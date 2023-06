Zijn wij Nederlanders een agressief volk?

Nederlanders vormen het meest agressieve volk van Europa, blijkt uit onderzoek. Dat komt volgens Caroline Koetsenruijter door een sterk geïndividualiseerde maatschappij en een verbrokkeling van publieke voorzieningen.

Nederlanders zijn lomp en bot. Dat is, kort gezegd, de boodschap van de schrijver van het boek Het Agressieparadijs Caroline Koetsenruijter. Ze vindt het goed dat er weer aandacht is voor 'ons' agressieprobleem in een breed gedeeld manifest dat vrijdag verscheen. Daarin roepen politieke partijen en een reeks maatschappelijke organisaties op iets te doen tegen toenemende agressie en geweld in de samenleving. Toch is het belangrijk, zegt Koetsenruijter, om onderscheid te maken tussen verbaal en fysiek geweld.

Is er inderdaad meer verbaal en fysiek geweld, of lijkt dat zo door de aandacht die ervoor is?

"In het manifest worden verbaal en fysiek geweld in één adem genoemd. Dat is onnodig verwarrend, vind ik. Houd het precies. Er is namelijk meer verbaal en psychisch geweld dan fysiek geweld."

Vooral de data over verbaal geweld liegen er niet om, vervolgt de deskundige. Intimidatie van politici, journalisten, artsen, hulpverleners komt steeds meer voor. Omdat niet iedereen aangifte doet van verbaal geweld, baseert de deskundige zich vooral op wat zij 'zelfregistratie' noemt: onderzoeken van NEA 2021, TNO en CBS. Daaruit blijkt dat in 2021 twee miljoen werkenden last hadden van verbale agressie. "Maar we hebben dus maar één kant van het verhaal." Het instituut Eurofound vergeleek 27 EU-lidstaten. Daaruit bleek dat Nederlandse werknemers het meest met verbale, fysieke en psychische agressie te maken krijgen. Meer dan alle andere EU-landen. We zijn, zegt Koetsenruijter, "nou eenmaal een agressief volkje". Het geschreeuw en gescheld zit volgens haar al tientallen jaren in onze samenleving. "Hoewel het de afgelopen jaren, zeker sinds de coronapandemie, is toegenomen."

Hoe zijn wij zo'n agressief volk geworden?

"Socioloog en politicoloog Paul Schnabel zei dat de oorsprong van die toxische mondigheid te vinden is in de ontzuiling. Sindsdien zijn we in Nederland steeds individualistischer geworden. Er is steeds meer vrijheid, en die vrijheid impliceert dat we op onze eigen benen moeten kunnen staan. Daar komt een soort gevoel van 'ik bepaal zelf wel hoe ik me gedraag' uit voort."

Tegelijkertijd staan, zo zegt Koetsenruijter in navolging van Schnabel, de publieke voorzieningen in toenemende mate onder druk. Het is een bekend riedeltje aan het worden, maar daarmee nog niet onwaar: er zijn ellenlange wachtlijsten bij de zorg, bij de gemeente, bij de Belastingdienst. Dat zorgt voor frustratie bij burgers. "En dat wordt dan weer botgevierd op medewerkers van diensten die de telefoon opnemen", zegt Koetsenruijter. "Het gekke is dat het soms nog werkt ook", vervolgt ze. "Wanneer iemand een beetje druk zet op een arts of kassière krijgt hij soms zijn zin. Dat is problematisch. En het lastigste is dat mensen er vaak straffeloos mee weg komen."

Wat kan er het beste tegen de toegenomen agressie gedaan worden?

"Er opent elke maand wel weer een nieuw loket tegen intimidatie. Voor journalisten, voor artsen, voor treinmedewerkers. Dat is op zich goed, maar het is te gefragmenteerd. Elk bureau moet telkens weer het wiel opnieuw uitvinden. Ik ben het met de ondertekenaars van het manifest eens dat er één plek moet komen waar kennis met elkaar gedeeld kan worden."

Voor werknemers bestaat die plek eigenlijk al, zegt Koetsenruijter. Op papier dan. "In artikel 3 van de Arbowet staat dat werkgevers voor een veilige werkomgeving moeten zorgen. Maar die wet wordt nog niet genoeg nageleefd."

Als er een centraal punt komt, zou er niet alleen nagedacht moeten worden over het straffen van daders, vindt Koetsenruijter. Er moet ook echt gekeken worden naar wat die agressie veroorzaakt. "Sommige gemeenten sturen ingewikkelde brieven uit op vrijdag, die komen dan zaterdag op de mat, wanneer het gemeenteloket niet te bereiken is. Een burger die twee dagen moet wachten op verheldering is wellicht een stuk bozer dan iemand die meteen geholpen wordt."