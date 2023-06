Hoe Turkije de jacht opende op 'Bolle Jos'

Jos Leijdekkers was het grote doelwit tijdens een mega-politieactie in Turkije afgelopen week, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten. Maar hij ontsprong de dans. Welke rol speelde Turkije? En wat zegt de megaoperatie over de onaantastbaarheid van 'Bolle Jos'?

Als de agent op het bed in de slaapkamer de metaalkleurige koffer openklapt, blijkt die uit te puilen met bundels biljetten. Miljoenen aan Turkse lira. Uit een pennendoos komt een goudbaar van een kilo tevoorschijn en tussen de zes gevonden wapens zit een verguld pistool. Maar verreweg de mooiste vondst is die van een krankzinnig duur horloge. Het klokje van Jacob & Co, waarvan er maar zes op de wereld zijn, is ingelegd met zeshonderd diamantjes. Ook de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo zou er eentje hebben. Prijs: 1,6 miljoen dollar.

Op vrijgegeven video's is te zien hoe een Turks arrestatieteam voorafgaand aan die doorzoeking met een stormram de deur inbeukte van een appartement in hartje sisli, een van de duurdere wijken in Istanboel. Het is afgelopen dinsdag het startsein van een grootschalige politieoperatie. Daarmee werd een mokerslag uitgedeeld aan de organisatie die miljoenen en miljoenen aan cokewinsten zou hebben witgewassen voor Jos Leijdekkers. In totaal werden 23 verdachten aangehouden, onder wie de zwager van 'Bolle Jos'. Tevens de eigenaar van het peperdure klok

Vertrouwelijk document

Jos Leijdekkers zelf wist de dans te ontspringen. Uit een vertrouwelijk Turks politiedocument in handen van deze krant blijkt dat hij het grote doelwit was bij de operatie. Op het 'verlanglijstje' prijkten daarnaast nog acht namen van mensen die niet konden worden gepakt. Naast Leijdekkers ging het onder andere om Isaac B. De voortvluchtige Amsterdammer werd eind dit jaar in Nederland veroordeeld tot twaalf jaar cel, onder andere omdat hij - samen met Leijdekkers - wordt gezien als de architect van een megatransport van 4200 kilo coke in de haven van Antwerpen.

Een aantal sleutelspelers, Leijdekkers voorop, mag dan buiten schot zijn gebleven, de politieactie is niettemin een succes. En niet alleen omdat een deel van zijn vermeende organisatie werd opgepakt en de geldkraan van Leijdekkers verder werd dichtgedraaid - behalve op 36 panden werd er alleen al voor omgerekend 20 miljoen euro aan goud, sieraden en contant geld in beslag genomen. Maar de actie bewijst vooral dat er in Turkije serieus jacht op Leijdekkers wordt gemaakt.

Zes maanden geleden vertelden bronnen tegen deze site al dat een speciaal Turks politieteam haar vizier op de meest gezocht crimineel van Nederland had gericht. Nu blijkt dat er achter de schermen al twee jaar onderzoek werd gedaan naar zijn witwasorganisatie.

Alternatieve cokeroutes

Turkije laat kortom haar tanden zien. En dat was nodig ook. De afgelopen jaren ontwikkelde het land zich tot een steeds belangrijkere schakel in de wereldwijde cokehandel, schrijft onder andere InSight Crime. Volgens het erkende onderzoeksplatform heeft dat onder andere te maken met de tonnen aan coke die in beslag worden genomen in de havens van West-Europa. Drugskartels kwamen in hun zoektocht naar alternatieve cocaïnelijnen uit bij onder andere Turkije. In mei dook er in Rotterdam nog een grote partij cocaïne op van 1124 kilo. Die zat verstopt tussen een lading autobanden afkomstig uit Turkije.

Maar de meeste drugs gaat vanuit Turkije door naar Oost-Europa, Rusland of het Midden-Oosten. Dat blijkt onder andere uit een onderschept coketransport van 1800 kilo dat in 2019 via Turkije, over de Zwarte Zee, naar Roemenië werd gevaren. De man achter die partij zou een van de grootste cokehandelaren van de Balkan zijn: Davor Trajkovic. Waarom die naam van belang is? Ook hij stond afgelopen week op het Turkse lijstje van niet gepakte criminelen.

Beschermd door hoge functionarissen

De afgelopen jaren ontstond tegelijkertijd het beeld dat Turkije de ideale plek was om als crimineel onder de radar te verdwijnen. De kritiek werd onder andere gevoed door YouTubefilmpjes van de Turkse maffiabaas Sedat Peker. Die beweerde daarin, lachend vanachter een tafel in Dubai, dat criminelen in Turkije tegen betaling werden beschermd door hoge functionarissen binnen de Turkse regering. De video's werden miljoenen keren bekeken.

Leijdekkers paste precies in het profiel dat Peker in zijn video's beschreef. De afgelopen jaren druppelde er over zijn verblijf in Turkije moeilijk controleerbare informatie naar buiten. Leijdekkers zou miljoenen hebben moeten betalen aan zijn beschermheren, hij zou er vastgoed bezitten en een Turks paspoort hebben bemachtigd. Feit is in ieder geval dat de jacht op hem allesbehalve soepel verliep. Hij zou al twee keer zijn opgepakt, waaronder in augustus vorig jaar, maar stond om onduidelijke redenen steeds weer binnen de kortste keren op straat.

Afgelopen week wist Jos Leijdekkers dus opnieuw de dans te ontspringen. Verschillende Turkse kranten opperen dat hij zich, net als de acht andere niet-gepakten, inmiddels buiten hun land bevindt. Rusland, klinkt het vooral. Het land waar ook de eerder genoemde Servische drugsbaas Davor Trajkovic zich zou schuilhouden. Andere media gaan ervan uit dat hij nog gewoon in Turkije zit ondergedoken. Aan één ding wordt niet getwijfeld: het is een kwestie van tijd voordat Bolle Jos zelf wordt gepakt.

