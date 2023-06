Zijn slippers slecht voor je voeten?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Slippers geven je voeten een stuk minder steun dan bijvoorbeeld een paar wandelschoenen, dat moge duidelijk zijn. Of dat betekent dat je die zomerse schoentjes helemaal moet verbannen? Dat verschilt per situatie, meent Ehrenhard.

"Het ligt enorm aan het soort voet dat je hebt. Als je klachten hebt aan je voeten of enkels, is het niet slim om slippers te dragen. Als je sterke voeten hebt, is een goede ondersteuning minder belangrijk en kun je prima regelmatig op slippers lopen."