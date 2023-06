Daniël (22) uit Ermelo kreeg binnen paar jaar 'dreambody'

Een paar jaar geleden sportte Daniël Hilgenkamp (22) één keer in de week met zijn vader. Nu is hij personal trainer en dit weekend staat de Ermelose spierbundel op het WK bodybuilding in Manchester.

Wat begon met één keer in de week sporten met zijn vader, liep iets uit de hand voor de Ermeloër. Op een gegeven moment ging hij vier tot vijf keer per week naar de sportschool en kreeg hij er zelfs een baan aangeboden. Documentaires over grote bodybuilders als Arnold Schwarzenegger inspireren hem om ook nog meer te trainen.

Nederlands kampioen

Hij geeft zich op voor het Nederlands kampioenschap voor amateurs. Daar stond de 22-jarige Hilgenkamp dan. "Ik grijnsde van oor tot oor", zegt hij. "Het was nog mooier dan ik had verwacht en mijn glimlach ging pas weg toen ik van het podium af was." Totaal onverwacht wint hij de wedstrijd.

Waar wordt nou op gelet tijdens zo'n wedstrijd? Onder andere een laag vetpercentage en een flinke spiermassa zijn cruciaal. Ook je poses zijn belangrijk, vertelt Hilgenkamp. "Ze kijken of je soepel beweegt en of je je spieren op de juiste manier laat zien." Controle is essentieel wanneer de deelnemers, volledig bruin gesprayd, op het podium staan. "Dat sprayen is nodig omdat je anders door de felle lichten de definitie in je spieren niet goed ziet."

'Ik at 26 weken lang hetzelfde'

Omdat hij Nederlands kampioen is, mag hij zich nu meten met de écht grote jongens en meedoen op het WK onder 23 jaar voor amateurs. De voorbereiding voor zo'n wedstrijd is erg lang, legt Hilgenkamp uit. "Je hebt een off-season, waarbij je spiermassa opbouwt en wil groeien." Vervolgens wordt dat langzamerhand afgebouwd met de on-season. "Hier val je veel af, maar wil je spiermassa behouden. Je maakt alleen geen nieuwe spiermassa aan." Op het moment van de wedstrijd moet Hilgenkamp in perfecte vorm zijn.

In die voorbereiding houdt de 22-jarige zich aan een strikt voedingsschema. "Ik at 26 weken lang hetzelfde". Meerdere keren per dag zijn dat gerechten met kip, rijst en groente. "Ik varieer alleen soms met kruiden en de soorten groenten."

Na het WK is een vette hap dan ook wel het eerste wat Hilgenkamp naar binnen werkt. "Ik kijk er al heel lang naar uit om zo'n grote Amerikaanse cheeseburger te eten." Daarbij geeft hij ook aan dat je niet te veel moet eten na een wedstrijd. "Je maag is flink gekrompen, dus veel eten kan flinke buikpijn veroorzaken."

Door zijn strenge voedingsschema in de laatste weken, waarbij hij minder koolhydraten eet, voelt de bodybuilder zich slechter. "Ik heb minder enthousiast en ben ook een stuk minder te genieten." Als hij dan weer wat koolhydraten eet, neemt zijn energie toe, geeft hij aan.

Supplementen

Hilgenkamp is personal trainer bij Get Healthy in Ermelo. Hij begon daar op zijn zeventiende met groepslessen en geeft nu mensen persoonlijk les. Hilgenkamp gebruikt zelf supplementen als eiwitpoeder en creatine en merkt dat steeds meer jongeren dat ook doen. Volgens hem kan dat geen kwaad. "Wel zou ik adviseren om eiwit zoveel mogelijk uit normale voeding te halen."

Vandaag vliegt de Ermeloër naar Manchester voor het WK. Het evenement begint zaterdag, maar Hilgenkamp staat zondag pas op het podium. "Ik kijk er erg naar uit, het is fantastisch dat mijn tweede wedstrijd ooit op een WK is."