Steeds meer mensen mogen dan vertrekken uit de Randstad, er zijn er ook die na jaren levenservaring hier het avontuur aangaan. Hoe is het om op latere leeftijd naar Amsterdam te verhuizen? 'Niet dat wij wekelijks in het Concertgebouw zitten, maar het kan, dat is al zo leuk.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Alles is dichtbij, dichterbij dan op een dorp'

Maja (80) en Pieter Boomsma (81) zijn in 2018 verhuisd van Nijverdal naar de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam.

Pieter: "We hebben op allerlei plekken gewoond, maar de laatste plaats was Nijverdal. Toen begonnen de kinderen op een gegeven moment te vragen: wanneer komen jullie nou naar ons toe? Drie van de vijf kinderen woonden al in Amsterdam. Eén van de jongens kende een makelaar en die heeft dit toen aangezwengeld. Die makelaar kwam al vrij snel met dit huis aanzetten."

Maja: "Toen ging het opeens heel erg snel. Opeens was er iets. Dit huisje, met maar twee kamers. We zeiden tegen elkaar: nee, twee kamers, dat is niets voor ons. We woonden in Nijverdal in een eengezinswoning. Maar het is zo sneu voor die zoon, dachten we, die heeft zich er zo voor ingezet dus we gaan toch maar even kijken. We voelden ons hier eigenlijk vrij snel thuis. Pieter eerst. Die stond hier voor het raam en die zei: ik zie mij hier wel oud worden, met mijn krant en mijn boeken. Het huis voelde meteen goed, de sfeer hier. Anders moet je het niet doen. En dat hadden we allebei. Heel plezierig, genoeg licht en een uitzicht. Je woont niet in je uitzicht, maar het helpt wel. Dat we zo vaak verhuisd zijn, speelde wel mee in de gewenning, denk ik."

Pieter: "Het grootste voordeel is je kinderen en kleinkinderen heel dichtbij hebben. Die zien we heel regelmatig. Daarna kwam pas de ontdekking dat Amsterdam zo'n plezierige plek is om te wonen. Omdat je zo gemakkelijk overal bij kunt. De Jodenbreestraat, de Nieuwmarkt, de sportschool in de Wibautstraat, de supermarkt om de hoek."

Maja: "In een stad is alles dichtbij. Eigenlijk dichterbij dan op een dorp. Het is niet dat wij wekelijks in het theater of het Concertgebouw zitten, helemaal niet, maar de mogelijkheid bestaat. Het kan, dat is al zo leuk. En er is best veel groen in de buurt. Dat vind ik heel bijzonder aan Amsterdam. Ik steek hier schuin over, loop langs het Namenmonument zo de Hoftuin in. De Hortus is om de hoek en we wandelen veel door het Oosterpark en de andere parken in de buurt. Als je wil, zit je ook zo in Waterland."

Pieter: "Nu ik er zo over nadenk: wat ging het eigenlijk gematigd en gemakkelijk. Ach, waar je bent, daar hoor je thuis, hadden we zo langzamerhand al ontdekt. Je bent zelf de ziel van een huis."

Ellen Heezen (72) verhuisde op 56-jarige leeftijd naar Amsterdam voor een opleiding tot kraamverzorgster. Foto: Marjolein van Damme

'Plots woonde ik op een kamer vierhoog achter'

"Ik stopte als verpleegkundige op de hartbewaking in Utrecht toen ik met mijn man naar Arnhem verhuisde. Toen de jongste van onze vier kinderen naar school ging, ben ik gaan werken bij een re-integratiekantoor als receptioniste - helemaal niets voor mij. Dat bedrijf werd overgenomen en ik werd boventallig verklaard. Ik was toen 55. Daar was ik heel blij mee. Toen heb ik een jaar niks gedaan. Of nou ja, niks. Ik ben een volkstuin begonnen, deed vrijwilligerswerk en de redactie voor het buurtkrantje. Maar op die leeftijd zat een nieuwe carrière er niet echt in. Mijn beste vriendin was een jaar eerder met de opleiding Kraamzorg begonnen in Amsterdam en vertelde dat Beatrijs Smulders kraamverzorgsters zocht. Ik had het in Arnhem geprobeerd bij de opleiding, maar daar werd ik niet aangenomen omdat ik te oud was. Beatrijs was juist heel blij met oudere vrouwen, hoorde ik. Ik heb schoorvoetend gesolliciteerd, ik vond het best wel spannend."

"Ik werd aangenomen, en heb eerst een half jaar op en neer gereisd. Maar ik moest beslissen of ik naar Amsterdam zou gaan. Je moet binnen een bepaalde tijd bij een bevalling kunnen zijn, dat ging niet vanuit Arnhem. Mijn oudste dochter woonde hier al en mijn zoon was ook blijven hangen. Mijn jongste twee kinderen gingen bij hun vader wonen. Toen ben ik vertrokken. Mijn praktijkbegeleidster woonde in een hofje aan de Vossiusstraat en daar kwam een ruimte vrij. Ik heb gelijk ja gezegd. Ik kwam voornamelijk voor het werk, de uitdaging. De rest, dacht ik, dat komt wel. Ik wilde heel graag dat vak leren. Toen woonde ik plots op een kamer vierhoog achter, zonder kinderen en ik deed een nieuwe opleiding. Ik was de oudste in de klas."

"Ik heb nooit spijt gehad. Ik had voor die tijd nooit nagedacht over wonen in Amsterdam, maar ik voelde me meteen helemaal thuis hier. Het is een hele mooie stad, met een enorme historie. Ik kan hier zijn wie ik ben. Het is hier levendig, de reuring is fijn. Alles is hier, je hoeft eigenlijk nergens meer naar toe. Ik loop zo naar het museum, het Concertgebouw, het Vondelpark. Ik zing in een koor in de Westerkerk. Ik heb hier weer een heel eigen leven opgebouwd, met collega's, vriendinnen en het koor."

"Ik ken deze stad beter dan wie dan ook omdat ik overal op mijn fiets heen ben gecrost, soms midden in de nacht. Dan bel je aan, een wildvreemde doet open en zegt: 'wat verschrikkelijk fijn dat je er bent'. Hoeveel mensen worden zo met open armen ontvangen om drie uur 's nachts?"

Joan Plooijer (66) verhuisde in oktober vorig jaar vanuit het buitengebied van Zutphen naar het Begijnhof in Amsterdam. Foto: Marjolein van Damme

'Het voelde alsof ik in het buitenland zat'

"Ik heb 35 jaar in Zutphen gewoond. Ik gaf daar les op een Vrije School. Mijn opa en oma hadden vroeger een koffiehuis in de Geelvincksteeg, dus ik kwam als kind al in Amsterdam, vanuit West-Knollendam. Als ik naar de stad ging, ging ik naar Amsterdam. Samen met een vriendin het Damrak over, de Kalverstraat in, verder kwam ik niet. Maar ik wist altijd twee geheime plekken: het 'kwartier voor God' in de Papegaai in de Kalverstraat en het Begijnhof. Dan vergaapten we ons aan de stilte, het geheimzinnige. Toen kwamen hier nog helemaal geen toeristen."

"Een vriendin woonde op het Begijnhof en zij vertelde dat er een wachtlijst is waar je op zou kunnen komen, maar je moet aan flink wat voorwaarden voldoen en die wachtlijst is niet makkelijk te vinden. Ik heb nog even getwijfeld toen hier een woning vrij kwam. Maar ik bedacht mij al vrij snel: ik zou het niet doen omdat ik bang ben om te gaan, en dat is geen reden."

"Ik heb 35 jaar lang heel veel gefietst, er is in de buurt van Zutphen geen bospaadje of olifantenpaadje - mijn kinderen noemden dat altijd mama-paadjes - dat ik niet heb gezien. En dit is echt een gênant luxeprobleem, maar ik zat in een soort verzadigingsmodus. Ik heb het een tijdje opgelost met een elektrische fiets want dan kon ik verder, maar ik had zo'n behoefte aan nieuwe prikkels. Aan nieuwe paadjes. Nu ik in Amsterdam woon bezoek ik iedere week een museum, een voorstelling, expositie of film. Ik kom goed aan mijn trekken. Ook mijn kinderen en kleinkind zie ik nu vaker."

"De eerste weken in Amsterdam waren euforisch. Het dringt amper tot je door. Het raam stond open, de boom stond nog vol in blad en dan hoorde je die halsbandparkieten. Het voelde alsof ik in het buitenland zat. Als ik op Koningsplein loop dan weet ik: hier hebben mijn opa en oma ook gelopen. Je ervaart de historie van zo'n stad. Dat is een dimensie die ik mij helemaal niet gerealiseerd heb van tevoren."

Paul (69) en Katinka Dirken (65) verhuisden van Tilburg naar Bussum om uiteindelijk toch op de grachtengordel van Amsterdam te eindigen. Foto: Marjolein van Damme

'De eerste keer fietsen zonder zo'n stomme ov-fiets was waanzinnig'

Katinka: "Eigenlijk was het plan altijd al om in Amsterdam te gaan wonen. Paul en ik ontmoetten elkaar in Leiden, tijdens het studeren. In 1983 trouwden we. Een paar jaar later verhuisden we naar Tilburg, ik had daar een plek gekregen bij een huisartsenpraktijk. We kregen vier meiden, eerst een tweeling, toen nog twee kinderen."

Paul: "Voor mij was Tilburg een thuiswedstrijd, ik kom daar vandaan. Maar na achttien jaar trok Katinka toch die kaart. 'Hoe zit het nou? We zouden toch naar Amsterdam? Ik zie jou niet meer verhuizen.' Had ze ook wel gelijk in. Ik zat midden in mijn oude habitat. Dus we zijn langsgegaan bij een vriend van mij die twee meiden had, even oud als onze tweeling, om de optie te onderzoeken. Maar onze meiden waren echt doetjes in vergelijking, ik durfde ze niet zo goed in Amsterdam neer te zetten. Dus toen hebben we een tussenstap gemaakt in Bussum. Wat beschermder en overzichtelijker."

Katinka: "Daar hebben we dertien jaar gewoond. Maar toen de kinderen eenmaal uit huis waren was het duidelijk. In 2005 huurde onze dochter Simone hier een kamer aan het begin van haar studie. Na een jaar moest ze eruit. De eigenaar wilde het eigenlijk verkopen. Toen heeft Paul het gekocht."

Paul: "In het boek over de grachtengordel wordt dit huis omschreven als 'het huis met het onnozele geveltje'. Hebben we smakelijk om gelachen."

Katinka: "De eerste keer door de stad met mijn eigen fiets, dat was waanzinnig. Niet zo'n stomme ov-fiets waar iedereen van ziet dat je hier niet vandaan komt."

Paul: "Je wordt hier ook ontgroend, met de fiets. Hoe Amsterdammers fietsen, dat is anders dan waar ook in Nederland. Hier nemen fietsers voorrang. Je krijgt een vuurdoop. Je moet een paar keer onderuitgaan om te snappen hoe het hier werkt."

Katinka: "Het is een voorrecht om hier in het centrum van Amsterdam te mogen wonen. Ik heb jarenlang door de stad gelopen en jaloers naar binnen gekeken. 'Je zou hier maar wonen!' riep ik dan. En nu woon ik hier zelf. Alles is in de buurt. Je kunt om de hoek naar de bioscoop. Ik wandel naar de Bijenkorf voor mijn onderbroeken. Daar kan ik erg van genieten. Het is dankzij Simone dat we hier terecht zijn gekomen. Simone is in 2008 overleden aan een hartaandoening. Dat geeft een extra dimensie. Zij heeft hier nog gewoond als student, ze hangt hier rond. Dat is een reden om hier nooit weg te gaan."