Twente Airport ziet kansen als basis voor elektrisch vliegen

Geruisloos moeten ze straks in glijvlucht richting landingsbaan op Twente Airport komen, de propellers aangedreven door een accu. Elektrische vliegtuigen die aankomen op 'Twente', omdat het vliegveld deel uitmaakt van een Europees netwerk. Er wordt zelfs gedacht over de bouw van een fabriek voor e-vliegtuigen op Technology Base Twente.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Elektrisch vliegen wordt door kleinere luchthavens, zoals Twente Airport, gezien als een kans om de inkomsten te vergroten. Een kans, omdat er voorlopig met kleine vliegtuigen tot maximaal negen personen wordt gevlogen en omdat het om vluchten gaat van maximaal 500 tot 800 kilometer. Dan zijn de accu's wel leeg. Grote luchthavens staan niet te springen om dergelijke vluchten te faciliteren.

Test- en productielocatie

Twente Airport wil een schakel worden in een Europees netwerk van vliegvelden voor elektrisch vliegen en een test- en productielocatie voor fabrikanten van elektrische vliegtuigen. Recent werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met twee jonge Nederlandse maatschappijen, Electron Aviation en Fly with Lucy, die beiden van en naar Twente willen gaan vliegen.

"De beperkte infra hier is eerder een zegen dan een last. Het klinkt tegenstrijdig, maar ons voordeel is dat hier nog niet zoveel is", zegt Gerben Groothuis, manager eFlight van Twente Airport. "Onze 3 kilometer lange landingsbaan wordt niet intensief gebruikt, het luchtruim boven het vliegveld evenmin en qua vastgoed is er ook nog niet veel. Dat kan allemaal op maat worden gerealiseerd."

Hangars bouwen

Op 'Twente' moet dus nog het nodige gebeuren, wil het zover komen. Er zullen hangars moeten worden gebouwd en er wordt gedacht over de ontwikkeling van een mobiele container als passagiersterminal. Het oude Twente Airport had wel een terminal, maar die ligt buiten de hekken van het vliegveld. Veel bagage zullen de passagiers toch nog niet kunnen meenemen in een door accu's aangedreven toestel, want dan wordt het al snel te zwaar. De grote hangars en verkeerstoren van het vroegere vliegveld Twenthe zijn verkocht aan evenementenondernemer Jan van Eck en kunnen ook dus niet meer worden gebruikt.

Private investeerders

De investeringen zullen deels door private partijen moeten worden gedaan. Reggeborgh - de investeringsmaatschappij van de Rijssense familie Wessels - het Enschedese techbedrijf Demcon en enkele Twentse ondernemers zijn mogelijke geldschieters. Die private partijen onderzoeken momenteel met de provincie en gemeente Enschede wat er mogelijk is. Eind dit jaar wordt dan mogelijk een publiek-privaat luchthavenbedrijf opgericht. Twente Airport komt nu structureel 350.000 euro per jaar tekort en leed over 2021 zelfs een verlies van bijna een miljoen euro.

Electron Aviation werkt aan de ontwikkeling van deze vijfzitter, die vanaf 2027 ook vanaf Twente Airport moet gaan vliegen. Foto: Electron Aviation

'Één Lithium Werks is genoeg'

Toch spreekt directeur Jan Schuring van Twente Airport van 'een reële kans'. "Maar zeker is er nog niets. We bouwen hier geen luchtkastelen. Eén Lithium Werks is wel genoeg", zegt Schuring, verwijzend naar het debacle met de producent van lithiumbatterijen die met 2000 banen naar het luchthaventerrein zou komen, maar nooit kwam.

Kerosine taboe

Toch zijn Schuring en eFlight manager Gerben Groothuis optimistisch over de nieuwe kansen die elektrisch vliegen Twente Airport biedt. Vanaf 2050 is vliegen op kerosine taboe. Overal ter wereld wordt momenteel gewerkt aan nieuwe technologie. Zo'n vijftig bedrijven ontwikkelen nieuwe vliegtuigen of onderdelen voor elektrisch of waterstof aangedreven toestellen. Het gaat om geheel nieuwe ontwerpen, maar ook bestaande vliegtuigen die worden omgebouwd.

Accu's zijn zwaar

Voorlopig vliegen in Nederland nog maar vier elektrische tweezits vliegtuigen rond: de in Slovenië gebouwde Pipistrel Velis Electro, eigendom van de op vliegveld Teuge zetelende E-Flight Academy. Een elektrisch toestel bouwen met meer stoelen, is zo eenvoudig nog niet. De accu's zijn zo zwaar dat een vliegtuig er nauwelijks mee de lucht in komt. De genoemde Pipistrel heeft een actieradius van 70 kilometer. "In één liter kerosine zit 40 tot 50 keer meer energie dan in een batterij van hetzelfde gewicht", weet Jan Schuring. "Al wordt hard gewerkt aan batterijen met meer vermogen."

Elektrisch vliegtuig met 52 stoelen waaraan het Delftse bedrijf Maeve Aerospace werkt. Foto: Maeve Aerospace

Maeve bouwt 52-zitter

Zo kondigde het Chinese bedrijf CATL onlangs aan een batterij te hebben ontwikkeld waarin twee keer meer stroom per kilo kan worden opgeslagen, waardoor de batterijen half zo zwaar worden. De Delftse e-vliegtuigenfabrikant Maeve rekent erop dat de batterijen over een jaar of zes zo krachtig zijn dat het bedrijf dan kan vliegen met de 52-zitter die het momenteel ontwikkelt. Het achtmotorige toestel zou een actieradius van 460 kilometer moeten krijgen. Daarmee zouden vanuit Twente steden als Berlijn, Londen en Parijs kunnen worden aangedaan.

Electron Aviation is een andere jonge luchtvaartmaatschappij die werkt aan een elektrisch vliegtuig, de Electron5. Het toestel met vijf stoelen waaraan nu wordt getekend moet straks in serie gebouwd gaan worden. Mogelijk op Technology Base Twente.

Verkeersvlieger

Josef Mouris (40) was vijftien jaar verkeersvlieger bij Flybe, een Britse maatschappij die vloog tussen regionale vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk. Hij verloor zijn baan bij Flybe, dat inmiddels failliet is, tijdens de coronaperiode. In plaats van thuis, in Southampton, te wachten op een nieuwe baan, besloot Mouris in 2020 met compagnon Mark-Henry de Jong het bedrijf Electron Aviation op te richten, dat met een eigen, door accu's aangedreven 'kist', heen en weer moet gaan vliegen tussen verschillende regionale vliegvelden in Europa. Die droom krijgt steeds meer vorm.

Vliegtuigfabriek in Twente?

Op kantoor bij Electron in Rotterdam tekenen tien ervaren vliegtuigbouwers aan de Electron5, zegt Mouris. In augustus moet duidelijk worden of een cluster van een dertigtal aan elektrische luchtvaart gelieerde bedrijven de 200 miljoen euro subsidie krijgt, waarom is gevraagd bij het Nationaal Groeifonds en welk deel daarvan bij Electron landt. "Als het zover komt, kunnen we uitgroeien tot een bedrijf met een eigen productie. Dan heb je het bij een productie van 100 tot 150 toestellen per jaar al snel over 600 werknemers", schetst Josef Mouris.

Jan Schuring, directeur van zowel Twente Airport als Technology Base Twente: "Wij bouwen geen luchtkastelen." Foto: Robin Hilberink

In zijn kantoor op Twente Airport wijst Jan Schuring op de kaart aan waar Electron Aviation zou kunnen gaan bouwen. "Hier op deze plek is ruimte voor productie." Mouris noemt Twente een 'eventueel interessante productielocatie' vanwege kennis die bij bedrijven als Thales, Demcon en het TPRC (Thermo Plastics Research Center) aanwezig is. Subsidie uit het Nationaal Groeifonds dat de Nederlandse techsector moet versterken, zal het ook voor investeerders makkelijker maken aan boord te stappen bij Electron, voorspelt Mouris.

Miljoen per toestel

Het bedrijf draait nu op geld van vooral particuliere investeerders, maar uiteindelijk gaat de bouw van een eerste gecertificeerde vijfzitter met twee motoren 85 miljoen euro kosten, verwacht Josef Mouris. "Dat lijkt een enorm bedrag, maar de ontwikkelingskosten van een toestel met 50 stoelen bedragen een paar miljard. Als je onze Electron5 eenmaal in serie gaat bouwen, kost het toestel circa een miljoen." Vanwege lage operationele kosten kan de ticketprijs volgens Mouris gelijk zijn aan die van een economy class-ticket en in sommige landen zelfs aan de prijs van een treinkaartje.

Het plan is om in 2027 met zes vliegtuigen te beginnen, waarvan er vijf operationeel worden ingezet, vertelt Mouris. "Met een soort luchttaxi, waarvan er uiteindelijk vijf tot 25 op een basis staan. Twente moet één van die bases worden. Ik ben ervan overtuigd dat de kortere afstanden binnen Europa elektrisch worden gevlogen. Regionaal elektrisch vliegen gaat lange trein- en autoritten binnen Europa deels vervangen."

De Electron5 is tweemotorig en krijgt wee propellers. Foto: Electron Aviation

Ook e-vlieger Fly with Lucy wil vanaf Twente Airport gaan vliegen. Thijs Bosgoed, medeoprichter van Lucy, vindt Twente een ideale basis om heel Nederland en een deel van Duitsland te bestrijken. Lucy wil ook met een negenzitter vanaf Eindhoven gaan opereren. Transavia is één van de investeerders. Bosgoed wil niet diep ingaan op zijn plannen. "Binnnenkort kan ik er meer over zeggen."

Move East grote publieksmanifestatie op luchthaven

Twente Airport en Technology Base zijn vrijdag en zaterdag het decor voor Move East, een evenement waarop duurzame mobiliteit centraal staat. De vrijdag is voor bedrijven en overheden. Dan gaat het over elektrisch vliegen, waterstof en batterijen.

Zaterdag is publiek welkom. Meer dan 30 exposanten demonstreren dan hun innovaties, zoals e-vrachtwagens, e-bussen, e-drones, e-motoren en een e-racewagen. Uiteraard is er dan ook een elektrisch vliegtuig. Er is dan ook een elektrische autorally en bezoekers kunnen er rijden op een fatbike. De organisaties is in handen van de provincies Overijssel, Gelderland en Oost NL.

Het bedieningspaneel van een Pipistrel-vliegtuig is ultramodern voor vliegtuigbegrippen Foto: E-Flight Academy

Stekkervliegtuigen hebben de toekomst. Foto: Sem Wijnhoven