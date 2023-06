Bouw stagneert, drie steenfabrieken gaan tijdelijk dicht

Baksteengigant Wienerberger sluit deze zomer drie steenfabrieken. De fabrieken in Bemmel, Echteld en Brunssum liggen in de maanden juni, juli en augustus helemaal stil. 'En we zijn nog niet op het dieptepunt.'

Bij de andere steenfabrieken in Nederland van het concern, waaronder die in Pannerden (Kijfwaard), Erlecom, Deest, Heteren, Opheusden en Zennewijnen (Passewaaij), gaat de productie van bakstenen met gemiddeld 10 procent omlaag.

Het bedrijf merkt dat de vraag naar bakstenen hard terugloopt, nu op veel plaatsen ook nieuwbouwprojecten stagneren of worden afgeblazen. "De verkoop van bakstenen is in de eerste vier maanden van 2023 met 25 procent gedaald, in vergelijking met vorig jaar", zegt algemeen directeur Bert Jan Koekoek van Wienerberger Nederland. "Ik hoor van de tussenhandel dat er meer stenen op voorraad staan, die dus een groter deel nog niet hebben doorverkocht."

Steenfabriek Wienerberger locatie de Vlijt is afgelopen maart gesloten. Foto: Jan Ruland van den Brink

Aantal bouwvergunningen daalt flink

De signalen uit de markt van de bouwmaterialen zijn allemaal alarmerend, volgens Koekoek. "Het aantal bouwvergunningen was vorig jaar al teruggelopen met 15 procent, over de periode van januari tot en met april 2023 ging het nog eens verder omlaag met 28 procent. En we zijn nog niet op het dieptepunt. Volgens de meest sombere voorspellingen loopt het dit jaar zelfs met de helft terug."

Hij noemt de bekende redenen voor het instorten van de nieuwbouwmarkt: geen vergunningen vanwege stikstof, dure grondstoffen en hoge hypotheekrente zodat potentiële kopers helemaal geen nieuwe woningen kunnen betalen. En dat leidt allemaal weer tot een laag consumentenvertrouwen, volgens Koekoek.

Zomerstop van drie maanden

Wienerberger grijpt daarom in. "Voor drie fabrieken hebben we besloten de zomerstop te verlengen", legt hij uit. "Normaal duurt die stop drie weken, maar nu drie maanden. Vaak blijft er in de zomer nog wel een ploeg actief, de fabriek blijft 'op de vlam' zoals het heet. Maar deze drie fabrieken komen helemaal stil te liggen." In Bemmel worden bakstenen voor buiten gemaakt, in Echteld straatstenen en in Brunssum (Zuid-Limburg) binnenstenen.

Wienerberger heeft in Nederland zeventien fabrieken op zestien locaties. "Op de andere locaties gaat de productie met ongeveer 10 procent omlaag", zegt de algemeen directeur vanuit het hoofdkantoor in Zaltbommel.

Op het terrein van Wienerberger in Erlecom staan lange rijen bakstenen opgestapeld. Een vrachtwagenchauffeur komt een lading halen. De fabriek in Erlecom blijft in werking, maar de productie gaat wel omlaag. Foto: DG

"Er worden geen overuren meer gedraaid, er wordt meer tijd ingeruimd voor onderhoud en de verlengde dienst die was ingesteld wordt stopgezet. Vooral de nieuwbouw is ingestort, renovatieprojecten lopen nog wel. Er is bijvoorbeeld nog steeds grote vraag naar dakpannen."

Geen ontslagen

Er vallen geen gedwongen ontslagen door het stilleggen en het verlagen van de productie. Wel worden contracten van inhuurkrachten niet verlengd.

"We hebben het geluk dat we zoveel vestigingen hebben, vaste krachten van de drie fabrieken kunnen elders terecht. Er waren nog wel enkele functies in te vullen. De afstanden tussen de diverse fabrieken zijn niet zo groot, dus de meesten hoeven ook niet veel langer te forensen. We zijn zuinig op onze mensen, volgend jaar hebben we ze misschien weer hard nodig."

Koekoek noemt het sluiten 'een boodschap aan de politiek'. "Ze moeten ervoor zorgen dat de mensen niet uit de bouw vertrekken, zoals in de vorige crisis van tien jaar geleden. Anders wordt het aantal woningen dat gerealiseerd moet worden, zeker niet gehaald."