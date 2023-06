Conferentie Europese Kerken schaart zich wél volledig achter Oekraïne

De Conferentie van Europese Kerken vergadert deze week met 114 lidkerken in Estland. De meeste sprekers komen uit Oekraïne.

De assemblee van 114 kerken deze week in Tallinn (Estland) is bijna helemaal gewijd aan de oorlog die Europa bezighoudt. Eens in de vijf jaar vergaderen de lidkerken van de Conferentie van Europese Kerken (CEC); dit is de zestiende editie. Sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, lieten de kerken al weten 'diep geschokt' te zijn door de Russische agressie.

In de internationale oecumene is het ongebruikelijk om onomwonden partij te kiezen in een conflict. Zo formuleert de Wereldraad van Kerken omzichtiger. Dat komt doordat een van zijn lidkerken de Russisch-Orthodoxe Kerk is. Die wordt geleid door de patriarch van Moskou, Kirill. Voor zijn aanvalsoorlog krijgt de Russische president Vladimir Poetin steun van Kirill. De patriarch omschreef de president als 'wonder van God' en diens 'militaire operatie' als een 'spirituele strijd tegen het Westen'.

Kirill de machtigste patriarch

Van de 260 miljoen oosters-orthodoxen, die wereldwijd onder negen patriarchen vallen, zijn er 100 miljoen Russisch -Orthodox, waarmee Kirill de machtigste patriarch is.

Al te heldere kritiek op de rol van Rusland zou het Wereldraadlidmaatschap van de Russisch-Orthodoxe Kerk in gevaar brengen en zijn getalsmatige belang schaden. Dat risico loopt de CEC niet; de Russen keerden de organisatie al in 2008 de rug toe.

Het bestuur van de CEC heeft in april positief gereageerd op het verzoek van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne om toe te treden. Als de Europese lidkerken daar geen bezwaar tegen maken, kunnen deze Oekraïners binnen een half jaar volwaardig lid zijn, nummer 115. Onder de lidkerken bevinden zich de Protestantse Kerk in Nederland en de Doopsgezinde Sociëteit; de katholieke kerk is geen lid.

Russen ontbreken

De assemblee begon woensdag en duurt tot en met 20 juni. Russen ontbreken op de sprekerslijst; de meeste sprekers komen uit Oekraïne. Ze vertegenwoordigen bijna alle kerkgenootschappen in het aangevallen land. Wellicht de opvallendste spreker is Bartholomeus van Constantinopel. Deze Grieks-Orthodoxe patriarch heeft de Oekraïense orthodoxen die hebben gebroken met patriarch Kirill onder zijn hoede genomen.

Dat de CEC zich zo helder positioneert, stemt Heleen Zorgdrager tevreden. De Nederlandse hoogleraar theologie is niet alleen verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar ook aan de universiteit van Lviv. Ze haalt een reactie op haar Facebook-pagina aan, van een collega die over de conferentie in Tallinn schrijft: 'Wow! Wat een programma, wat een statement. We hebben er lang op gewacht, maar dit is moedig'.

Tijdens de vorige assemblee, in het Servische Novi Sad, keerde de CEC zich tegen het idee dat geweldloosheid in alle gevallen geboden was; militair ingrijpen kon nodig zijn om vrijheid te verdedigen.