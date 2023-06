Mysterieuze trouwring houdt Christina al jaren bezig

Het is een mysterie dat Christina van Doorn (54) al drie jaar niet kan oplossen. Tussen de post op haar werk komt een blanco envelop binnen met daarin een gouden trouwring. Geen afzender, geen geadresseerde, bijgevoegd zit slechts een klein briefje met een vage tekst. Nu zoekt ze naar antwoorden.

Al drie jaar lang ligt de gouden ring in de kluis van het verzorgingstehuis in het Utrechtse dorp Amerongen waar Van Doorn als receptioniste werkt. En al drie jaar lang begrijpt niemand van wie het sieraad is en waar het precies vandaan komt.

"Toen ik afgelopen week iets uit de kluis moest halen, zag ik de ring weer liggen. Toen dacht ik: ik moet hier nu iets mee. Ik neem 'm mee naar huis en ga eens even kijken of er iets in staat", vertelt Van Doorn. Uiteindelijk ontcijfert ze de inscripties '9-4-50' en 'Henk' in de ring. "Het was moeilijk te lezen, erg vervaagd."

De Leersumse weet nog precies hoe de ring bij haar belandde. Ze sorteerde de post in het verzorgingstehuis toen haar oog op een blanco envelop viel. "Er stond niets op, niet waar de brief vandaan kwam of voor wie-ie bedoeld was. Ik maakte hem open en hoopte aan de binnenkant meer te ontdekken. Toen kwam er ineens een gouden trouwring uitvallen. Nog vager was het getypte briefje dat erbij zat. Er stond iets op als: 'deze ring hoort bij één van de bewoonsters van het verzorgingstehuis'. Verder geen naam, geen uitleg."

'Hier klopt iets niet'

Logischerwijs gaat Van Doorn eerst binnen het verzorgingstehuis op zoek. Ze stuurt een e-mail naar personeel dat werkzaam is op verschillende afdelingen met de vraag of één van de bewoonsters een trouwring is verloren.

"Er is geregeld een bewoner iets kwijt, dus dat doe ik wel vaker. Maar daar kwamen helemaal geen reacties op. We maken ook vaak mee dat een familielid bij ons komt, van 'hé, mijn moeder is iets verloren'. Maar niemand meldde zich. Niemand leek de ring te missen."

De gouden trouwring heeft een klein diamantje en een zonachtig patroon. Hoewel het sieraad vervolgens jarenlang in de kluis belandde, houdt het mysterie Van Doorn sindsdien bezig. Waarom zo'n raadselachtig, getypt briefje? Waarom stond er geen naam op de envelop?

Een theorie heeft de Leersumse wel. "Mij bekroop het gevoel dat de ring in handen was van iemand die 'm niet had moeten hebben. Dat diegene er niet eerlijk aan is gekomen. Want de stiekeme manier waarop dit gedaan is, daar klopt iets niet aan."

De inscriptie: 'Voor mij is het maar een ring met een datum, maar voor iemand anders heeft dit vast heel veel waarde' Foto: William Hoogteyling

Ze vervolgt: "Het kan best zijn dat deze bewoonster ooit bezoek heeft gehad van iemand die wat spulletjes van haar heeft meegenomen. Dat ze die ring hebben zien liggen en hebben meegepakt. En later een schuldgevoel kregen. Dat ze dachten: we sturen 'm toch maar weer terug. Ik weet het niet, maar bijzonder vind ik het wel."

'Heel veel waarde'

Afgelopen week besloot Van Doorn de ring thuis eens goed op de foto te zetten in een oud ringendoosje van haarzelf. Ook plaatste ze een oproep op sociale media. "Dat oproepje is inmiddels al bijna vierduizend keer gedeeld. Verbazingwekkend vond ik dat, en daar kwamen twee serieuze reacties uit van mensen die dachten dat de ring wel eens uit hun familie zou kunnen komen. Het bleek bij beiden toch niet het geval."

Door haar verhaal te doen hoopt Van Doorn nu de rechtmatige eigenaar van de ring te vinden. "Al is de kans natuurlijk wel heel erg groot dat de eigenaresse niet meer leeft, gezien de trouwdatum. Maar al is het maar een familielid, iemand die ervoor kan zorgen dat de ring op het juiste plekje terecht komt. Voor mij is het maar een ring met een datum, maar voor iemand anders heeft dit vast heel veel waarde."