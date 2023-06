Antoine doet z'n dialyse thuis

Hij zou niet anders meer willen. Driemaal in de week naar het ziekenhuis? Alsjeblieft niet zeg. Nierpatiënt Antoine Putter doet zijn dialyses thuis. 'Ik heb mijn vrijheid terug', zegt hij. 'Ik ben geen patiënt meer. Ik voel me niet ziek.' Het is de 'nieuwe gezondheidszorg': kom alleen naar het ziekenhuis als het niet anders kan.

De kunstnier is onderdeel van een joekel van een apparaat dat in de nieuwe trainingskamer van het Franciscus Gasthuis & Vlietland staat. Niet netjes ingeplugd zoals op zaal, maar net als thuis gekoppeld aan kranen en stopcontacten. Buisjes, slangetjes, de waterfilter, de monitor − voor Putter is het gesneden koek. Zelfs het prikken in een verdikte ader in zijn arm, een shunt, vormt geen probleem.

"Dat was wel een dingetje", erkent de Schiedammer, die na een bloedvergiftiging sinds 2015 nierproblemen heeft. "Ik vond het een drempel, maar dat was het uiteindelijk niet. Je hebt het zo door." En dus doet hij de hemodialyse, zoals nierdialyse officieel heet, thuis in zijn slaapkamer en komt hij alleen voor controle nog in het ziekenhuis.

Steeds een ziekenhuisafspraak

"Ik had driemaal in de week een ziekenhuisafspraak. Nu heb ik driemaal in de week een bezigheid thuis. Ik zie het ook niet meer als een behandeling. Ik doe het wanneer het mij uitkomt. Ben ik een avondje weggeweest, dan doe ik de dialyse de volgende dag wat later", zegt de facilitair medewerker, die 40 uur per week werkt.

Verpleegkundig specialist Anne Wil den Hoed-Krijnen en dialyseverpleegkundige/trainer Marie Kamps staan er in de trainingsruimte tevreden bij. Ze hoeven niks te zeggen. De voordelen van thuisdialyse zijn zojuist prima uitgelegd. "We zien", vertelt Kamps, "dat mensen graag zelf de regie hebben. En als ze er actief bij zijn betrokken, verbetert dat de kwaliteit van leven."

Dialyse thuis en zelf doen

Acht patiënten van het Franciscus doen de dialyse nu thuis, meer zijn er in training. Dat duurt twee tot drie maanden. In het ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam maken 278 patiënten gebruik van hemodialyse. "Het is passende zorg. Niet iedereen is geschikt of kan thuis dit apparaat kwijt. En sommigen vinden het fijner om in het ziekenhuis te zijn", wijst Den Hoed op redenen dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld.

Het is wel wat ziekenhuizen en instellingen voor ogen hebben: zorg op maat leveren en bij voorkeur bij patiënten thuis. E-health, video-spreekuren, medische apps − daar moet het heen. Op de eerste plaats ten faveure van de patiënt, die zich in huiselijke omgeving met zijn kwaaltjes of klachten veel meer op zijn gemak voelt. Alleen al qua reis- en wachttijd scheelt het een slok op een borrel.

Plek in ziekenhuis is altijd duurder

Er is nog een prettige bijkomstigheid: ook het ziekenhuis en de gehele gezondheidszorg hebben er baat bij. Je zou denken dat het een peperduur apparaat is, al vergoedt de verzekering dat. "Dit apparaat zijn de kosten niet", legt internist-nefroloog (nierspecialist) Martine Verhoeven uit.

"Iemand een nieuwe nier geven via een donor is het goedkoopst; 60 procent van de mensen met nierproblemen heeft een transplantatie gehad. Een plek in het ziekenhuis is altijd duurder. Bovendien houden wij zo de handen vrij voor anderen. Als patiënten weten wat ze moeten doen, zijn ze feitelijk de beste dokter en verpleegkundige voor zichzelf. Niemand voelt beter of het pijn doet."

Patiënt Antoine Putter beaamt dat. "Vroeger was ik driemaal in de week ziek, want ik moest naar het ziekenhuis. Daarvoor zette ik alles opzij. Nu heb ik kwaaltjes, waarmee ik leer leven."

Trainer Marieke Kamps wijst Antoine Putter op enkele punten in het lesboek. Rechts verpleegkundig specialist Anne Wil den Hoed: "Niet iedereen is geschikt voor hemodialyse." Foto: Frank de Roo

Allemaal een PGO met je eigen medische dossier

Of het nu is om lastige zwangerschappen te volgen, bloedwaardes, hartritmes en tal van andere zaken door te geven of een hemodialyse uit te voeren − het kan allemaal thuis worden gedaan. Tussen alle medische apps en apparatuur, waardoor je je gezondheid veel meer in eigen hand hebt, wordt er voor eentje net iets meer aandacht gevraagd.

De Persoonlijke Gezondheids Omgeving zal de komende tijd worden gepromoot, omdat de Rijksoverheid het gebruik van deze zogeheten PGO's nadrukkelijk stimuleert.

Wat het is? Een app of website die jouw medische gegevens toont van de zorginstantie, waar je komt. Er kunnen uitslagen van een onderzoek in staan of de resultaten van je laatste bezoek aan de huisarts. "Zo krijgt ieder mens inzicht en invloed op zijn eigen gezondheid", zegt Marc Kok.

Invloed op je gezondheid

Hij is internist-reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis én ambassadeur voor PGO. "Op dit moment", legt hij uit, "is informatie over je gezondheid of ziekte niet voor iedereen inzichtelijk. Dat heeft alles met onze privacyregels te maken."

De PGO-app heeft dat allemaal binnen handbereik. Kok: "Van een test bij de huisarts tot een behandeling bij een specialist of therapeut en je recept bij een apotheek. Met een druk op de knop heb je het bij de hand."

Al 90.000 Nederlanders

Er zijn zo'n 90.000 Nederlanders die de app gebruiken. Dat aantal moet dit jaar een vlucht nemen. Omdat, legt hij uit, sinds 1 januari ook ziekenhuizen meedoen aan de PGO. "De overheid wil het versnellen. Eind van dit jaar zou 5 procent van alle patiënten de app moeten hebben."

In je 'gezondheidsomgeving' kun je daarnaast informatie van bijvoorbeeld thuisarts.nl, de digitalezorggids.nl of het elektronisch patiëntendossier opslaan. De voordelen die Kok ziet: "Je neemt de regie van je gezondheid in eigen hand. Jij weet nu eenmaal het beste wat er met jezelf aan de hand is."

Marc Kok: al 90.000 Nederlanders hebben de PGO gedownload. Foto: Eigen foto