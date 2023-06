Voor het bos in Leersum was een verwoestende storm een zegen

Twee jaar na de verwoestende storm in de bossen bij Leersum heeft het Utrechts Landschap een stormpad aangelegd. Een bijzondere ervaring waarbij je boven de geknakte bomen kunt lopen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Binnen een minuut was het gebeurd op 18 juni 2021. Een valwind - een plotselinge storm die iets wegheeft van een tornado- scheerde over de bossen bij Leersum. Over een gebied van 100 hectare knapten zo'n achtduizend dennenbomen van 20 meter hoog af als luciferhoutjes, met een mikado-landschap tot gevolg.

"De valwind trok echt een reepje door het bos en langs het dorp. Voor de bewoners was het heel erg, maar voor het bos zien we het als een kans voor de natuur. Heel waardevol," zegt boswachter Maarten den Hartigh. Zijn groene ogen knijpen een beetje tegen het felle zonlicht. Zongebruind, bruine baard, groen pak, dikke verrekijker op de borst. De onmiskenbare dennengeur van Nederlandse bossen hangt over het pad. "Dit is van oorsprong een productiebos voor hout. Het werd aangeplant rond 1900. Het zijn allemaal grove dennen. Het hout werd vooral voor de mijnbouw gebruikt." Dus is het als natuur niet zo waardevol: "Het is een heel monotoon bos."

Het Utrechts Landschap, dat een deel van het getroffen bos beheert, wil het bos gemengder krijgen. Voor dat doel was de storm een geschenk uit de hemel. "We trekken bomen om, om een storm na te bootsen," zegt Den Hartigh. "Dat is een heel langzaam proces. De valwind heeft in één klap zoveel gedaan voor de dynamiek. De grootschaligheid ervan, dat hadden we nooit zelf kunnen doen."

Boswachter Maarten Den Hartigh. Foto: Werry Crone

Zee van nieuwe blaadjes en prille knoppen

Om te laten zien hoe groot de schade was en zeker ook hoe snel de natuur zich herstelt en daardoor verandert, is er nu het stormpad. Het slingert vanaf de parkeerplaats aan de Utrechtse Baan een kleine kilometer door het bos. Eerst een gewoon zandpad dat halverwege uitmondt op een grote vlonder, waar je op 1,5 meter hoogte over de omgevallen bomen kunt lopen. Het ligt precies langs de rand van het getroffen gebied. Links zie je een chaos van omgevallen takken, geknakte dennen en ontschorste bomen; rechts een vrijwel ongeschonden bos. Tegelijk is het links een zee van nieuwe blaadjes, prille knoppen en lage struiken en opvallend weinig dennen. Rechts is het onder de hoge dennen nogal kaal.

"Het is een groot contrast. Twee jaar geleden zei ik al: het gaat supersnel veranderen, maar toch verbaast het me hoe snel de natuur het oppakt." Hij pakt een takje van een boom die op zijn kant ligt. "Hier: dit is een eik. Hoewel hij is omgevallen, groeit-ie door. Blijkbaar zit de kluit nog in de grond." In het niet door de storm getroffen deel zou een eik door gebrek aan licht bijna geen kans krijgen, zegt de boswachter.

'Wat kom jij hier doen?!'

Dat geldt voor meer natuur. Soorten die verderop weinig voorkomen, nestelen zich: dassen, hagedissen, insecten. "In dit gebied zitten heel veel dieren," vertelt Den Hartigh. "Er komen massaal zwarte spechten op af. Ook is het een kerngebied voor reeën geworden, omdat dit deel minder door mensen wordt verstoord. Ik ga er zelf weleens doorheen, dat is flink klimmen en klauteren. Soms staan die reeën me dan aan te kijken: wat kom jij hier doen?!"

Hoe het bos zich verder ontwikkelt is voor Den Hartigh ook gissen. "Geen idee! Ik ben erg benieuwd hoe het er straks uit gaat zien, daar heb ik nu al zin in. Hopelijk kan ik het over vijftig jaar nog eens bekijken."