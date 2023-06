Met losse handen rotonde over? Test met zelfrijdende trucks

Een truck die van A naar B rijdt zonder handen aan het stuur? Vrachtwagenbouwer DAF doet op de Maasvlakte in Rotterdam tests met een autonoom rijdende truck, die uiteindelijk zelfstandig containers moet kunnen ophalen op terminals.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een vreemd tafereel op de testbaan van DAF in het Noord-Brabantse Sint-Oedenrode: een truck van zeventien meter lang nadert de rotonde, maar de chauffeur steekt zijn armen in de lucht. Gaat dat wel goed, of ligt die kolos van 44.000 kilo straks op zijn kant in de sloot? Het gaat goed. Het stuur draait, de vrachtwagen maakt een perfect rondje. Het smalle bruggetje daarna? Geen probleem. Achteruit inparkeren bij de losplaats: makkie.

Elke vierkante centimeter is bekend

Dat de truck niet tegen de brugleuning knalt of rechtdoor over die rotonde walst, is te danken aan allerlei hoogwaardige, technische snufjes. Zo zijn er op de hoeken van de cabine twee lidar-sensoren bevestigd, supersnelle lasers die voortdurend kijken of er geen onverwachte obstakels opdoemen. Mochten die gesignaleerd worden, dan stopt de truck uit zichzelf, of verlegt hij zijn koers.

Vaak zal dat niet gebeuren, want de truck rijdt alleen autonoom op 'gedefinieerde locaties': plekken die van tevoren gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Als de DAF een bepaalde route moet afleggen, zit elke vierkante centimeter asfalt dus al in het computergeheugen van de truck.

Leren praten met elkaar

Deze nieuwe techniek wordt later dit jaar getest op de Tweede Maasvlakte. Op een afgesloten terrein van een grote containerterminal wordt onder meer bekeken of de truck zonder chauffeur naar een laadpaal kan rijden en of hij zonder handjes aan het stuur een container kan ophalen.

Dat laatste wordt een flinke uitdaging omdat de auto dan ook rekening moet houden met bewegende kranen en andere voertuigen. Om ongelukken te voorkomen, moeten deze voertuigen eerst met elkaar leren praten.

'Altijd plek voor een bestuurder'

Guus Arts, projectleider voertuigautomatisering bij DAF, legt uit dat autonoom rijdende trucks altijd een cabine zullen hebben met een plek voor een bestuurder. Al is het maar omdat de voertuigen ook vaak buiten die afgeschermde gebieden worden ingezet. "Er zijn mensen die denken dat de truckchauffeur op een bepaald moment overbodig is, maar daar komen we wel een beetje van terug. De auto kan namelijk niet alles overnemen. In het verkeer bestaan veel ongeschreven regels die zich niet in software laten vangen."

Handen in de lucht, de truck bestuurt zichzelf. Foto: Marieke van Grinsven

Een zelfrijdend voertuig kan ook in de war raken door onduidelijke belijning, onbekende verkeersborden of werkzaamheden. Zelfrijdende trucks zul je dus nog niet snel op de openbare weg tegenkomen, maar op speciaal ingerichte terreinen als haventerminals kunnen ze prima uit de voeten.

'Spannend? Totaal niet'

Arts zat zelf ook al geregeld in de cabine van 'zijn' DAF. "Of dat spannend was? Nee, totaal niet. De auto doet namelijk precies wat je van hem verwacht. Hij doet niets onvoorspelbaars, in tegenstelling tot een mens. Hoe goed een chauffeur ook is, soms remt hij net iets later dan verstandig is, of neemt hij een bocht iets te scherp. Deze vrachtwagen doet iedere keer precies hetzelfde en dat maakt hem heel veilig."

De truck van de toekomst is niet bedoeld om de bestuurder te vervangen, zegt Arts. "Hij moet het werk van de chauffeur makkelijker maken. Klussen met een wachttijd of steeds terugkerende handelingen kun je beter door de truck laten doen, dan door de chauffeur. Hij kan dan rust pakken, lunchen, of met een ander voertuig vertrekken."

Paard van de melkboer

Als de truck binnen én buiten het afgeschermde gebied wordt ingezet, kan de chauffeur tijdens een deel van de rit iets anders doen dan rijden. "Vergelijk het met het paard van de melkboer: dat wist aan het einde van de dag precies hoe hij naar huis moest lopen. Dan kon de melkboer alvast een tukje doen in de wagen. Zo moet je dit ook zien. Deze truck vervangt de chauffeur niet, maar helpt hem bij zijn werk."

Kan de technologie niet worden afgekeken van Tesla, het Amerikaanse automerk dat ook druk bezig is met autonoom rijden? Dat is een ander systeem, benadrukt Arts. "In een Tesla is de chauffeur te allen tijde verantwoordelijk voor het presteren van de auto. De auto neemt weliswaar een aantal taken uit handen, maar niet onder alle omstandigheden. Wij werken aan een truck die altijd weet wat hij moet doen en nooit voor verrassingen komt te staan."

Het duurt nog wel even voordat er autonome trucks tussen het normale verkeer rijden, verwacht Arts. Hij denkt tot 2030 nodig te hebben voordat de zelfrijdende vrachtwagens veilig de terminals op kunnen. "Voor automotive-begrippen is dat best snel."

Veertig bedrijven betrokken in project met schone brandstoffen

De proef met de autonome vrachtwagen is onderdeel van Magpie, een groot duurzaamheidsproject in de Rotterdamse haven. Meer dan veertig bedrijven uit de maritieme, logistieke en energiesector ontwikkelen samen met onderwijs- en kennisinstellingen tien projecten op het gebied van logistiek, groene waterstof, elektriciteit, ammoniak en biobrandstoffen. De initiatieven worden gebruikt om in 2050 tot een emissievrije en gedigitaliseerde haven te komen. Magpie, dat vijf jaar loopt, heeft bijna 25 miljoen euro subsidie ontvangen van de Europese Unie. De Rotterdamse resultaten worden gedeeld met andere havensteden elders in de wereld, waar ook wordt gewerkt aan groene en digitale transities.