Ulrich Seidl maakte Sparta, een film over pedofilie

Met Sparta duikt de onverschrokken Oostenrijkse filmmaker Ulrich Seidl (70) dieper dan ooit in de krochten van de menselijke ziel, maar filmt hij tegelijkertijd zachtaardiger dan voorheen. 'Ik vertel geen eenduidige verhalen met goeie- en slechteriken.'

Ongemak is het sleutelwoord voor het oeuvre van Ulrich Seidl. De Oostenrijkse filmmaker maakt films over de mensen in de marges van de samenleving, de hoeken waar de meesten van ons liever van wegkijken. Meedogenloos legt hij het vast, in films die balanceren op de grens tussen documentaire en fictie maar door hun strakke stilering altijd ook iets boven de realiteit zweven.

Dat geldt dubbel en dwars voor zijn nieuwste film Sparta, waarin hij een onderwerp aanpakt waar zelfs hij zich lange tijd niet aan durfde te branden: pedofilie. "Ik ben ook maar een mens, ook ik heb dingen die ik gewoon niet wil zien", legt hij uit op het filmfestival van Rotterdam, afgelopen januari. "Kindermisbruik is de voornaamste daarvan, ik wil daar afstand van houden. En toch voelde ik een noodzaak dit verhaal te vertellen, direct toen ik iets las over de echte zaak waarop het gebaseerd is."

Die zaak draaide om een Duitser die in een klein dorpje in Roemenië jonge jongens ronselde voor naaktfoto's die hij vervolgens online verkocht. "Ik vond het onvoorstelbaar en afgrijselijk en fascinerend tegelijk", vertelt Seidl.

Hij behield de kern van die zaak maar creëerde daaromheen een fictief personage en verhaal. Sparta draait om Ewald (Georg Friedrich) die na de dood van zijn moeder het roer omgooit en in een afgelegen Roemeens dorpje een judoschool begint. Dat blijkt deels een dekmantel voor zijn onoorbare verlangens naar de jongens die hij onder zijn hoede neemt - waar hij echter niet naar handelt.

Sympathie

De eerste versie van het scenario bleef dichter bij de echte zaak, maar gaandeweg het schrijven bewogen Seidl en zijn echtgenote en vaste coscenarist Veronika Franz weg van daadwerkelijk misbruik. "We moesten zorgen dat de kijker sympathie voor het personage bleef houden", legt Seidl uit. "Je kunt hem niet simpelweg afschrijven als een monster dat uit de samenleving verwijderd moet worden - hij doet ook goed voor die jongens, hij creëert een wereld voor ze waar ze vrolijk en gelukkig zijn. Voor veel van hen is hij eigenlijk een betere vaderfiguur dan hun echte vaders, die enkel geweld te bieden hebben."

Die complexiteit, dat ongemak, dat is precies waar het Seidl om te doen is. "Ik wil het de kijker moeilijk maken, van hun stuk brengen. Ik vertel geen eenduidige verhalen met 'goeieriken' en 'slechteriken'. Sommige mensen accepteren dat niet, zij keuren mijn films af, maar doen dat in feite omdat ze de realiteit die ik toon niet onder ogen willen komen. Ze willen hun eigen feilbaarheid niet weerspiegeld zien."

De films Sparta en Rimini, aan elkaar gekoppeld onder de naam Böse Spiele, draaien om de broers Ewald (midden) en Richie (links). Foto: Filmdepot

Tegelijkertijd met Sparta wordt ook Böse Spiele uitgebracht, de film die eerder dit jaar in Rotterdam in wereldpremière ging. Dat is een gecombineerde versie van Sparta en Seidls voorgaande film Rimini, die draait om schlagerzanger Richie Bravo die aan lagerwal leeft in de Italiaanse kustplaats.

Ewald uit Sparta en Richie uit Rimini zijn broers - beide films openen met de dood van hun moeder. Bij de uitvaart steunen ze hun dementerende vader (Hans-Michael Rehberg, in zijn laatste rol voor zijn dood in 2017). Maar vervolgens laten ze hem achter in een verzorgingstehuis en gaan ze elk huns weegs - Richie terug naar zijn groupies op leeftijd in Rimini, en Ewald op weg naar zijn droomjongens in Roemenië.

Toch laten ze de trauma's van hun ouderlijk verlies in feite nooit achter zich, en dat werkt door in hoe ze nu beiden een zooitje maken van hun eigen rol als ouder/verzorger. In Böse Spiele staat Ewalds vertwijfelde handelen in contrast met Richie's halfslachtige pogingen om zijn relatie met zijn volwassen dochter te lijmen.

Familiesaga

De twee verhalen werden van begin af aan samen ontwikkeld en in beide gevallen wist Seidl al van meet af aan welke acteur de hoofdrol moest spelen. Rimini werd speciaal voor acteur Michael Thomas geschreven, en direct toen hij las over de Roemeense zedenzaak wist Seidl dat Georg Friedrich die rol moest spelen.

Met beiden werkte hij al eerder samen. "Er zijn niet veel acteurs die in mijn films kunnen spelen", legt Seidl uit. "Dat komt door mijn manier van werken, waarin acteurs tussen leken in een echte omgeving worden gezet. De meeste acteurs kunnen niet kunnen improviseren en zijn niet naturel voor de camera."

Meer dan de twee losse films benadrukt Böse Spiele hoe deze twee mannen het verlies van hun ouders niet te boven kunnen komen. "Het is meer een familiesaga", beaamt Seidl, "een verhaal over wat er van generatie op generatie wordt overgedragen. Het is een complexere film en meer uitdagend voor de kijker. De losse films draaien elk om één personage, wat de emotionele binding groter maakt, dat is óók interessant."

Kiezen tussen de twee versies - de combinatie of de twee losse films - kan en wil Seidl niet. "Ik weet oprecht niet wat de betere optie is - anders had ik ze ook niet allebei uitgebracht. Ze hebben elk hun eigen kracht."

Te zien in Eye, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto De Pijp.

Ulrich Seidl: 'Mensen projecteren hun eigen vooroordelen op mijn films.' Foto: Getty Images

Controverse

Afgelopen september was er controverse rond Sparta - bepaald niet voor het eerst in Seidls carrière. Net voordat de film in wereldpremière zou gaan op het filmfestival van Toronto, berichtte weekblad Der Spiegel op basis van anonieme bronnen (maar zonder de film gezien te hebben) dat er op de set in een afgelegen Roemeens dorpje onzorgvuldig zou zijn omgesprongen met minderjarige castleden. Seidl en zijn team weerspreken dat met klem: de ouders waren altijd op de hoogte en er is niets gebeurd dat moreel of juridisch laakbaar is. Het Oostenrijkse filmfonds oordeelde na eigen onderzoek dat Seidls team niets aan te rekenen is.

Seidl spreekt zich in Rotterdam niet uit over die specifieke zaak. Wel zegt hij: "Mensen projecteren hun eigen vooroordelen op mijn films. Dat willen ze niet onder ogen zien en dus roepen ze: de filmmaker heeft deze mensen geëxploiteerd. Onzin natuurlijk. Ik leef mee met iedereen die ik film, ik heb geen leedvermaak - maar sommige kijkers wel. En vervolgens hebben ze de arrogantie om te zeggen dat de mensen die ik filmde, te dom zijn om te begrijpen hoe ik ze als filmmaker gebruik. Onzin, ze snappen het heel goed. Het is ook een heel simpele overeenkomst: ik sta achter de camera, zij ervoor, en we werken samen. Alles is open, direct en eerlijk."