In de hal van het wooncomplex verzamelen zich op een zonnige ochtend meerdere boze senioren, buurtjes van Teekens. Zij kampen óók met vochtproblemen in hun appartement. Bij de 83-jarige Riet Verlaan zit het achter de gordijnen, onder de deurmat, op het laminaat en op de muren, zo laat ze zien tijdens een rondleiding door haar huisje.

Van links naar rechts: Joke Geerlings (74), Louis Jansen (80), Ab Teekens (80) en Riet Verlaan (83) hebben allemaal last van schimmel in hun woning Foto: Pim Mul

"Eerst had ik mijn raam altijd open, maar toen is er ingebroken. Nu durf ik dat niet meer. Dat hebben meer mensen hier, hoor. Ze zijn bang voor de inbrekers. Maar Zorgpartners raadt ons nog steeds aan om de deuren en ramen aan de straatkant open te zetten. Kijk, de muur die bij Ab zwart is, is dat bij mij ook", wijst Verlaan naar een schimmelplek bij haar bed. "Ik maak me veel zorgen. Laatst was Ab zo benauwd dat ik dacht: daar gaat m'n buurman."

'Woongenot is verdwenen'

Verlaan woont zo'n tien jaar in De Schouw, zoals het complex heet. Tot eind vorig jaar hadden ze eigenlijk nergens last van, vertelt ze. Zij en de andere bewoners geven aan te vermoeden dat de 'ellende' in de vorm van vochtoverlast is ontstaan toen Zorgpartners de ramen aan de voorzijde van de woningen dichtschroefde in verband met de brandveiligheid en om diezelfde reden glazen wanden plaatste tussen de woningen en de binnenplaats. Ventileren gaat niet meer, zeggen zij.

De schimmel in het huis van Ab. Foto: AD

"Mijn woongenot is verdwenen", verzucht Teekens, wiens dochters aangeven de zwammen met eigen ogen onder zijn vloer te hebben zien staan. Overbuurvrouw Joke Geerlings (74) trof hetzelfde aan, toen haar schoonzoon onder het luik van haar woning keek. "'We zijn ermee bezig', zegt Zorgpartners tegen ons. Maar daar merken we niets van."

De Reeuwijkse senioren zijn ten einde raad en voelen zich niet serieus genomen door de verhuurder, van wie zij zeggen amper reactie te krijgen op hun vragen en verzoeken. Ze willen niets liever dan onbezorgd genieten van hun oude dag, zonder zwarte schimmel op de muren.

Reactie Zorgpartners

Zorgpartners geeft aan bekend te zijn met de vochtproblematiek, heeft de schimmelklachten bij één van de huurders gezien en in één woning geconstateerd dat het vochtgehalte te hoog is. De verhuurder heeft alleen geen idee wat de vochtklachten veroorzaakt, geeft een woordvoerder aan. "Dat maakt het lastig om de oorzaak aan te pakken", stelt hij.

Een extern bureau start daarom over enkele dagen een onderzoek. Hieruit moet blijken of sprake is van een bouwkundig probleem of dat er een andere oorzaak is. "Wij nemen de klachten serieus en hopen dat die snel opgelost kunnen worden. Recent hebben nog twee huurders in het complex zich bij ons gemeld met schimmelklachten, met het verzoek hier ook naar te kijken. Deze klachten pakken wij op. Wij zitten zeker niet stil."

Zorgpartners zegt veelvuldig contact te hebben gehad met de huurders en/of familieleden en hen op de hoogte te hebben gehouden van wat zij gaan doen.