Zorgen over kolk waar vervuilde bagger mag worden gestort

De otter mag er graag een visje eten en vanuit het riet klinkt het gehoemp van de zeldzame roerdomp. Rond de Kolk van Westerhuis floreert de natuur. De plas aan het Zwarte Water wordt nog altijd verondiept en daarvoor mag bagger met PFAS-vervuiling worden gebruikt. CDA-politici in Zwolle en Zwartewaterland trekken verontrust aan de bel. Is hun zorg terecht?

De vroegere zandwinning werd ruim een halve eeuw geleden al gebruikt als stortdepot voor bagger van Rijkswaterstaat en gemeenten in de regio. De kolk heeft een open verbinding met het Zwarte Water en de naastgelegen Noorderkolk, net ten noorden van Zwolle in de richting van Hasselt. De kolken zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Buitenlanden Langenholte.

Beschermd natuurgebied dus. Reden voor CDA-fractievoorzitters Rudi van Zandwijk (Zwartewaterland) en Jan Nabers (Zwolle) om hun wenkbrauwen te fronsen. Want diezelfde Kolk van Westerhuis staat sinds een paar jaar op een kaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met diepe plassen waar PFAS-verdachte bagger gestort kan worden. "Wat zijn de consequenties?", vragen de raadsleden zich af.

Want PFAS, dat is toch hartstikke schadelijk? Na onderzoek van het RIVM werd de stort van PFAS-houdende grond een paar jaar geleden stilgelegd. De stoffen, die in tal van consumentenproducten en verpakkingen worden gebruikt, bleken schadelijker voor mens en dier dan gedacht en zijn moeilijk afbreekbaar.

Het ministerie versoepelde de norm in 2020 alweer. Want PFAS is alom aanwezig in onze omgeving, is de versimpelde uitleg. Ook rond de kolken en het Zwarte Water, weet projectleider Jan-Henk Schutte van Landschap Overijssel. "Steden zijn helaas decennia lang afgewaterd, ook naar de rivieren als de Vecht en het Zwarte Water. De uiterwaarden hier zijn bijna allemaal PFAS-verdacht."

'Dit soort plekken is nodig'

En daar heeft de natuur helemaal niet zo'n last van, zegt Schutte. Hij wijst op de foeragerende otter, de broedende roerdomp en de terugkeer van de kleine en grote modderkruiper in de Kolk van Westerhuis. "Stel dat wij wel zouden verondiepen met gegarandeerd schone grond. Na één of twee hoge waterstanden krijg je dankzij de oevers dezelfde grondwaarde als de grond die al in de kolk ligt. Door storten op dit soort plekken wel mogelijk te maken, voorkom je dat het wordt toegepast op plekken waar de grond nog schoon is, of in drinkwatergebieden."

CDA'ers Nabers en Van Zandwijk moeten lachen om de lezing van de projectleider. "Iets is al vies, dus laten we het nog viezer maken? Wat is dat voor redenering", zegt Nabers. "Iets brandt al, laten we het vuur wat groter maken. We moeten toch alles op alles zetten om wat nu al vervuild is in ieder geval niet nog verder te vervuilen."

De Kolk van Westerhuis midden in beeld, naast het Zwarte Water. Op de achtergrond in de verte de randen van Hasselt. Foto: Freddy Schinkel

Bovendien, vult zijn collega Van Zandwijk aan, is waterleverancier Vitens op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen. "Wij hebben al geopperd of het Zwarte Water niet zo'n nieuw gebied kan zijn. Er is een open verbinding tussen de rivier en de Kolk van Westerhuis."

Zelfde stroomgebied

Volgens landschapsbeheerder Schutte betekent het storten van PFAS-verdacht slib niet dat het allemaal om troep gaat. "We willen er geen zwaar verontreinigde grond in. Het moet geen tweede Bomhofsplas worden", doelt hij op de verondiepte zandwinningsplas aan de overzijde van de Vecht. "Daarom halen we niet overal grond vandaan. Veelal komt het uit hetzelfde stroomgebied waar de Vecht en het Zwarte Water deel van uitmaken. Het IJsselmeergebied."

Daarom is het verondiepen nog steeds bezig, terwijl de afronding voor 2016 op de planning stond. Het duurt langer, omdat nauwkeurig wordt gekeken welke partij hier welkom is. En de hele kolk wordt in bepaalde periodes afgesloten, om de natuur rust en tijd te geven om zich te ontwikkelen. Schutte: "De otter is hier gekomen sinds wij verondiepen." De Kolk van Westerhuis heeft inmiddels een diepte van zo'n 4 meter. Ter vergelijking: de naastgelegen Noorderkolk is bijna 18 meter diep.

Politiek stroomopwaarts

Nabers en Van Zandwijk willen snel een toelichting van hun colleges van burgemeester en wethouders. De feiten en cijfers op een rij. En dan bepalen of verdere stappen nodig zijn. Nabers: "Welke risico's zijn er en hoe moeten we dit monitoren? Vervolgens kunnen wij politiek stroomopwaarts als het nodig is. Naar onze provinciale fractie, of die in Den Haag, om een lans te breken. Het gaat wel om de gezondheid van mens en dier."