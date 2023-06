Deze concertgangers kunnen niet wachten op Beyoncé

Op 17 en 18 juni treedt Beyoncé voor het eerst in vijf jaar op in Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA speelt de superster twee avonden op rij haar laatste album Renaissance én haar grootste hits. Vijf concertgangers over waarom ze fan zijn en wat 'Queen B' voor hen betekent.

Davey de Wit (41)

Docent Engels op een middelbare school in Amsterdam, woont in Oud-West

"Het begin van mijn fan-zijn gaat helemaal terug naar de jaren negentig, toen Beyoncé nog onderdeel was van Destiny's Child. Toen had ik al zoiets van: die vrouw in het midden, die weet wat ze aan het doen is. Sinds de eerste cd van Destiny's Child ben ik groot fan van haar."

"Dit wordt de vijfde keer dat ik haar live ga zien optreden, maar deze tour voelt extra bijzonder. Het album dat ze met deze tour promoot, Renaissance, heeft veel invloeden vanuit de lhbtiq+-community. Ook zitten er veel verwijzingen naar de gayscene in haar teksten. Zelf ben ik gay, en dat maakt dat het luisteren naar haar muziek veel herkenning met zich meebrengt. Het is heel fijn om te zien dat zij zoveel aandacht besteedt aan onze community."

"Rondom de release van Renaissance vorig jaar was het heel stil, ze heeft geen promo gedaan of beelden rondom het album naar buiten gebracht. Dat maakt iedereen heel benieuwd hoe de show eruit gaat zien; ik ben nog nooit zo gespannen geweest voor een optreden."

"Ik ga samen met mijn vriend en twee van mijn beste vrienden naar het concert. Om kaarten te krijgen, zaten we met z'n vieren achter de computer. Het was even zweten, maar we zijn enorm blij dat we erbij zijn. Mensen gaan bij haar concerten all out - het is bijna een soort Pride Amsterdam. We zijn al maanden bezig met het uitzoeken van onze outfits: het wordt een glitterpak, coole zonnebril en bijpassende glittertas."

'Beyoncé maakt iets onoverwinnelijks in me los.' Foto: Chris en Marjan

Carmen Lamptey (29)

Studieleider opleiding docent theater HKU, regisseur en ontwikkelaar van kunsteducatie, woont in Zuidoost

"Ik luisterde al naar Beyoncé toen ik zeven of acht was. Er zijn wel meer artiesten waarvan ik nu hun muziek van vroeger luister, maar zij is een van de weinigen die nog nieuwe muziek uitbrengt."

"Wat ik merk als ik naar Beyoncé luister, is dat het iets onoverwinnelijks in me losmaakt. Op dagen dat ik me slecht voel en er geen zin in heb, luister ik naar haar muziek en denk ik: kom op, I am that girl. Dat vind ik het bijzondere aan haar als artiest: ze heeft zo'n grote invloed op zoveel mensen."

"Dat zit 'm onder andere in de teksten van haar nummers. Zelf ben ik Ghanees-Nederlands, en bij het album The Lion King: The Gift bewonder ik hoe ze onderdelen van de Afrikaanse cultuur kracht geeft. Kunst van mensen van kleur wordt vaak neergezet als 'multicultureel'. Beyoncé geeft het juist een podium en laat zien dat ook die kunst ertoe doet."

"Uit mijn hoofd wordt het de vierde of vijfde keer dat ik haar ga zien. Ik ga onder anderen met mijn zus, waarmee ik een paar jaar geleden ook naar Parijs ben gereden om ons idool te zien optreden. Naast dat Beyoncé staat voor wie zij is, maakt ze zich hard voor zoveel meer. Ze is een activist die opkomt voor gelijkwaardigheid van zwarte mensen in een witte, westerse wereld. Ze is feminist en vervult ook nog eens de rol van moeder. Als we het hebben over intersectionaliteit, is Beyoncé hier in mijn ogen het boegbeeld van."

'Ze is qua optredens de Michael Jackson van deze tijd.' Foto: Chris en Marjan

Martijn Brons (29)

Strategy director bij &.agency, woont in West

"Ik ben fan van Beyoncé geworden toen ik vijftien was, eigenlijk rond het moment dat ik uit de kast kwam. Beyoncé kan waanzinnig optreden en is echt een performer. Ze treedt op als geen ander die nu nog leeft, dus in die zin zie ik haar als de Michael Jackson van deze tijd. Ook vind ik haar muziek fantastisch. Ze heeft ballads die je gewoon lekker op kan zetten als achtergrondmuziek, maar ook heerlijke clubnummers om op te dansen."

"Haar stijl qua muziek is heel uitgesproken en vernieuwend. De nummers van haar laatste album zijn een mix van allerlei stijlen, zoals hiphop, disco, house en pop. Wat ik heel tof aan haar vind, is dat ze een zwarte vrouw is die een onwijs goede carrière heeft opgebouwd waar ze van A tot Z zelf verantwoordelijk voor is."

"Dit wordt de negende keer dat ik haar live ga zien. Ik ga met twee collega's en een oud-collega. Bij ons op kantoor is Beyoncé echt een ding, we zijn vrijwel allemaal gek van haar. Op de vrijdagmiddagborrel staat haar muziek dan ook geregeld aan en nieuwtjes worden continu naar elkaar doorgestuurd."

"Ik denk dat ik Renaissance haar vetste en meest experimentele album tot nu toe vind. Het is wat meer disco, en daarnaast vind ik het heel cool dat het een podium biedt aan met name de zwarte gay man. Waar ik het meest naar uitkijk, is haar het nummer Heated live te zien performen. Daar sta ik altijd zo heerlijk op te dansen."

'Het voelt alsof haar muziek en ik met elkaar mee zijn gegroeid.' Foto: Chris en Marjan

Ruben Neuhaus (28)

Digital media advertiser, woont in Noord

"Ik ga naar allebei de concerten. De enige persoon waarvoor ik zoveel geld zou neerleggen om live te zien performen, is Beyoncé. De shows zijn zo goed opgebouwd: ze danst goed, haar stem live klinkt prachtig, het is het voor mij echt 100 procent waard. Als ik niet helemaal lekker in mijn vel zit, kom ik altijd terug bij de muziek van Beyoncé. Het geeft me de energie die ik nodig heb en een boost in mijn zelfvertrouwen."

"Mijn broers hebben me kennis laten maken met haar muziek. Ik was toen twaalf, zij zijn negen jaar ouder. Sindsdien ben ik niet meer gestopt met luisteren. Het is altijd vernieuwend, net even anders dan wat we al van haar kennen. Haar eerdere albums waren vooral in het genre pop, en met de tijd werd het steeds meer r&b. In dezelfde periode werd ik zelf volwassen, dus het voelt alsof haar muziek en ik met elkaar meegroeiden."

"Beyoncé heeft steeds meer haar eigen stem gevonden. Ik ben daar ook veel mee bezig geweest, dus dat vind ik heel mooi om te zien. Hoe zij haar positie gebruikt om zich in te zetten voor anderen, is heel cool. Zelf ben ik gay en mijn moeder is zwart, waardoor het echt een samensmelting is van onderdelen van mijn identiteit die ik vind in Beyoncés muziek."

"Ieder jaar, vaak voorafgaand aan de internationale Beyoncédag die jaarlijks wordt georganiseerd in club Nyx in Amsterdam, organiseer ik een preparty. Dat is mijn eigen ode aan Beyoncé."

'Beyoncé zou ook niet opgeven, we gaan door, je kan dit.' Foto: Chris en Marjan

Roos Dickmann (27)

Actrice en holistisch coach, woont in Zuid

"Ik ben eigenlijk van niemand in de wereld écht diehard fan, maar voor Beyoncé maak ik een uitzondering. Al op de basisschool zong ik Survivor van Destiny's Child uit volle borst mee. Maar hoe je als kind naar iemand opkijkt, zit niet zo diepgeworteld als de bewondering die je op een latere leeftijd voor iemand kan voelen."

"Vanaf het moment dat ik in de puberteit kwam, en van meisje veranderde in een vrouw, nam mijn bewondering voor Beyoncé toe. Ik heb vaak steun aan haar gehad als ik een tegenslag ervaarde. Dan werd ik bijvoorbeeld afgewezen voor een rol, en dacht ik soms: oké, Beyoncé zou ook niet opgeven, we gaan door, je kan dit. Hoe ik naar haar kijk, heeft altijd veel te maken gehad met in hoeverre ik mijn eigen vak serieus neem als actrice en mijn dromen najaag."

"Als ik denk aan Beyoncé, staat zij voor mij vooral voor geloven in jezelf en dat waar je als individu allemaal toe in staat bent - al is het met een goed marketingteam en een hele bak geld. Door blijven werken om je doel te bereiken."

"Vanaf dat ik ongeveer vijftien was, ging mijn bewondering niet meer alleen naar haar muziek toe, maar vooral naar haar liveoptredens. Zelf heb ik ervaren hoe moeilijk het is om alleen te spelen op een vloer, laat staan als je moet zingen, dansen en dat alles zuiver moet zijn. Daarnaast houdt ze zich ook nog bezig met de gehele uitvoering van het optreden an sich. Hoe zij dat doet op dit niveau, vind ik ontzettend knap."