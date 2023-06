Peter Gillis raakt nu ook nog Belgisch park kwijt

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn bedrijf vergat in 2019 de erfpacht te verlengen voor Vakantiepark Blauwe Meer, en dat komt het nu duur te staan. Het stadsbestuur van Lommel greep de fout aan om de strijd aan te binden met de ondernemer. Zij zitten al langer met Gillis in hun maag, omdat hij volgens hen stelselmatig regels overtreedt.

Eerder onthulde het Eindhovens Dagblad dat er sprake is van een verregaande samenwerking tussen gemeenten uit verschillende provincies en landen die optreden tegen misstanden op de parken van Gillis. In Nederland wordt de Wet Bibob gebruikt om het imperium van de ondernemer aan het wankelen te brengen . Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om de achtergrond van mensen met wie zij zakendoen, te screenen.

Als er een ernstig gevaar is dat vergunningen worden misbruikt voor criminele zaken, kunnen gemeenten die weigeren. In België hebben ze die mogelijkheid niet, en wordt op andere manieren geprobeerd aan de stoelpoten van Gillis te zagen.

Het vonnis van de Belgische rechtbank komt in dezelfde week naar buiten als het nieuws dat Gillis kan fluiten naar belangrijke vergunningen in Soerendonk en Valkenburg. In een reactie laat de directie van Oostappen Groep weten het nieuws over de vergunningen ten zeerste te betreuren.