In de wijkrechtbank zit iedereen aan dezelfde tafel

Een kolossale rechtbank kan verdachten doen schrikken. Bij de buurtrechter in Amsterdam-Zuidoost zit iedereen aan dezelfde tafel. Hulpverleners kijken mee en de drempel is laag.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Aan een ovale tafel buigt rechter Elvira Devis zich over de smartphone van de gewond geraakte buurman. Ze speelt een video af, waarop de 'plaats delict' is te zien. De officier van justitie kijkt over haar ene schouder mee, de advocaat van de verdachte over de andere. "Mooie tuin heeft u", zegt Devis tegen het slachtoffer. De deur van het zaaltje staat op een kier vanwege de hitte. Buiten werken een aantal vrouwen in de buurtmoestuin.

De toga met witte bef is zo ongeveer het enige wat verraadt dat er hier een rechtszaak gaande is over een ernstig strafbaar feit. Een kleine ruimte met een tafel en een rij stoeltjes, veel meer stelt het niet voor in het buurtcentrum van de Amsterdamse wijk Venserpolder. Sinds vorig jaar is er een wijkrechtbank gevestigd waar de focus ligt er op het toegankelijker maken van de rechtspraak.

Venserpolder is niet toevallig gekozen voor het experimenteren met 'wijkrechtspraak'. Er spelen veel problemen in de buurt, het vertrouwen in de overheid en politie is er laag. Maar er blijkt onder bewoners ook veel energie voor nieuwe initiatieven. "Met de wijkrechtbank krijgen mensen weer het idee dat hun wijk ertoe doet", legt buurtrechter Devis uit.

De locatie van de Buurtrechtbank in Venserpolder. Foto: Trouw

De ene week behandelt ze met haar collega's kleine strafzaken, de andere week incassozaken. "Vaak zien we dat er allerlei problemen spelen naast een verdenking, zoals schulden, psychische problemen, verslaving en het ontbreken van werk."

Ruzie met de buurman

Levent M. woont in de buurt en komt licht voorovergebogen het wijkrechtszaaltje binnen. Justitie verdenkt hem van mishandeling. De 33-jarige Amsterdammer kreeg het op een avond in april vorig jaar met de buurman aan de stok. Levent, die bij zijn ouders woont, hoorde zijn buren over 'die kutturken' praten. Na een scheldpartij over en weer stormde hij hun tuin in, waarna een worsteling ontstond. De buurman, een karateleraar, raakte ernstig gewond.

Bij zijn advocaat doet Levent voor hoe hij de buurman vastpakte. "Ik had geen mes", zegt hij tegen de buurtrechter. Hoe het slachtoffer aan zijn verwondingen en al het bloed is gekomen, weet hij niet. "Ik ben er zelf ook van geschrokken." De gewonde buurman en zijn vrouw doen als getuigen ook hun verhaal.

Buurtrechter Elvira Devis bespreekt de zaken die deze middag op de rol staan met een medewerker van de parketpolitie. Foto: Maartje Geels

Buurman is een crimineel

Achter de verdachte zit Cornelly Touwnaar van het Buurtteam. Ze schrijft driftig mee. Medewerkers van Buurtteam, een organisatie voor maatschappelijk werk, zijn bij elke zitting aanwezig en helpen verdachten die bijvoorbeeld kampen met schulden of geen werk hebben. Ook verwijzen ze indien nodig door naar andere hulporganisaties.

De meerwaarde van de buurtrechter zit naast laagdrempeligheid vooral in de aanpak van deze zogenoemde multiproblematiek. Hulpverleners kunnen die problemen gelijk aanpakken. Vaak zit de reclassering ook bij de zitting. "We signaleren de problematiek en kijken naar de vraag achter het probleem dat bij iemand speelt", zegt Touwnaar.

Bij de twee zaken die deze maandagmiddag voor de buurtrechter komen, blijkt hun hulp niet nodig. Dat kan vaker gebeuren, legt de officier van justitie uit. "We selecteren zaken in Amsterdam vooraf niet op een stapeling van problemen bij verdachten, omdat de problematiek soms pas tijdens de zitting blijkt."

De advocaat van de verdachte, Eric Koolen, is kritisch, vertelt hij in de pauze. Hij had van tevoren nog even gebeld met de officier van justitie, vraagt zich af of dit - gezien de ernst van het delict - wel een geschikte zaak is voor de buurtrechter. Meer algemeen vraagt hij zich ook af of deze lokale rechtspraak niet ook nadelen kan hebben voor de sociale cohesie. In de wijkrechtbank is de kans groter dat een verdachte bekenden uit de buurt tegenkomt, zegt hij. "Die denken dan dat hij een grote crimineel is."

Taakstraf in de wijk

De buurtrechter en officier van justitie zijn tot nu toe tevreden over de wijkrechtbank. "De setting is heel anders, je zit dichterbij en hulpverleners zijn direct betrokken", zegt rechter Devis. Ook wordt het als laagdrempelig ervaren, weet de officier van justitie. "Ik hoorde van iemand die in de grote rechtbank het gevoel had al veroordeeld te zijn toen ze binnenkwam. Verdachten lijken daarnaast wat opener."

Als de zitting op haar einde loopt, legt rechter Levent een schadevergoeding én een taakstraf op. De reclassering kijkt of dit soort taakstraffen op termijn ook in de wijk zelf kunnen worden uitgevoerd. Devis: "Wij juichen toe dat wat in deze wijk is gebeurd, ook hier wordt hersteld."