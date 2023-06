Per direct hek om lage uiterwaarden in Deventer

Stichting IJssellandschap gooit de lage uiterwaarden ten noorden van Deventer permanent op slot. De recreatiedruk is zo groot dat de flora en fauna in het gebied bedreigd wordt. Met name loslopende honden zijn volgens de Stichting IJssellandschap het grootste probleem: 'De rust wordt verstoord, sinds corona is de vraag naar recreatie in de buitenlucht enorm toegenomen', zegt Jet Nieboer van Stichting IJssellandschap.

De lage uiterwaarden zijn door de stichting IJssellandschap nu aangewezen als rustgebied. Nieboer: "We moeten de balans zien te vinden tussen het belang van recreatie en natuurbescherming. Het is nu zo dat het met loslopende honden zo erg is, dat die rust niet meer gegarandeerd kan worden. Ondanks duidelijke borden waarop staat dat de hond aangelijnd moet worden, gebeurt het toch. Dus we zien geen andere weg dan het sluiten van dit gebied."

Parasieten in hondenpoep

Het gebied was al afgesloten tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni. Veel soorten vogels en zoogdieren zoeken hier naar eten, brengen hier hun jongen groot of gebruiken de plek als tussenstop van een lange reis. Loslopende honden verstoren de rust te veel stelt de Stichting IJssellandschap. Daarnaast kan hondenpoep een parasiet bevatten die voor drachtige koeien, in dit geval de waterbuffels die er grazen, gevaarlijk kan zijn.

Ter compensatie richt Stichting IJssellandschap tussen de Hoevelmansweg en Rembrandtkade een recreatiezone in (zie kaartje onderaan). Hier is het toegestaan om langs de waterkant te recreëren. Ook wordt dit per 16 juni 2023 een hondenlosloopzone. Dat zal aansluiten op een al bestaand hondenlosloopgebied van de gemeente Deventer.

Een ander probleem dat op de achtergrond meespeelt is dat in het gebied soms zaken spelen die het daglicht niet kunnen verdragen. Nieboer: "Het is een afgelegen gebied aan de rand van de stad waar geen of weinig politie komt. Op de strandjes wordt met mooi weer gerecreëerd, maar de troep blijft achter. Er is sprake van afvaldump en er houden zich ook mensen op die andere bedoelingen hebben dan alleen een wandelingetje maken. Maar dat gebeurt op meerdere afgelegen plekken, zoals parkeerplaatsen."

De lage uiterwaarden Keizersrande linksbovenin, gezien vanaf de rioolwaterzuivering in Deventer. Foto: Arjan Gotink

Handhaving opschroeven

"Leidend is dat we de rust moeten garanderen. We hebben onze eigen toezichthouders, maar die kunnen niet overal tegelijk zijn. We hebben 4300 hectare in beheer. Die handhaving gaan we wel opschroeven: er staat inmiddels een vacature uit voor een nieuwe toezichthouder."

De hoge uiterwaarden blijven open voor recreanten, maar alleen op de aangegeven routes. Honden moeten aangelijnd zijn. De Stichting IJssellandschap gaat hier extra op controleren. Ook worden op korte termijn borden geplaatst die duidelijk maken welke plekken toegankelijk zijn en welke niet. De gemeente Deventer sloot eerder dit jaar ook al een gebied langs de IJssel af vanwege loslopende honden. Dat gebied ligt vlak ten noorden van de A1.