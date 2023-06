Mohamed A. zag tijdens de pandemie een gouden kans om mensen op te lichten

Mondkapjes waren niet aan te slepen toen corona de wereld lam legde. Maar bestelde je via de site van Waalwijker Mohamed A. en zijn handlangers, dan kreeg je niks. Hoe konden zij voor 8 ton bedrijven oplichten en slinks overheidssteun opstrijken? 'Mijn vader is nota bene politieagent.'

Terwijl zijn vriendin hoogzwanger was, liep Mohamed (30) tegen de lamp. "Ik zag mijn kind pas voor het eerst toen ik met voorarrest in de gevangenis zat. Vanwege corona was dat van achter plexiglas. Dat was heel pijnlijk", zei de man tijdens de omvangrijke oplichtings- en witwaszaak, waar de rechtbank in Den Bosch deze week twee dagen voor uittrok.

Pas echt pijnlijk is dat de criminelen de beginmaanden van corona in 2020 aangrepen om zowel bedrijven als de overheid op te lichten, vindt de officier van justitie. "Terwijl de ziekenhuizen vol lagen, zagen de verdachten juist in deze periode kans om misbruik te maken van het vertrouwen van mensen die Covid-beschermingsmiddelen bestelden. Plus: ze vroegen ten onterechte subsidies aan en wasten het geld dat ze opstreken wit via de bankrekeningen van zwakke mensen."

450.000 euro gepind, totdat de bank alarm sloeg

Deze zwakke mensen zijn zogeheten geldezels die hun pinpas en inloggegevens uitleenden in ruil voor een paar honderd euro. In totaal werd er in korte tijd 8 ton bijgeschreven op hun rekeningen en daarvan werd uiteindelijk 450.000 euro contant opgenomen. Tot de ING Bank alarm sloeg en de rekeningen blokkeerde.

In de strafmaat weegt de officier van justitie zwaar mee dat de zeven verdachten een slaatje sloegen uit de alles ontregelende coronatijd. Amsterdammer N.G., die het Openbaar Ministerie (OM) ziet als de leider en degene die grote bedragen pinde in onder meer Den Bosch en Eindhoven, hoorde twee jaar celstraf tegen zich eisen. Mohamed A. was de bemiddelaar en hem hangt veertien maanden gevangenis boven het hoofd. Hij regelde geldezels, bedrijfsnamen voor de overheidssteun en zorgde voor valse facturen.

Nummer drie van het zelfbenoemde 'magische trio', een dertigjarige Eindhovenaar, hoorde tien maanden cel eisen wegens betrokkenheid bij de oplichting en bij het witwassen van 2 ton. De meesten zaten al vijf maanden in voorarrest, dus dat gaat er nog vanaf. Het vonnis is op 10 juli.

Ergens wist Mohamed A. wel dat hij fout bezig was ('mijn vader is nota bene politieagent'), maar het snelle geld lonkte. "Ik zag een kans om geld te verdienen zonder mijn bed uit te komen. Al het contact ging online via Snapchat en zo. Ik ben net zo schuldig als de rest."

Happy Peaches chatte met Kingsman

Daar was de officier van justitie het over eens - vandaar de aanpak van het zevental als een criminele organisatie - maar niet dat hij en zijn advocaat mr. Peter Plasman de eigen rol van A. marginaliseerden. Net als de Amsterdamse hoofdverdachte schetste A. een beeld alsof er nog mensen boven hen stonden. En dat ze geen idee hadden wie dat waren.

De FIOD, met velen van het onderzoeksteam aanwezig bij de dagvullende zittingen in Den Bosch, legde bloot dat de oplichters juist veelvuldig contact met elkáár hadden. Daarbij maakten ze in chatboxen gebruik van aliassen als Trust only God, Happy Peaches en Kingsman.

Geld innen, niks leveren en dan zo snel mogelijk pinnen

Het was voorjaar 2020, de tijd dat er nog geen vaccins tegen corona waren, en allerlei bedrijven wilden grote partijen beschermingsmiddelen inslaan. Ze meenden op internet zaken te doen met het bedrijf LGD, maar dat bleek dus een malafide site van Waalwijker Mohamed A. en zijn handlangers.

Bedrijven betaalden tussen de 3000 en 94.500 euro voor medische mondmaskers, beschermende kleding en wegwerphandschoenen. Maar de verdachten leverden niks. Zodra het geld op de rekening stond, ging de Amsterdammer pinnen. Ontkennen had geen zin: de pinbonnen lagen in zijn auto en op zijn telefoon stonden foto's van andermans pinpassen.

"Ik was voor het geld gevallen", erkende de bendeleider. Schaamteloos, blijkt wel uit een filmpje waarin hij met een pak bankbiljetten voor zich in de camera sarcastisch zegt: "Zoals jullie weten is het zwaar deze coronatijd. Mensen hebben hun baan verloren en niet eens geld om naar de kapper te gaan."

Nu zegt de Amsterdammer, die in 2017 werd veroordeeld wegens oplichting van een familielid, daarover: "Dat was stoerdoenerij, ik was mezelf niet. Zo'n filmpje is inderdaad niet sympathiek. Het was een donkere tijd. Ik ben zanger, maar in de coronatijd was alles dicht. Ik had het moeilijk, dus elke euro was meegenomen. Maar ik heb ingezien wat voor schade ik heb aangericht, ook bij mijn gezin. Mijn kinderen en mijn verloofde hebben een trauma overgehouden aan de inval."

Omzet van 80.000 euro opschroeven naar 1 miljoen

Het echte grote geld harkten de mannen binnen door misbruik te maken van de coronasteun van de overheid. Tienduizenden euro's per keer. Voor de zogeheten TVL-regeling voor ondernemers gold hoe hoger de omzet, hoe meer steungeld. En Mohamed en zijn mannen gingen voor de hoofdprijs.

Zo had een 35-jarige man uit Almere, die volgens het OM ook tot de criminele organisatie behoorde, een eenmanszaak met een omzet van 80.000 euro, maar dat hoogden ze op naar 1 miljoen euro. Op een soortgelijke manier ging dat ook via een bv'tje van Mohamed A.

Het geld probeerden ze steeds zo snel mogelijk wit te wassen, onder meer door er Rolex-horloges van te kopen. Daar kwam ook de Bossche verdachte Muammer Ç. om de hoek kijken. Hij leende zijn pinpas uit en gaf zijn inloggegevens, zodat er ruim 80.000 euro op zijn rekening kon worden gestort. "Ik heb niet gevraagd waar dat geld voor was, ik heb gewoon mijn pinpas afgegeven", verklaarde Ç.

Als bedankje kreeg hij een paar honderd euro. Maar zijn rol ging wel iets verder dan geldezel. Dat maakt het OM op uit het feit dat Mohamed A. meteen de Bosschenaar inseinde toen de FIOD was binnengevallen bij de bendeleider in Amsterdam. Hij beheerde ook geld - achter een plafondplaat lag 4000 euro - regelde bankrekeningen en vervalste loonstrookjes voor de coronasteun.