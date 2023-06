Wat verklaart het succes van Lang Leve De Liefde?

Zet twee mensen in een luxueuze villa, zorg voor voldoende proviand en haal ze na 24 uur weer op. Ligt een romance op de loer, dan laat je ze een paar dagen langer zitten. Het zijn de basisregels van Lang Leve De Liefde. Wat maakt dit datingprogramma zo succesvol?

Dagelijkse talkshows, ingewikkelde verhuis-formats of toch een entertainmentprogramma: het blijft voor zenders een uitdaging de televisie-vooravond invulling te geven. Een datingprogramma lijkt de sleutel tot succes. De NPO doet het met First Dates en SBS6 zit met Lang Leve De Liefde op een pot goud.

Succes op de vooravond van SBS6

Het concept van Lang Leve De Liefde is simpel: twee singles brengen 24 uur met elkaar door in een villa. Daarna volgt het eindoordeel: matcht het, dan mag het potentiële stel een paar dagen in de villa blijven. Op 20 januari 2020 verscheen de eerste aflevering en op dit moment zit het datingprogramma in haar vijfde seizoen. Tina Nijkamp, voormalig zenderbaas bij SBS6 en columnist van Veronica Superguide, roemt de stabiele kijkcijfers van het programma sinds de start in 2020. Inmiddels scoort het format beter dan First Dates. "De vooravond is een zorgenkindje van SBS6, maar Lang Leve De Liefde lijkt op elk tijdstip goed te scoren, met soms een vermelding in de top 25."

Fascinatie voor eerste dates

De datingshow lijkt dus een blijvertje. De reden? De ontluikende liefde. ''Married At First Sight, First Dates of Lang Leve De Liefde: we willen meekijken met die eerste date." Laatstgenoemde geeft volgens Tina een intiemer kijkje dan de rest: deelnemers wanen zich onbespied door gewenning van de camera's. "Het eerste afspraakje heeft iets herkenbaars." Dat het programma vaak voorbijkomt, helpt in het succes. "Het wemelt in de media van de korte fragmentjes."

Gezamenlijke memoires

Ook liefdesexpert Marie-José Bosch-Kuiper weet waarom we afstemmen op datingprogramma's. "Liefde is het meest inclusieve onderwerp ter wereld. We hopen dat we het kunnen krijgen en gunnen het een ander." Bosch-Kuiper gelooft in eerste instantie niet in datingprogramma's als succesvol opstapje naar een relatie. Niet alleen denkt ze dat de focus te veel ligt op goede televisie maken, ook meent ze dat niet altijd de juiste setting wordt nagebootst. "Ga je tegenover elkaar zitten met een drankje om informatie te spuien, dan gaat je brein aan de haal met al die losse eindjes. Je weet niet waarom iemand is weggegaan bij zijn ex, dus maak je er een eigen voorstelling van."

Vermijd politiek

De dating expert ziet de sleutel van een date in een actief afspraakje. "Zo maak je gezamenlijke herinneringen waar je het volgende afspraakje weer op kunt voortborduren." Van kaartspelletjes, samen koken of badmintonnen in de tuin: bij Lang Leve De Liefde zijn er activiteiten mogelijk om samen op te kunnen terugblikken. Waar je het ondertussen over moet hebben? Vermijd geloof of politiek, schetst Marie-José. "Hou je gesprekonderwerp inclusief, bijvoorbeeld over wat er gisteren op het nieuws was of misschien zelfs het weer."

Tijd voor persoonlijkheid

Wie niet om gespreksonderwerpen verlegen zaten, zijn Iva en Myléne. Laatstgenoemde gaf zich voor Lang Leve De Liefde op toen ze Iva - zonder succes - zag daten met een ander. Tussen Iva en Lisa werd het niets, maar met Myléne sloeg de vlam in de pan. "Ik was bloednerveus, maar zij stelde me op mijn gemak." Met een spannende sushi-date, een kus in de sauna en vele diepgaande gesprekken bleken die drie dagen in de villa zo gevuld. Al moest het duo wennen aan de camera's in het huis. "Ik heb 's nachts geen oog dichtgedaan omdat er constant iemand naar me zat te loeren", vertelt Iva, doelend op de camera's. Myléne was er om hem te kalmeren. "Toen sloeg de vonk over. Ik val op zorgzame vrouwen."

Vrije invulling

Haar persoonlijkheid heeft Myléne kunnen tonen in de tijd die ze met Iva in de villa doorbracht. "Ik heb nooit eerder zoveel met een date gepraat. Het hielp dat de productie ons vrij liet in hoe we onze dagen wilden besteden." Iva leerde door de ervaring zichzelf beter kennen. "Elke dag polste een productie-lid hoe het met ons ging. Ik was blij dat ik mijn ei kwijt kon."

Het glas is beklonken

Tv-expert Tina Nijkamp concludeert dat het programma er nog wel vijf jaar mee door kan. "Het format staat als een huis. Het gevaar zit hem in deelnemers vinden. Na een tijdje is die vijver wel een keertje leeg." Met Iva en Myléne heeft de productie van Lang Leve De Liefde in ieder geval juist gevist. Bij het verlaten van de villa was het glas al beklonken. "Diezelfde avond hebben we urenlang mijn favoriete dansstijl staan dansen en een dag later nam ik haar mee naar Duitsland", glundert Iva. De (schoon)families zijn inmiddels al ontmoet. "Ze hebben gezegd dat ik goed op haar moet passen."