Drones kijken of je dakkapel of uitbouw wel deugt

Ze gaan maandelijks een dag boven de Haagse stad vliegen: drones van de gemeente bekijken of je dakkapel of je uitbouw wel deugt. Hoe zit dit precies?

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De afgelopen tijd experimenteerde Den Haag al met de minivliegtuigjes. Ze controleerden of een dakopbouw, een uitbouw of een dakkapel wel aan de vereisten qua afmetingen en vorm voldeed, of er geen illegaal dakterras is gebouwd en of een verbouwing dus wel volgens de regels van de vergunning is verlopen.

Soms checkte de drone ook of een illegale situatie is opgelost, nadat de gemeente dat aan een bewoner had gevraagd. Na 'een geslaagde proef' gaat de stad nu door: de drone gaat nu elke maand een dag het Haagse luchtruim in om bouwinspecties te doen. Voor zover bekend doet alleen Deventer dit ook in Nederland.

De drone vliegt dan op een hoogte van 60 tot 100 meter. Een piloot bestuurt de drone vanaf de grond. Vanuit de drone is een live-verbinding met het stadhuis, waar inspecteurs meekijken. Die maakt dan foto's, en geen video's, uitsluitend van de gebouwen of bouwobjecten die gecontroleerd worden. Daarover zo meer.

Foto's uit de tuin of van het balkon

Het voordeel van een drone is dat deze gemakkelijk op lastig bereikbare plekken komt, zegt Den Haag, waardoor controles snel, veilig en makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de klus schaft de stad geen drones aan, maar schakelt het een extern bedrijf in.

Het maakt het leven van Hagenaars weer een stukje makkelijker, meent het stadsbestuur. "Voor eenvoudige eindcontroles hoeven we geen afspraak meer te maken en hoeven we niet meer naar binnen", zegt een woordvoerder. "En als een dakopbouw helemaal klaar is en je moet thuisblijven omdat een inspecteur door je huis moet voor controle, dan geeft dat enige overlast. Verder is het zo dat omwonenden die een melding doen van vermeende illegale bouw bij de buren, het belastend kunnen vinden als de foto's vanuit hun tuin of vanaf hun balkon genomen worden."

Hoe zit het qua privacy? Vanuit de Haagse politiek klinkt een kritische noot. "Ik heb hier gemengde gevoelens over", zegt GroenLinks-raadslid Vincent Thepass. "Het is leuk dat er zo meer bouwinspecties mogelijk worden gemaakt, maar we moeten heel terughoudend omgaan met het gebruik van drones vanwege privacy. Bewoners moeten kunnen weten wat er met welke gegevens gebeurt en moeten vooraf worden geïnformeerd, zodat je niet onaangekondigd een gemeentedrone voor je huis ontdekt. Dat kan intimiderend zijn, zeker als je slechte ervaringen hebt met de overheid."

Volgens de gemeente wordt iemand die onverhoopt herkenbaar op zo'n dronefoto staat, door de gemeente onherkenbaar gemaakt. Om de privacy te waarborgen staat sinds deze week een privacyverklaring op de site van Den Haag. Daar staat ook dat je bij de aanvraag van een verbouwvergunning bezwaar kan maken tegen het gebruik van een drone. Dat is overigens nog niet gebeurd.

'Nauwelijks naar omgekeken'

Sowieso lijkt privacy niet echt een issue bij bewoners op dit gebied, zegt de woordvoerder. "De reacties zijn neutraal, er wordt nauwelijks naar omgekeken. Een paar omwonenden hebben geïnteresseerd vragen gesteld en vonden het mooi dat we deze technologie gebruiken. Er is één inwoner die ons kritisch heeft benaderd, maar na uitleg zijn de zorgen weggenomen."

Den Haag heeft ook zogeheten no-fly-zones. In bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden of boven ambassades en defensieterreinen mogen drones niet vliegen. "Die respecteren we en indien nodig staan we in contact met de luchtverkeersleiding van Rotterdam The Hague Airport."