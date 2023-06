Is zwemmen in een natuurplas wel veilig?

In drie weken tijd zijn er maar liefst drie mensen om het leven gekomen toen zij gingen zwemmen in een waterplas in Brabant. Hoe veilig is het eigenlijk om in een meer te zwemmen? En waar moet je op letten als je toch het water in gaat? 'De watertemperatuur is nog laag, zelfs een geoefende zwemmer kan daardoor kramp krijgen.'

In Lith kwam een zesjarig jongetje om het leven, nadat hij woensdag bij recreatieplas De Lithse Ham in het water terechtkwam. In Eersel verdronk woensdag een 54-jarige man. Een 27-jarige Roemeen bezweek op 28 mei in een waterplas van natuurgebied Surae in Dorst.

Maar ook buiten Brabant ging het mis; zelfs twee keer binnen een paar dagen. Afgelopen maandag overleed een 21-jarige Amsterdammer toen hij op de Vinkenveense plassen een man wilde redden die in de problemen was gekomen, en twee dagen eerder verdronk de dertienjarige Chiara uit Papendrecht in een zwemplas in Alblasserdam.

'Zwem niet in rivieren'

Veilig zwemmen begint bij de zwemvaardigheid, zegt directeur Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). "Zorg dat kinderen goed leren zwemmen. Dat gaat tot en met het C-diploma, want daarmee laat je zien dat je jezelf in open water met kleding aan kunt redden", legt Visser uit. "Zorg er ook voor dat je blijft zwemmen, om je zwemvaardigheid op peil te houden."

In Nederland is het op veel plekken toegestaan om te zwemmen, maar Visser adviseert om alleen te zwemmen op aangewezen locaties. "Rivieren raad ik af, vanwege de stroming." Bij de aangewezen zwemlocaties is de veiligheid beoordeeld. "Waar dat niet is gedaan, kan een talud steiler zijn, waardoor je bijvoorbeeld plotseling kopje-onder gaat. Of je gaat ergens zwemmen waarbij niet met een drijflijn is aangegeven dat er ook bootjes kunnen varen."

Zwemmers moeten zich bewust zijn van de risico's bij een zwemlocatie en zich daarop aanpassen. Om die reden wordt de landelijke campagne 'Wie checkt jou? - Veilig in en uit het water' dit jaar herhaald, om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. "Zorg dat iemand je in de gaten houdt of ga samen zwemmen. Mocht je niet samen kunnen zwemmen, ga dan minder ver en neem een zwemboei mee. Er zijn allerlei manieren om het zwemmen veiliger te maken."

Hij raadt het af om alleen een waterplas over te steken. "Zelfs een hele geoefende zwemmer kan kramp krijgen. Deze tijd van het jaar met lage watertemperaturen is het risico op kramp groter."

Campagne: 'Verlies je kinderen niet uit het oog'

Jonge kinderen zijn volgens Visser een speciale aandachtsgroep. Daarvoor is de NRZ samen met VeiligheidNL eerder een campagne gestart, waarin ze ouders adviseren om hun kinderen niet uit het oog te verliezen. Daarbij wordt geadviseerd om met water zo dichtbij te blijven dat ze hun kind kunnen aanraken.

"Jaarlijks verdrinken er ongeveer tussen de 80 en 100 mensen met een Nederlandse nationaliteit. Daarnaast verdrinken er nog enkele tientallen toeristen, arbeidsmigranten en asielzoekers", zegt Visser. Dit wordt bevestigd door cijfers van het CBS, dat meldt dat het aantal verdrinkingen naar verhouding hoger is onder migranten en hun kinderen.

Om die reden heeft het NRZ samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voorlichting ontwikkeld. "Deze voorlichting is in tien verschillende talen beschikbaar. We waarschuwen onder meer mensen die niet kunnen zwemmen om hooguit tot hun knieën het water in te gaan." Het COA heeft daarnaast geld vrijgemaakt zodat nieuwkomers en hun kinderen gratis zwemles kunnen nemen.

Spring niet zelf in het water

Wat doe je als je iemand ziet verdrinken? Marc van der Jagt van de Reddingsbrigade raadt het af om zelf in het water te springen, behalve als je een geoefend lifeguard bent. "Dit doen veel mensen wel, maar je kunt hierbij zelf in gevaar raken. Als het slachtoffer in paniek raakt, kan deze zich aan je vastklampen, waardoor je zelf kunt verdrinken."

Het eerste wat je volgens hem moet doen, is 112 bellen. Daarnaast zou je de drenkeling volgens hem iets kunnen toegooien, zoals een tak of een reddingsboei waar een drenkeling zich aan vast kan klampen.