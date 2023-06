Hoe ga je om met jongeren die een leeftijdsgenoot verliezen?

Hoe ga je om met jongeren die net een leeftijdsgenoot hebben verloren? Het overlijden van een 17-jarige eindexamenkandidaat woensdag in Oosterbeek hakt erin bij zijn medeleerlingen. Het zorgt voor boosheid, ontreddering, angst, verdriet en schuldgevoel. Hoe ga je daarmee om als school? En als ouders van medeleerlingen?

Ouders kregen een paar uur nadat het overlijden van de zeventienjarige Renkumer bekend was op school al een e-mail over hoe ze het beste hun kinderen kunnen begeleiden om te gaan met dit grote verlies.



Gezondheidsdienst GGD vraagt daarin ouders het trauma niet uit de weg te gaan: 'Sta uw kind toe dat het zich anders gedraagt. Maak daarover geen ruzie...' Emoties moeten eruit. Misschien niet nu, maar wel later.

"Het is tegennatuurlijk", zegt Jeroen Beekmans, rector van het Dorenweerd College. 's Middags feliciteerde de school de zeventienjarige jongen voor het behalen van zijn eindexamen havo. 's Avonds overleed hij door een tragisch ongeval.



Vermoedelijk is hij op de spoorbrug ten val gekomen en op het spoor terechtgekomen. Vrienden zagen de fatale val en hebben 112 gebeld. De hulp mocht niet meer baten. De jongen is ter plekke overleden.

Schokgolf van verdriet en ontluistering

Zijn overlijden zorgt voor een schokgolf van verdriet en ontluistering op het Dorenweerd College. De school voor mavo, havo en vwo in Doorwerth krijgt daarom hulp van Trauma Nederland en de GGD om leerlingen goed te begeleiden. Ook ouders kunnen hulp vragen over hoe zij hun kinderen het beste kunnen begeleiden. Zij kunnen bellen met specialisten van de GGD.

De school heeft donderdagmiddag een bijeenkomst gehouden voor leerlingen, hun ouders en docenten. In het gebouw is een herdenkingsplek ingericht. Die wordt niet alleen bezocht door klasgenoten. Ook leerlingen van andere klassen bezoeken de ruimte, net als docenten en oud-medewerkers van de school. "We kunnen de situatie niet veranderen", zegt Beekmans. "We kunnen wel stilstaan bij het verlies en samen het verdriet dragen."

Hoe jongeren omgaan met verdriet

Het overlijden van een klasgenoot kan jongeren diep raken. Tieners kunnen door een sterfgeval overstelpt raken door allerlei gevoelens: boosheid, ontreddering, angst, verdriet en schuldgevoel. Ze sluiten zich in het begin af om zich staande te houden. Maar de emoties moeten er volgens de GGD toch uit. Het kan lastig zijn voor een jongere om aan de gevoelens van rouw alsnog uiting te geven.



Ze weten net als volwassenen dat het leven eindig is. Dat iedereen ooit dood gaat. Tieners zijn veel bezig met zingevingsvraagstukken. Als dan een leeftijdsgenoot overlijdt, kunnen die volgens de GGD nog nadrukkelijker naar voren komen. Dat kan verwarrend zijn en hen diep raken. Dat kan leiden tot slaapproblemen, moeite met concentratie en gevolgen hebben voor de schoolprestaties.



Hulp willen ze eigenlijk niet, want pubers willen zelfstandig zijn. De GGD vraagt ouders dan ook hun kinderen niet te dwingen hun gevoelens te uiten. 'Het is goed te realiseren dat de jongere meestal vooral op zoek is naar begrip en niet zo zeer hulp.' Toch vraagt de gezondheidsorganisatie ouders het trauma niet uit de weg te gaan. 'Sta uw kind toe dat het zich anders gedraagt. Maak daarover geen ruzie...'