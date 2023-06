Is Karina Veiga vermoord omdat ze niet wilde trouwen?

De 36-jarige Karina Veiga die dinsdag om het leven kwam, werd mogelijk vermoord omdat ze niet met haar vriend, de vader van haar derde kind, wilde trouwen. Dat is wat de familie van de Rijswijkse denkt. Een nieuw slachtoffer van femicide.

In één ruk is Bruno Cardoso, de neef van Karina, uit Lissabon naar Nederland gekomen. Één stop maakte hij. Dat was om in Parijs zijn neef en naamgenoot Bruno op te halen. Nu, donderdagmiddag, heeft hij al 72 uur niet meer geslapen, maar hij kan niet anders. Hij móét uit eerste hand horen van alle omwonenden uit de flat wie wat heeft gehoord toen dinsdag zijn nicht stierf.

Haar levenloze lichaam werd aan het einde van de middag gevonden. Al houdt de politie alle scenario's nog open, alles wijst erop dat haar partner na zijn daad zichzelf voor de trein heeft geworpen. De peuter die ze samen hadden, was in de woning en huilde urenlang.

Sneller het Nederlanderschap

Over de reden zijn de beide neven heel duidelijk. Die kennen ze. Het was een onderwerp tussen Karina en haar partner, en iets wat sowieso in de Kaapverdische gemeenschap speelde. Karina en haar familie zijn van de Afrikaanse eilandengroep afkomstig. Een deel woont er nog, de rest heeft zich over Europa verspreid. "Hij wilde haar dwingen met haar te trouwen", zegt Bruno. "Op deze manier zou hij sneller het Nederlanderschap verkrijgen. Zij wilde dat niet. Hun relatie was nog niet in dat stadium."

Of dat ook dinsdagmiddag aan de hand was, zal vermoedelijk door hun beider dood een raadsel blijven. Voor buren valt daarmee wel een puzzelstukje op zijn plek. "Hij sprak weinig en verdween als je hem zag meteen schichtig het huis in, alsof hij hier illegaal was."

De twee neven Bruno en Bruno bij de ingang van de flat aan de Mandolinestraat in Rijswijk waar Karina Veiga (36) jaar woonde. Ze knielen bij bloemen die onbekenden ter herinnering aan hun nicht neerlegden. Foto: AD

Bedenkingen over de man had de familie genoeg. Op Kaapverdië zijn beide moeders buren van elkaar. "Er was iets, een onderbuikgevoel dat het niet goed zat. Mijn tante, Karina's moeder, zei er ook wel eens wat over. En toen ze onlangs een maand op bezoek was, bleef hij ook uit de buurt."

Gedood omdat ze vrouw is

Cardoso wil graag dat er over zijn nicht wordt geschreven. Want Karina is een nieuw slachtoffer van femicide (het doden van een vrouw, omdat ze vrouw is, red) , zegt hij. En voor dat verschrikkelijke onderwerp, daar is Bruno duidelijk in, moet veel aandacht zijn én blijven.

Maar hij en de rest van haar familie zullen toch vooral hun Karina missen. "Karina was een prachtige vrouw, kijk maar", zegt Bruno, terwijl hij in de portiek waar zijn nicht woonde foto's van haar laat zien. En hij omschrijft haar zoals andere buren dat ook deden: een heel lieve moeder, met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor haar kinderen. Een vrolijk en blij mens. De buren vertellen dat ze ook wel pit had, niet over zich heen leek te laten lopen. Geregeld waren er ruzies, ook met de eerdere partners van Karina.

Ongelijke strijd

De ruzie die ze dinsdag kreeg, werd een ongelijke strijd. Het liefst van minuut tot minuut wil Cardoso die fatale middag reconstrueren. Daarom had hij zo'n beetje alles uit zijn handen laten vallen om zo snel mogelijk naar Nederland te komen. "Mijn tante in Parijs heeft dinsdag om twaalf uur nog met haar gesproken. Alles leek toen normaal", zegt Bruno.

De buren helpen hem en vertellen wat zij weten. Over de ruzie die een van hen, net na 12.00 uur, hoorde. En ook dat het om 13.00 uur plotseling stil werd. En dat het weer een half uur duurde voordat de baby het op een huilen zette. Maar ook waarom toen niet de politie gebeld werd. Er was twijfel of de ruziegeluiden wel uit de flat van Karina kwamen. Er kwam bij dat daar vaker ruzie was. En ook dat de peuter heel vaak huilde. En dat Karina's partner wel eens zijn koptelefoon op had, in slaap viel en niets meer hoorde.

Voor de twee neven is het waardevolle informatie die hen helpt om te begrijpen wat er is gebeurd. "Had ze maar familie hier gehad. Ik denk dat hij zich dan wel twee keer zou hebben bedacht om dit te doen."

In Nederland wordt gemiddeld genomen een keer in de acht dagen een vrouw vermoord, in meer dan de helft van de gevallen is de (ex-)partner hier verantwoordelijk voor. In verhouding meer dan in meer macho-achtige landen als Spanje of Italië. Volgens deskundigen omdat ze zich er in deze landen juist door de masculiene cultuur meer bewust van zijn dat er bij mannen iets gevaarlijks kan ontstaan. Ook de wet van de remmende voorsprong geldt, zeggen deskundigen. In Nederland dénken we dat we heel geëmancipeerd zijn, maar spelen nog veel patriarchale structuren een rol. "We zijn minder beschaafd, nuchter en geëmancipeerd dan we denken", zei Renée Römkens, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld recent in deze krant.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem), chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl.

Praten over zelfmoord­gedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113