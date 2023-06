Amsterdams pakketpunt draait op voor rommel van klanten

Ondernemers Jan en Jeroen van Giftshop en pakketpunt Effeness in Centrum kregen meer dan twintig boetes voor op straat gegooide verpakkingen door klanten waar hún adres op stond. 'Amsterdammers vervuilen hun eigen stad.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Per maand gaan er 13.000 pakketjes in en uit bij Giftshop Effeness op de Nieuwezijds Voorburgwal. De winkel, waar voorheen vooral snoep, drinken, kaarten en souvenirs werden verkocht, breidde het pakketpunt uit in de pandemie om extra inkomsten te verdienen. Van alleen Homerr en DHL naar zes koeriersdiensten. Van UPS tot Mondial, ze werken met allemaal samen.

Inmiddels is de winkel van privé- en zakelijk koppel Jan en Jeroen (hun achternamen zijn bekend bij Het Parool) een begrip in de buurt geworden: zes dagen per week van 8.30 uur tot 19.00 zijn de twee bezig met dozen ontvangen en doorgeven.

Bandje

Bij de deur wordt continu een bandje in het Engels en Nederlands afgespeeld: "Komt u uw pakketje halen? Dan we willen graag weten met welke koerier en op welke dag deze bij ons is binnengekomen. Houd ook uw ID bij de hand."

Ze kennen 'heel veel' van hun klanten bij naam. Als het lukt maken ze met iedereen een praatje, al is het in de spits lastiger. "Tussen 17.00 uur en 19.00 uur staat hier een meterslange rij voor de deur", zegt Jeroen.

Ondanks dat de twee lange dagen maken, met passie hun 'buurtpunt' runnen en 'van hun klanten houden' worden ze regelmatig geconfronteerd met de 'asociale kant' van Amsterdammers, zoals de eigenaren het noemen.

Klanten pakken hun bestelling voor de deur of even verderop uit, gooien de verpakking op straat en gaan door met hun dag. Het adres dat op de doos staat, is dat van de giftshop. En dus krijgen zij keer op keer een nieuwe boete of waarschuwing van de gemeente.

Feboservet

Dat de Nieuwezijds Voorburgwal helemaal openligt omdat de straat vernieuwd wordt en het er tijdelijk op een niemandsland lijkt, is geen excuus of verklaring voor het wangedrag. De boetes kwamen in 2021 al binnen

"We hebben er nu 23 gehad. Ik weiger ze te betalen, al moet ik naar de rechtbank", zegt Jeroen. "Maar we moeten het nu elke keer aanvechten. Daar hebben we geen tijd voor. Er lopen hier elke minuut mensen binnen die voor hun pakje komen. We werken zes dagen per week. Waarom worden wij verantwoordelijk gehouden voor het asociale gedrag van anderen? Als je een servet van de FEBO op straat vindt beboet je toch ook niet de FEBO. Het is bekend dat wij een pakketpunt zijn, dat moeten ze bij de gemeente ook weten."

De ondernemers kennen veel van de mensen die bij hen langskomen. "Een keer heb ik het tegen de zus van een jongen gezegd", zegt Jan. "Die zei dat ze haar broertje wel een draai om de oren zou geven." De ondernemers: "Even serieus: er wordt zoveel geklaagd over een vieze stad. Amsterdammers vervuilen hun eigen stad. Ze hebben het zelf in de hand."

En daarbij: "Beboeten heeft op deze manier geen enkele zin. Het vuil op straat wordt niet minder omdat de juiste niet gestraft wordt en wij worden horendol van die boeteregen."

Reactie gemeente

In een schriftelijke reactie laat de Gemeente Amsterdam weten dat ze de ondernemers adviseert om 'gegevens van de klant bij te houden en/of te zorgen dat deze gegevens op het pakket vermeld worden.'

Om tegen te gaan dat afval naast containers wordt gegooid zet de gemeente in op voorlichting, containers legen en ook op het beboeten van overtreders. 'Als we karton vinden met adresgegevens dan bieden we personen of bedrijven de kans om uit te leggen hoe dit karton op straat is beland. In het geval van een pakketpunt kunnen zij ons de gegevens van de klant doorgeven waarna we bij de klant verhaal gaan halen. Soms vorderen we de klantgegevens ook met een last onder dwangsom. Kunnen of willen bedrijven deze gegevens niet geven, dan houden we hen verantwoordelijk voor het vervuilen van onze stad.'

Ondernemers Jan en Jeroen van Giftshop Effeness kregen al 23 boetes voor op straat gegooide verpakkingen van klanten.