Bert betaalde 5000 euro, maar geluidscherm werkt niet

Alle huiseigenaren op Park Onze Woudstee in Hierden moesten 5000 euro neertellen voor een geluidscherm. Maar nu dat er staat, blijkt het niet goed te werken, verzucht bewoner Bert van Burgsteden. Er is een gat gelaten in de meterslange wand, waar het lawaai van spoorlijn en snelweg alsnog doorheen beukt. 'Het is erger dan ooit.'

Het is een opmerkelijk gezicht, dat de nodige vragen oproept. Pal tegenover Onze Woudstee en De Dennenhoek, twee voormalige vakantieparken, is een geluidscherm geplaatst met een lengte van enkele honderden meters. Maar ter hoogte van de fietsbrug, die de Parallelweg verbindt met het Beekhuizerzand, ontbreekt een stukje wand.

En daar heeft bewoner Bert van Burgsteden dus flink last van. "Let op", zegt hij, vlak voordat de intercity vanuit Zwolle op topsnelheid voorbij raast. "Hoor je dat? Het lawaai wordt op geen enkele manier gedempt. Dat komt dus door die onderbreking in de wand. Al het lawaai wordt door die ene opening geperst. Ik ervaar meer overlast dan toen het scherm er nog niet stond."

Parken worden woonwijk

Vier vakantieparken in Harderwijk en Hierden - waaronder Onze Woudstee en De Dennenhoek - zijn omgevormd tot woonwijken. Toeristen lieten zich al jaren nauwelijks meer zien op deze parken, ze werden veelal bevolkt door mensen die permanent in hun 'vakantiewoning' verbleven.

Vanwege de transformatie moest er een geluidscherm worden geplaatst, om de terreinen af te schermen van de nabijgelegen spoorlijn en snelweg. De gemeente eiste bovendien dat het benodigde geld werd opgehoest door de kaveleigenaren. En dus moesten Van Burgsteden en zijn buren elk 5000 euro neertellen voor de plaatsing van het scherm.

Om aandacht te vragen voor de situatie, heeft Van Burgsteden spandoeken opgehangen. Foto: Bram van de Biezen

Eind goed, Van al goed? Niet helemaal. Van Burgsteden keek raar op toen bleek dat er een opening werd gelaten in het scherm. "Dat gat was niet te zien op de ontwerptekeningen", zegt hij. "Later hoorde ik van het bestuur dat die opening wel was ingetekend in de digitale versie. Maar ja, ik gebruik geen computer."

De Hierdenaar heeft het college van B en W om opheldering gevraagd. Om aandacht te vragen voor de situatie heeft hij onlangs spandoeken opgehangen op de wand.

Oplossing is eenvoudig

En hoe staan zijn buren hierin? "Ik heb rondgevraagd en 99 procent is het met mij eens. De actiebereidheid is alleen laag. Bewoners leggen zich erbij neer, ze denken dat er toch niets aan wordt gedaan. Bovendien is de overlast natuurlijk minder als je meer achterin het park woont."

De oplossing is volgens Van Burgsteden simpel: dicht het gat en het probleem is in een klap opgelost. "Dat is in een paar dagen gepiept."

Het bestuur van Onze Woudstee deelt het protest niet. Het scherm is gebouwd zoals bedoeld. 'Alle bewoners zijn gedurende meerdere jaren, diverse keren, voorafgaand aan de bouw geïnformeerd over alle aspecten van de bouw, dus het achteraf maken van opmerkingen is naar onze mening ongepast en te laat.'

Bak geluid

Dat neemt niet weg dat Van Burgsteden wel degelijk meer overlast kan ervaren. Sterker dan mensen die elders op het terrein wonen, zegt geluidsdeskundige Erik Roelofsen. Het probleem zit vooral bij het spoor. Dat ligt dichterbij dan de snelweg, bovendien zorgt wegverkeer voor een continu geluid - wat daardoor minder opvalt - terwijl de trein een paar keer per uur opduikt.

De nieuwe situatie versterkt dat effect. "Eerst hoorde je een trein dichterbij komen. Met scherm hoor je dat veel minder - tót de trein bij dat gat is. Dan knalt het geluid er opeens doorheen. Van weinig geluid opeens naar een bak geluid dus."

11 meter hoog

De onderbreking in het scherm is aangebracht om de voetgangerstrap toegankelijk en 'sociaal veilig' te houden, zegt de gemeente Harderwijk.

Vooraf was helder dat de geluidsbelasting ter hoogte van de onderbreking 'iets verhoogd' is. 'Maar op alle woningen voldoet die aan de Wet geluidhinder. De bewoners moeten er echter zelf ook zorg voor dragen dat de gevels van hun woningen voldoende geluidwering hebben, zodat voldaan wordt aan het Bouwbesluit.'

Om tot veel lagere geluidbelasting te komen was een scherm nodig van 11 meter hoog en bijna 800 meter lang, aldus de gemeente. 'Dit was voor alle partijen niet wenselijk en haalbaar.'

Oplossing

'Overlast is in grote mate een subjectief begrip. Het is hoe een individu een bepaalde situatie ervaart. In de praktijk kan dat betekenen dat wettelijke geluidnormen niet worden overschreden, terwijl door bewoners wel overlast wordt ervaren.'

Geluidsdeskundige Roelofsen echter denkt dat het wel degelijk een stuk beter kan. "Juridisch en rekenkundig voldoet dit allemaal. Maar je had kunnen weten dat dit ging optreden. En je kan het ook oplossen. Zet een ander scherm een paar meter achter of voor dat gat, op zo'n manier dat het overlapt met het hoofdscherm. Dus dat je er zig-zag doorheen kan lopen. Ik snap het argument van de gemeente wat betreft sociale veiligheid, maar zo'n scherm kan je bijvoorbeeld ook transparant maken."

De gemeente Harderwijk ziet op dit moment geen redenen om maatregelen te treffen.