Cholera-uitbraak Zuid-Afrika door slechte waterzuivering

De eerste cholera-epidemie sinds 2009 zorgt in Zuid-Afrika voor woede over het wanbestuur. Slechte planning, achterstallig onderhoud aan vitale infrastructuur, corruptie en groeiende armoede in de townships hebben een omgeving gecreëerd waarin cholera gedijt.

Met een piepend geluid draait Johanna Balanga de kraan voor haar van golfplaten gebouwde huisje in Hammanskraal open. Ze vangt het water op in een glas. Ondanks de muffe geur ziet het water er drinkbaar uit. Het is een visuele valkuil die Balanga's twaalfjarige neefje bijna het leven heeft gekost. "Een paar uur nadat hij van dit water had gedronken, begon hij over te geven en kreeg hij zware diarree. Na twee dagen werd het zo heftig dat ik dacht dat hij dood zou gaan."

Balanga bracht haar neefje, voor wie zij zorgt na het overlijden van haar zus, naar het nabijgelegen Jubilee-ziekenhuis, waar de artsen snel vaststelden dat hij cholera had en hem overbrachten naar de intensive care afdeling. Na vijf dagen mocht hij weer naar huis en hij gaat inmiddels weer naar school. Het kraanwater durven Balanga, haar neefje en haar drie kinderen niet meer te drinken.

Eerste uitbraak sinds 2009

In dit arme gedeelte van Hammanskraal, op nog geen veertig minuten rijden van de regeringszetel in Pretoria, kent iedereen wel iemand die cholera heeft of eraan dood is gegaan. Tot nu toe zijn in het hele land minstens 32 mensen aan de ziekte overleden; 29 van hen stierven in Hammanskraal.

Cholera verspreidt zich via besmet water of voedsel, maar nog niemand heeft de bron van de cholerabesmettingen kunnen vinden. Wel is op andere plekken in het land cholera gevonden nabij lekkende rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De inwoners van deze township klagen al sinds 2008 over de kwaliteit van het drinkwater. Dat werd merkbaar slechter nadat de Rooiwal-zuiveringsinstallatie rioolwater was gaan lekken in de rivier waaruit Hammanskraal zijn drinkwater krijgt.

Corruptie en financieel wanbeleid

Het probleem van lekkende rioolzuiveringsinstallaties speelt in heel Zuid-Afrika. Een vorig jaar verschenen rapport van het ministerie van water en zuivering laat alarmerende cijfers zien: van de 850 gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties zijn er 334 in kritieke toestand. De huidige energiecrisis, veroorzaakt door slecht onderhoud aan elektriciteitscentrales, zorgt er bovendien voor dat pompen vaak zonder stroom stil komen te staan en rioolwatertanks overstromen. Uit onderzoek van Outa, een maatschappelijke organisatie die zich onder meer inzet voor schoon drinkwater, blijkt dat 60 procent van de installaties niet naar behoren werkt.

"We zitten op een tikkende tijdbom", waarschuwt Ferrial Adam van Outa. "In zes provincies zijn nu cholerabesmettingen vastgesteld. Dat hadden de gemeenten en het ministerie kunnen voorkomen door simpel onderhoud te plegen. De corruptie en het financiële wanbeleid maken het probleem nog erger. Als dit zo doorgaat heeft straks niemand schoon drinkwater meer."

Haastig hebben de gemeente Tshwane, waarin Hammanskraal ligt, en het ministerie 4 miljard rand (zo'n 200 miljoen euro) uitgetrokken voor het herstel van de Rooiwal-installatie. Maar voorlopig zijn de bewoners van Hammanskraal nog aangewezen op door de gemeente ingeschakelde tankwagens, die het drinkwater in gemeenschappelijke silo's gieten of direct in emmers van de inwoners doen.

Poppy Mwuloane laat haar emmers vullen bij een watertankwagen voor haar huis in Hammanskraal. Foto: Hugo Boogaerdt

Rode wormpjes

De 69-jarige Poppy Mwuloane krijgt net als veel inwoners van Hammanskraal al jaren op deze manier haar drinkwater. "Ik drink alleen het water van de tankwagens en toch heb ik cholera gekregen", klaagt ze, gezeten voor haar in verval geraakte woning. In haar badjas kijkt ze toe hoe de chauffeur van een tankwagen vijf grote emmers voor haar vult. Ze wijst op het water dat uit de grote slang klatert. "Soms zitten er kleine rode wormpjes in dit water, maar het is altijd nog beter dan wat er uit de kraan komt."

Vijf jaar geleden al deed Ferrial Adam onderzoek naar wat zij de 'watertankermaffia' noemt. "Er zijn veel malafide watertankerbedrijven die alles doen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ze halen hun water soms rechtstreeks uit rivieren, maken hun tanks niet goed schoon en vernielen soms waterzuiveringsinfrastructuur, zodat ze zelf meer werk hebben."

Grootste risico

De autoriteiten adviseren om water te koken, zodat eventuele cholerabacteriën doodgaan. Maar in dit deel van Hammanskraal kunnen bewoners dit vaak niet, omdat ze geen elektriciteit hebben of gas te duur is.

Na de val van het Apartheidsregime is het recht op schoon drinkwater verankerd in de grondwet. Tijdens een bezoek aan Hammanskraal bood de Zuid-Afrikaanse president Ramapohosa onlangs zijn excuses aan en beloofde actie te ondernemen, maar de inwoners denken niet dat de politiek daadwerkelijk om hun rechten geeft. "De politici gebruiken deze cholera-uitbraak alleen maar om elkaar van fouten te beschuldigen", foetert Brenda Mho, een werkloze moeder van vijf kinderen die bij Johanna Balanga in de straat woont. Vorige week heeft ze haar aan cholera overleden schoonzus begraven. Ze maakt een wegwerpgebaar. "Er gaat hier echt niets veranderen, want de mensen die over ons water gaan hebben zelf allemaal wel schoon drinkwater. Ik wil hier weg."