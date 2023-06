Tieners draaien dikke winst met schoolproject

De omzet loopt al in de duizenden euro's per maand, zeggen de vier jongemannen niet zonder trots. Hun Helmondse jeugdonderneming draait zo goed dat ze een reclamebord hebben laten plaatsen op het sportpark van Stiphout Vooruit.

"Het loopt inderdaad heel erg goed", zegt Jimmy Clement (17), die met drie andere leerlingen van het Carolus Borromeus College in Helmond de directie vormt. Het geheim van het succes? "We hebben een gat in de markt gevonden. Er zijn wel meer bedrijven die doen wat wij doen, maar wij doen het goed en voor een schappelijke prijs. Daardoor is het ook voor bijvoorbeeld een kleine winkel betaalbaar."

Wat doen ze dan? "Ervoor zorgen dat kleine bedrijven niks meer hoeven te doen aan hun socialemediakanalen. Wij vullen die en houden ze bij. We zorgen ervoor dat de ondernemer rust krijgt in zijn agenda", legt CEO Sem Dekker (op een haar na 16) uit. "En we kunnen desgewenst ook een website bouwen", zegt Jasper van Gestel (17). Hij verzorgt de 'content'.

Financiële man maakt overuren

Waar jeugdbedrijfjes die zijn opgezet als leerproject vanuit school vaak wel wat tijd nodig hebben om geld op te leveren, maakt financiële man Clement bij wijze van spreken al maanden overuren. In eerste instantie probeerden de mannen van Social Advice vooral door te bellen en te mailen aan opdrachten te komen.

Dat werkte van geen kant. Daarom bezochten ze netwerkbijeenkomsten. Daar krijg je 1 minuut de tijd om je bedrijf te pitchen. Dat leverde meteen succes op, de mannen brengen hun boodschap met flair. Mond-tot-mondreclame deed de rest.

Inmiddels hebben ze ongeveer tien opdrachtgevers. "Het gaat zo goed dat we eraan zitten te denken om onze bijbaantjes binnenkort maar eens op te zeggen."

Professioneel aangepakt

Elke woensdag krijgen ze een mail van hun opdrachtgevers met wat die bedrijven op hun socials willen. De vier Caroleanen gaan ermee aan de slag en zorgen dat het er perfect uitziet. Ze pakken sowieso alles professioneel aan. 5 à 6 uur werk per vier weken per bedrijf en dan een factuur sturen. Ze zijn gehuld in polo's van de zaak - besteld bij een andere jeugdonderneming. En ze maken dus reclame op sportpark Molenven: "Voor drie jaar getekend à 250 euro per jaar exclusief btw."

Waarom Stiphout Vooruit? Dekker voetbalt er in de Onder 17, maar wat vooral belangrijk is in zijn ogen: de maatschappelijke betrokkenheid van de club. "Er wordt van alles georganiseerd, bijvoorbeeld voor Stichting ALS. Ons geld komt goed terecht. Ik denk dat wij de jongste ondernemers zijn met een eigen reclamebord. In ieder geval in Helmond."

Vriend verloren door hersenbloeding

Ook doneren de heren de helft van de winst aan een goed doel, dat hoort ook bij het project. De vier kozen voor de Hartstichting omdat Jimmy Clement en Stijn Kuipers (17) een gezamenlijke vriend verloren door een hersenbloeding. "16 jaar was hij pas. Daardoor kregen wij gevoel bij de Hartstichting als goed doel. We willen wat terugdoen voor de maatschappij."

Februari 2024 eindigt het project. Althans, wat betreft school. Want dan moet de focus op het examenjaar liggen. Maar het viertal voelt er wel wat voor om met Social Advice door te gaan. "Dan kunnen we dit straks als een mooie bijbaan blijven doen."