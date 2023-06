Jongeren zien geen uitweg meer in zoektocht naar woning

Twintigers en dertigers die noodgedwongen nog bij hun ouders thuis of op kamers wonen, boeten fors in op hun levensgeluk, blijkt uit het woningnoodonderzoek van Aegon. Ze stellen belangrijke stappen in hun leven uit, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Ook Floor (31) en Yoep (33) wonen om deze reden nog bij hun ouders. 'Het lijkt alsof we onze droom nooit waar zullen zien worden.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Huizen en appartementen zijn onbetaalbaar voor twintigers en veel dertigers. En de gevolgen voor de jonge levens zijn groot. Noodgedwongen blijven ze bij hun ouders wonen, stellen ze samenwonen uit en zelfs de kinderwens blijft onvervuld omdat er geen betaalbare of passende woonruimte is te vinden. Vooral jongeren tot 25 jaar zijn emotioneel onder de woningnood en voelen zich machteloos; meer dan de helft van hen ervaart boosheid, frustratie, verdriet en stress.

Niet alleen de jongeren zien en voelen de woningnood. 90 procent van de ruim duizend mensen die meededen aan het Aegon-onderzoek ziet om zich heen de krapte op de huizenmarkt.

Twee op de drie ondervraagde jongeren lopen zelf vast door het gebrek aan geschikte woningen. De reden om niet te verhuizen is meestal de betaalbaarheid van huizen. Niet alleen jongeren zitten klem. Ook 65 procent van de senioren zegt dat er geen geschikte woningen zijn waar zij in hun levensfase naartoe kunnen verhuizen.

Frustratie over de woningkrapte

Maarten de Rooij van Aegon: "Meerdere onderzoeken wijzen uit dat een fijne woonplek belangrijk is voor mensen. Uit ons onderzoek blijkt ook weer de relatie tussen wonen en levensgeluk. Vooral jongeren voelen die frustratie over de woningkrapte sterk, tegelijkertijd zijn ze flexibel en staan ze open voor alternatieven." Tiny houses, woningdelen, jongeren staan overal voor open, als ze maar door kunnen met hun leven. Ook al betekent dat dat ze moeten verhuizen naar een andere woonplaats.

De maatschappelijke gevolgen van het niet kunnen vinden van passende, betaalbare woningen zijn groot, vinden alle ondervraagden. 91 procent ziet dat jongeren langer thuiswonen, 81 procent herkent dat ouderen niet door kunnen stromen naar een passende woning, driekwart ziet dat jongeren samenwonen uitstellen en 65 procent weet dat jongeren vanwege de huisvestingsproblemen wachten met het stichten van een gezien. Ook zegt 65 procent dat zij zien dat gescheiden stellen noodgedwongen langer onder één dak blijven wonen.

De woningnood wordt het meest gevoeld in de grote steden waar de vraag naar woonruimte enorm is én in de kleine woonkernen met minder dan tweeduizend inwoners waar nauwelijks wordt gebouwd.

Tal van verhalen

De verhalen zijn altijd schrijnender dan de cijfers doen vermoeden. Een oproep aan jongeren en hun ouders om over hun woningnood te vertellen levert tal van verhalen op. Jongeren van 25 met een goede baan die toch te weinig verdienen voor een koophuis. Verhuurders die een inkomen eisen dat drie keer zo hoog is als de kale huur van 1000 euro. Jongeren die de hoofdprijs betalen voor een piepklein appartement en goedkoper uit zouden zijn als ze iets zouden kunnen kopen.

Ook Floor Coolen (31) en haar vriend Yoep de Ligt (33) lukt het maar niet om een passende eigen woning te vinden om samen verder te kunnen. "Ik loop tien jaar achter op mijn ouders. Toen zij mijn leeftijd hadden, hadden ze al kinderen en een huis. Kijk mij nou. Ik zou niet weten wanneer ik een gezin kan hebben."

Floor zit in haar appartementje van 45 vierkante meter te wachten op haar vriend Yoep. De Tilburgers willen graag samenwonen, een volgende stap maken, maar dat zit er niet in. "Een hypotheek is met de hoge studieschuld van Yoep uitgesloten en sociale huur kan wel tien tot twaalf jaar duren voordat je in aanmerking komt. We hebben afgelopen jaar op meer dan honderd woningen gereageerd. Overal reageren we op, van sociale huur tot aanbiedingen op Facebook en briefjes in de supermarkt. Kansloos, of het is met één slaapkamer en 1500 euro huur."

Yoep: "Hoe ik woon? Dat komt altijd ter sprake als ik mensen ontmoet. Ik huur bij mijn stiefmoeder, zeg ik dan. De reactie is steeds hetzelfde: O, je woont dus toch nog thuis. En dat is eigenlijk ook zo. Ik woon zoals een veertienjarige in een slaapkamer bij zijn ouders. Ik schaam me er niet voor. Het leven liep zo. Het ging niet anders."

Yoep woonde van zijn 19de tot zijn 27ste zelfstandig. Hij trok weer in bij zijn moeder om voor haar te zorgen toen zij ernstig ziek werd. Korte tijd later overleed zijn moeder. Yoep trok in bij zijn vader en stiefmoeder. "Het lukte niet meer om zelfstandige woonruimte te vinden. Sommige vrienden zijn er wel in geslaagd om iets te kopen of met loting een betaalbare woning van maximaal 750 euro te bemachtigen. Maar ik ken ook mensen van mijn leeftijd, met goede banen, die nog steeds een woning moeten delen alsof het studenten zijn."

Te klein

"Er is in ons leven op de pauzeknop geduwd", zegt Floor. "Wij kunnen niet kopen, iets huren is ook onbetaalbaar. Aan kinderen kunnen we niet beginnen, want daarvoor willen we eerst samenwonen. Ook dat laatste gaat dus niet. Mijn studiootje is te klein. Mijn allergrootste droom is een kindje, een gezin, een huisje. Het hoeft niet groot. Maar het lijkt alsof we onze droom nooit waar zullen zien worden. We hopen dat we deze zomer een huisje vinden maar dat hoopten we vorige zomer ook. Ik weet het niet."

Bouw zo snel mogelijk betaalbare huizen voor starters, vragen Floor en Yoep. Floor: "Met de nadruk op betaalbaar, want wat er wordt aangeboden kun je geen starterswoning noemen. Vrienden die iets gekocht hebben werken zes dagen per week om het te kunnen betalen." Yoep: "Dit probleem is ontstaan doordat er twintig jaar geleden niet goed is nagedacht over volkshuisvesting. Er is gewoon veel te weinig woonruimte voor te veel mensen. We moeten bouwen. Toen ik bij mijn stiefmoeder introk, zei ik: Ik hoop niet dat dit vijf jaar gaat duren. Nu zeg ik: Ik hoop niet dat dit nóg vijf jaar gaat duren."