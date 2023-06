In paar dagen al vijf keer 'code zwart' in forensische zorg

Er zijn grote zorgen over de geringe beschikbaarheid van forensisch artsen in Oost-Nederland. De afgelopen week heeft zich vijf keer een situatie voorgedaan waarbij er in een GGD-regio geen arts voorhanden was. Dit zal de komende tijd vaker voorkomen, vrezen de vijf GGD's in Gelderland en Overijssel.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dergelijke code zwart-scenario's hebben zich de afgelopen week voorgedaan in twee van de vijf GGD-regio's in Oost-Nederland. In Twente en IJsselland was dit tussen afgelopen donderdag en zondag vijf keer het geval.

De forensische zorg verkeert in grote problemen nadat een proef met nieuwe werkregio's op het allerlaatste moment werd afgeblazen. Door vanaf 1 juni in vier grotere regio's te werken, in plaats van de huidige zes, zouden er minder artsen nodig zijn om de roosters rond te krijgen. Dat is volgens de oostelijke GGD's hard nodig, omdat er al langer een tekort is aan forensisch artsen.

Onvrede

De proef werd door de bijzondere ondernemingsraad van de GGD's in Gelderland en Overijssel vlak voor de start geblokkeerd. Artsen bleken grote twijfels te hebben bij de werktijden en de grotere werkregio's. uit onvrede met de reorganisatie en de nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn meerdere freelance-artsen al naar elders vertrokken. De GGD's zitten nu met gaten in de roosters.

Forensisch artsen worden ingeschakeld als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. Dat kan moord of doodslag zijn, maar ook een verkeersongeval of euthanasie. Ze geven dan een objectief medisch oordeel over feitelijke doodsoorzaken en letsels van slachtoffers. Als er geen lijkschouwer beschikbaar is, bestaat het gevaar dat belangrijke informatie over de doodsoorzaak verloren gaat. Daarnaast zijn ze bijvoorbeeld van groot belang in zedenzaken en bij vragen over de gezondheidstoestand van verdachten en daders.

Creatieve oplossingen

Door een beperkte instroom en een hogere uitstroom droogt het reservoir aan forensisch artsen op. Dit dwingt de GGD's, verantwoordelijk voor deze dienstverlening, tot creatieve oplossingen. Er moet immers altijd een forensisch arts beschikbaar zijn. "We proberen continu zo goed mogelijke zorg te leveren", zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh. "Maar dat lukt niet altijd."

De GGD's hebben de Inspectie Gezondheidszorg inmiddels op de hoogte gesteld. "Ook ketenpartners als meldkamer, gemeenten en huisartsen worden ingelicht als we geen arts voorhanden hebben." Bij de politie Oost-Nederland zijn er zorgen over de ontstane situatie, zegt woordvoerder Simen Klok. "Omdat we in een aantal momenten in ons werk afhankelijk zijn van hun komst."

Die zorg leeft ook bij het Openbaar Ministerie. "Het OM kan niet anders dan bij de GGD te blijven aandringen op het te allen tijde beschikbaar hebben van een forensisch arts, juist vanwege het belang van een zo spoedig mogelijke en zorgvuldige lijkschouw op de plaats waar de overledene is aangetroffen", zegt OM-woordvoerder Désirée Wilhelm.

De vijf oostelijke GGD's zijn nog in gesprek met een aantal freelance-artsen. Zij waren niet te spreken over de nieuwe werkwijze en konden niet leven met de gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Van den Bergh: "Een aantal wil niet worden ingezet tot een nieuw contract is getekend." Andere werken inmiddels voor andere GGD's buiten Gelderland en Overijssel.

Meer diensten

Van den Bergh zegt dat de vijf directeuren van de betrokken GGD's 'enorme zorgen' hebben over de forensisch artsen die in vaste dienst werken. "Zij draaien meer diensten. Dat doen ze uit liefde voor hun vak, de inwoners en de werkgever. Maar we moeten oppassen dat het niet ten koste gaat van hun eigen gezondheid."

Ook Ton Heerts, burgemeester van centrumgemeente Apeldoorn en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, maakt zich zorgen. "Ik laat me regelmatig bijpraten door de directeur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland over de ontwikkelingen." Hij gaat ervan dat de GGD-regio's alsnog tot een werkbare oplossing voor Oost-Nederland komen. "Deze situatie kan alleen samen worden opgelost."

Nieuwe werkwijze

De GGD's willen de proef later dit jaar alsnog opstarten. "Er wordt met man en macht gewerkt om de vragen van de bijzondere ondernemingsraad te beantwoorden", zegt Van den Bergh. Het is de bedoeling dat de beoogde nieuwe werkwijze vanaf 1 januari van kracht is. De gezamenlijke organisatie voor forensische zorg wordt dan vanuit de GGD Noord- en Oost-Gelderland aangestuurd.